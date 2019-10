Die Revolutionäre von 1848 wurden niederkartätscht. Eine bürgerliche Revolution hat es in Österreich nicht gegeben. Gut 16 Jahre hatte das seit 1867 für die cisleithanische Reichshälfte eingerichtete Parlament seinen Sitz im sogenannten Schmerling-Theater – kennzeichnend war die Apostrophierung des Hauses als Theater, worin schon anfänglich eine gewisse Herabwürdigung lag.

Im März 1919 wurde aus dem seit Dezember 1883 bezogenen Parlamentsgebäude am Ring in postrevolutionärer Tonart postuliert: "Die vom Volke Deutschösterreich gewählte konstituierende Nationalversammlung übernimmt als höchstes Organ des Volkes die oberste Gewalt der Republik." Das freilich war kaum das Papier wert, auf dem es geschrieben stand. Das nachfolgende Verfassungswerk sah sich dieser Versprechung zwar noch verpflichtet, aber es hielt nicht lange. Während der gesamten Ersten Republik hetzte die Rechte gegen den Parlamentarismus. Die von den Christlich-Sozialen unter Hinweis auf die Putschlust der Heimwehr durchgesetzte Verfassungsnovelle von 1929 konnte dann dem papierenen Parlamentarismus beinahe den Garaus machen. So wurde atmosphärisch auf den Weg gebracht, was 1933 mit der Ausschaltung des Parlaments endete.

Nach 1945 hatte die dominierende Sozialpartnerschaft einem aktiven Parlamentsgeschehen keinen Platz gelassen. Gesetzesinhalte wurden neben dem Parlament ausgemauschelt, dann von den Ministerien in die Form von Regierungsvorlagen gegossen, und sie erhielten nachfolgend unbesehen im Nationalrat den Sanctus. Der damit einhergehende völlige Funktionsverlust der Legislative fand seine modifizierte Fortsetzung in den bis heute andauernden Zeiten einer beinahe oligarchisch-verengten Regierungsdominanz. Die Abgeordneten der Regierungsfraktionen sehen sich nur noch als willfährige Erfüllungsgehilfen der jeweiligen Regierungspolitik. Die gesamte Gesetzgebung erfolgt de facto nur noch durch Regierungsdekrete, und der Nationalrat stülpt den ihm übermittelten Regierungsvorlagen bloß noch das Mäntelchen der Gesetzlichkeit über.

Der Parlamentarismus ist in Österreich nie angekommen.

Wer sich vor diesem Hintergrund als Abgeordneter ins Hohe Haus begibt, hat Dante im Ohr: "Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate!" – "Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!" Und tatsächlich – nach 89 Plenarsitzungen von 478 Stunden und 11 Minuten Länge zeigt sich, dass die Rede vom Parlament eine kontrafaktische Unterstellung ist. Das Parlament ist bloße Attrappe.

Gewiss wurden 207 Gesetze "beschlossen" – aber schon in der Rede vom "Gesetzesbeschluss" liegt ein Euphemismus. "Je mehr die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto schlechter schlafen sie", soll Otto von Bismarck gesagt haben – und der Einblick in die Gesetzgebungsmaschine sollte uns um den Schlaf bringen. Jede Sache ist längst beschlossen, noch bevor es eine Plenardebatte darüber gibt. Jede Entscheidung ist getroffen, noch bevor das Thema auf der Tagesordnung steht. Anträge der Opposition werden in den Ausschüssen auf den Nimmerleinstag vertagt, Anträge der Regierungsfraktionen werden mitunter am Plenartag überraschend geändert. Das Kontrollrecht des Parlaments läuft allzu oft leer, weil Anfragen der Opposition von der Regierung sorglos unbeantwortet bleiben und es kein Mittel gibt, die Antworten zu erzwingen. Sachliche juristische Einwände verpuffen gegenüber den populistischen Vorgaben der Regierung.

Es wäre auch denkbar gewesen, das Ansinnen nach Neuwahlen abzulehnen

Fast alle diese Symptome eines "schwachen Parlamentarismus" sieht man auch in allen anderen Ländern. Allenthalben hat die Exekutive Präponderanz gegenüber der Legislative gewonnen. Aber in Österreich ist das Parlament in besonderer Weise nicht existent.

Am Beispiel des Misstrauensvotums gegen die Regierung Kurz lässt sich dies illustrieren: Nie zuvor ist es zu einem erfolgreichen Misstrauensantrag gekommen. Die politische "Frontlinie" verläuft nicht zwischen Parlament und Regierung. Sie verläuft zwischen der Regierung und den sie unterstützenden Parlamentsfraktionen einerseits und der Opposition andererseits. Misstrauensanträge können deshalb unter stabilen politischen Mehrheitsverhältnissen nie eine Mehrheit finden. Werden aber die Verhältnisse instabil, werden die Scheintoten lebendig.

Versetzen wir uns gut vier Monate zurück: Sebastian Kurz verkündete am 18. Mai 2019 das Ende der Koalition: "Genug ist genug!" Gleichzeitig erklärte er, er habe sich gegen einen fliegenden Wechsel und für Neuwahlen entschieden. Die für Neuwahlen notwendige Auflösung des Nationalrats kann freilich nur dieser selbst oder der Bundespräsident vollziehen. Tatsächlich aber wurde der Wunsch nach Neuwahlen sofort von fast allen politischen Parteien, vom Bundespräsidenten und vor allem von den österreichischen Medien als eine prognosefeste Gewissheit genommen – ohne dass jemandem in den Sinn gekommen wäre, dass die Abgeordneten am 15. Oktober 2017 für die Dauer von fünf Jahren und nicht bloß für zwei Jahre gewählt worden waren. Die Auflösung der Koalition durch Kurz erzwang ipso facto in der Vorstellung aller Beteiligten die Notwendigkeit von Neuwahlen.