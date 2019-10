Eine undurchsichtige Regierung, ein verschrobener Parteichef und zuletzt allerlei Affären – von außen besehen gibt es viele Gründe, die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nicht zu wählen. Doch in den Umfragen kurz vor der Parlamentswahl an diesem Sonntag liegt die PiS bei rund 40 Prozent und damit weit vorn. Nach vier Jahren, in denen die Regierung den Rechtsstaat untergraben und viele Partner in Europa vor den Kopf gestoßen hat, scheinen die Partei und ihr Vorsitzender Jarosław Kaczyński populärer denn je. Warum unterstützen viele Polen die weit rechts stehende Partei?

Agnieszka Michorczyk, 41, Krankenschwester:

Die wunderbarste Änderung, die die PiS umgesetzt hat, ist das Programm 500 plus. Ich habe drei Kinder. Dank der Regierung ist das Leben leichter geworden, nicht nur für uns, sondern auch für andere Familien. Als es 500 plus noch nicht gab, reichte unser Geld für Essen und Kleidung für die Kinder. Aber jetzt haben wir unserer Tochter ihren Traum erfüllen können: Sie hat ein Pferd und nimmt an Wettbewerben teil. Mein Sohn spielt Fußball, er ist 14 Jahre alt und wächst alle drei Monate aus den Sportschuhen raus. Alle drei Kinder spielen ein Instrument und haben einmal wöchentlich private Englischstunden. Das Geld, das uns die Regierung gibt, können wir sehr gut gebrauchen, unser Lebensstandard ist gestiegen.

500 plus war das wichtigste Projekt der polnischen Regierung in den vergangenen vier Jahren – die Einführung eines Kindergeldes. Was in den meisten westeuropäischen Ländern selbstverständlich ist, war in Polen anfangs umstritten. Doch nun erhalten Familien für jedes Kind monatlich 500 Złoty, umgerechnet etwa 116 Euro. Für viele, zumal kinderreiche Familien bedeutet das eine deutliche Verbesserung ihres Einkommens; das monatliche Durchschnittseinkommen in Polen liegt knapp unter 1000 Euro.

Genauso wichtig wie die reale Verbesserung war die symbolische Bedeutung dieses Programms. Die PiS hatte, kaum war sie an der Regierung, ihr größtes Wahlversprechen erfüllt – gegen den Widerstand der liberalen Opposition und vieler Ökonomen. Die hatten die aus ihrer Sicht plumpe Umverteilung kritisiert und vor steigenden Staatsschulden gewarnt. Doch die öffentlichen Schulden Polens liegen weit unter dem EU-Durchschnitt, die polnische Wirtschaft ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ständig gewachsen, zuletzt 2018 um 5,1 Prozent. Mit der Einführung eines Kindergelds hat die PiS auch jene Polen an dem anhaltenden Wirtschaftsboom beteiligt, die zuvor nicht oder nicht spürbar davon profitiert hatten.

Die gesellschaftspolitisch rechts stehende PiS verfolgt damit eine dezidiert linke Sozialpolitik und besetzt so gezielt eine Lücke. Denn die politische Linke ist in Polen schwach entwickelt, die Sozialdemokraten sind zurzeit noch nicht einmal im Parlament vertreten. Für die kommenden Jahre verspricht die PiS nun weitere Verbesserungen. Sie will den Mindestlohn von derzeit 2250 Złoty auf 4000 Złoty erhöhen, umgerechnet 925 Euro; auch die Mindestrente soll angehoben werden, und die Gehälter der Landwirte sollen steigen. PiS-Chef Kaczyński stellt eine "polnische Version des Wohlfahrtsstaates" in Aussicht. Die liberalen und linken Oppositionsparteien haben nachgezogen: Auch sie versprechen eine Anhebung des Mindestlohns, wenn auch in kleineren Schritten, und stellen das Kindergeld nicht mehr infrage.

Adam Przechrzta, 62, Kioskbesitzer:

Es tut mir weh, dass man Polen nach dem Systemwechsel nicht beschützt hat. Viele Unternehmer und Besitzer kleiner Läden mussten aufgeben, weil die Regierung sie nicht unterstützte. Die liberalen Regierungen erklärten uns, dass Kapital kein Vaterland habe, und verkauften unsere Banken. Kapital hat kein Vaterland, aber die Besitzer des Kapitals haben eines. Kaum waren die PiS-Leute an der Regierung, kauften sie eine Bank zurück, dann die zweite. Sie belebten die geschlossenen Werften wieder, die eine lange Tradition hatten und unter der vorherigen Regierung schließen mussten. Die PiS macht all diese Sachen, die sie verspricht.