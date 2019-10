Am liebsten wäre Rudolph "Rudy" Giuliani, der ehemalige Bürgermeister von New York, Außenminister in der neuen Trump-Regierung geworden. Daraus wurde nichts, weil er nach seiner Zeit als Bürgermeister mit vielen Ländern lukrative Geschäfte gemacht hatte, die es mit den Menschenrechten nicht so genau nahmen. Der Senat hätte ihn niemals bestätigt.

Dass Donald Trump seinen Namen im Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj viermal erwähnte, ist für Rudy Giuliani offenbar eine späte Genugtuung. Während alle anderen Personen, die von dem ersten Whistleblower genannt wurden, versuchen, so gut wie möglich die Öffentlichkeit zu meiden, sitzt Giuliani – gegen den nun laut New York Times auch ermittelt wird – in jeder TV-Talkshow, die ihn bucht. Statt ruhig und diplomatisch auf die Frage zu antworten, ob und warum er als Trumps persönlicher Anwalt, in der Ukraine nach belastendem Material über die politischen Gegner des amerikanischen Präsidenten gesucht hat, fängt er schnell an, laut zu werden. Auch dass die Whistleblower-Beschwerde ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump in Gang gesetzt hat, ließ Giuliani nicht vorsichtiger werden. Letzte Woche drohte er, die Parlamentarier zu verklagen, die ihn in der Affäre befragen wollen. Da war sogar die konservative Moderatorin der Fox-Sendung, in der er das sagte, verwundert. Sie drehte ihr Gesicht zur Kamera und sagte: "Er ist unglaublich."

Ist Giuliani verrückt geworden? Oder hat er sich einfach nur angepasst, in einer Zeit, in der Desinformation und Manipulation zum Standardrepertoire des US-Präsidenten gehören?

Im April 2018 wurde Rudy Giuliani Teil von Trumps Anwaltsteam, das ihn in der sogenannten Mueller-Ermittlung vertrat. Während Robert Mueller das Ausmaß der russischen Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 untersuchte, entwarfen die Trump-Mitarbeiter die Theorie, dass nicht Russland das Problem sei, sondern die Ukraine. Sie habe zugunsten der Demokraten in den Wahlkampf eingegriffen, indem sie belastendes Material gegen Trumps Wahlkampfleiter Paul Manafort produziert habe. Manafort wurde rechtskräftig von einem Gericht verurteilt. Giuliani reklamiert es als seinen Erfolg, dass nun zwei mächtige republikanische Senatoren die Untersuchung der Verbindung zwischen der Ukraine und der demokratischen Partei angekündigt haben.

Donald Trump - "Impeachment … deswegen?" Die Ukraine-Affäre könnte den US-Präsidenten das Amt kosten. Oder? Wie es zu dem Skandal kam und wie das Amtsenthebungsverfahren ablaufen würde, erklärt Rieke Havertz im Video.

Man könnte sich nun wundern, dass gerade Rudy Giuliani zum großen Verteidiger Donald Trumps wurde. Giuliani, der harte, aber lange auch liberale Republikaner, der sich als Bürgermeister von New York für Einwanderer auch ohne Papiere starkmachte. Der schärfere Waffengesetze unterstützte. Giuliani, der die Rechte der Schwulen stärkte, indem er die Krankenversicherung von Beamten auch auf deren schwulen Lebenspartner ausdehnte. Der glänzende Jurist Giuliani, der selbst im Wahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur 2008 als einziger Republikaner nicht von seiner Überzeugung abließ, dass Frauen das Recht haben, ein Kind nicht auszutragen.

Erst wenn man etwas genauer in Giulianis Leben schaut, wird deutlich, wie ähnlich Donald Trump und er sich doch sind.

Es war ein früher Februarmorgen in New York im Jahr 1999. In Umfragen war die Zustimmung für Giuliani um 21 Prozent gefallen, auf den tiefsten Wert in seinen fünf Jahren als Bürgermeister von New York. All die Bürgerrechtskämpfer, die schwarzen Politiker aus Harlem, die linken Journalisten, die er immer wieder besänftigt hatte, hatten sich nun gegen Rudy Giuliani vereint. Die Straßenhändler in New York verkauften T-Shirts mit der Aufschrift "Impeach Rudy" ("Enthebt Rudy des Amtes"). Die Stadt, seine Stadt, hatte sich gegen ihn gewendet. So beschrieb es der New Yorker Lokaljournalist Andrew Kirtzman damals in einem Buch über Giuliani.

Ob Giuliani sich in diesen Wochen daran erinnert hat? Könnte sein, die Antwort auf seine Feinde ist jedenfalls die gleiche geblieben. Damals wurden vier weiße Polizisten angeklagt, weil sie den jungen afrikanischen Einwanderer Amadou Diallo mit 41 Schüssen in der Bronx getötet hatten. Mit diesem unglaublichen Fall brach die aufgestaute Empörung über die zunehmende Polizeigewalt, die Erniedrigung der Minderheiten und das racial profiling, die Risikobewertung nach ethnischen Merkmalen los. Auf den Straßen New Yorks gab es jeden Tag Demonstrationen gegen Giuliani. Am Tag der Anklage hätte Giuliani nun die Chance gehabt, den Graben zwischen der Polizei und der Stadt zu überbrücken. Er hätte vor einem großen Publikum beweisen können, dass er noch mehr ist als der Mann, der in New York aufgeräumt hat. Seine Verdienste waren und sind unbestritten: Rudy Giuliani hat die Stadt aus einem Sumpf von Korruption, Kriminalität und wirtschaftlicher Erfolgslosigkeit gezogen. Er hat dafür gesorgt, dass die New Yorker morgens in eine U-Bahn steigen konnten, die nicht mit Graffiti vollgesprüht war und in der Obdachlose nicht ihre Notdurft verrichtet hatten. Er hatte die Kriminalitätsrate und die Zahl der Sozialhilfeabhängigen drastisch reduziert. Er hatte eine Politik beendet, die seiner Meinung nach aus Angst, Minderheiten unrecht zu tun, lieber eine Stadt in schwerer Kriminalität versinken sah, als dagegen etwas zu tun.