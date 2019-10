Der viel zu jung verstorbene Influencer und Poptheoretiker Carl Jakob Haupt hat einmal bemerkt, dass Popmusik ausgerechnet deshalb ihre Bedeutung verloren habe, weil sie omnipräsent sei und überall verfügbar. Mode, war er überzeugt, spiele heute eine viel größere Rolle als Musik, denn: "Eine Jacke kann man besitzen, einen Popsong leider nicht mehr." Tatsächlich mussten sich unsere Großeltern noch jede Mark für die neue Schellackplatte der Beatles zusammensparen, die dadurch an ideellem Wert gewann. Popkonsum als Distinktionsmittel: Ich habe was, was du nicht hast. Heute aber, wo die Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts zu Ende gehen, stellt eine überdrehte Kreativgesellschaft täglich neue Lieder, Songs und Tracks hektoliterweise ins Internet. Jeder kann dort mit nur einem Klick auf sie zugreifen, kostenlos oder gegen eine verschwindend geringe Gebühr. Geld gibt man nicht mehr für Akkorde und Beats aus, sondern lieber für kabellose Apple-Kopfhörer und teure Nike-Turnschuhe.

Popmusik hingegen ist nichts mehr wert.

Wie schade.

Oder nicht?

Ist Pop nicht erst interessant, wenn er komplett flüchtig geworden ist? Denn erst jetzt kann Popmusik schnell wie Quecksilber in einem Fieberthermometer unsere Stimmungen anzeigen. Wahrheit duldet keinen Aufschub. Wenig ist so unmittelbar wie ein Song im Stream. Wie also hat das Streaming die Musik verändert? Welche Stars, welche Pophelden und Rap-Ikonen hat das Streamingzeitalter hervorgebracht? Und vor allem: Was erzählen sie uns über unsere Gegenwart, die wir jeden Tag weniger zu fassen scheinen?

Wir haben bei denen nachgeforscht, die es wissen müssen: beim Streamingdienst Spotify. Normalerweise macht dieser größte Anbieter auf dem Markt ein großes Geheimnis um seine Daten und Zahlen. Ausnahmsweise erstellte er exklusiv für uns eine Liste mit den 1000 meistgestreamten Songs in Deutschland. Welche Songs wurden seit dem Start 2012 hierzulande am meisten angehört?

Die Unterschiede zu den offiziellen deutschen Charts sind groß: So findet man Helene Fischers übergroßen Hit Atemlos durch die Nacht in den Streaming-Charts erst auf Platz 288. Spotify-Nutzer sind im Durchschnitt jünger als Radiohörer. Dazu kommt: Die Zahl der Nutzer hat sich seit 2016 mehr als verdreifacht, und die Halbwertszeit von Pop ist kurz. Neuere Songs schneiden darum besser ab als ältere – in den Top 10 findet sich kein Lied aus der ersten Hälfte des Jahrzehnts. Trotzdem hat die folgende Liste enorme Aussagekraft: Sie zeigt uns die Trends der Zukunft.

Der höchstplatzierte deutschsprachige Song, Was du Liebe nennst, auf Platz zwei, wurde schwindelerregende 146 Millionen Mal angehört. Das Lied stammt von Bausa, einem 30-jährigen Rapper aus Bietigheim-Bissingen. Nicht außergewöhnlich: 22 deutschsprachige Songs schaffen es in die Top 100 der Streaming-Charts – sie lassen sich nahezu alle dem Genre Rap zuordnen. Gitarren hingegen, das legt die Liste nahe, findet man heutzutage statt im Mainstream nur noch auf dem Wertstoffhof neben Faxgeräten und Videorekordern.

Auf der Liste finden sich auch viele Künstler, die ein problematisches Frauenbild propagieren, und manche, die auch jenseits ihrer Texte auffällig geworden sind: Der Hamburger Rapper Bonez MC, der gleich zweimal in den Top 10 auftaucht, sorgte kürzlich für Empörung, weil er sich auf Instagram über Opfer häuslicher Gewalt lustig machte. Man bekommt den Eindruck: Die identitätspolitischen Fragen, die in den letzten Jahren debattenprägend wirkten, gehen an der Mehrheit vorbei. Man könnte aber auch sagen: Es bleibt noch viel zu tun. Unter den 117 Interpreten, die namentlich an Songs aus den Top 100 beteiligt waren, sind nur 23 Solo-Künstlerinnen. Der Frauenanteil liegt bei unter 20 Prozent.

Schuld haben diesmal ausnahmsweise nicht die alten weißen Männer: Die junge, digitale Generation streamt einfach lieber einen deutschen Rapper oder ein männliches DJ-Duo als eine der zahlreichen neuen weiblichen Stimmen, die von der Popkritik so begeistert begrüßt wurden.