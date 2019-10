Lange Autofahrten mit Kindern werden gern als fröhliche Mischung aus Kekskrümeln, Ratespielen, angestrengten Eltern und dringenden Pinkelpausen erzählt. So gut wie nie werden die Kinder solcher Erzählungen in die Wüste geschickt. Nie wird ihnen dafür eine Telefonnummer unter den Kragen gestickt, für den Fall, dass sie auf der anderen Seite der Wüste tatsächlich lebend wieder auftauchen sollten. Fröhliche Mittelklasse-Autofahrten und hoffnungslose Wüstendurchquerungen sind zwei Erzählwelten, die keine Berührungspunkte haben, und wir als Lesende, besonders als lesende Eltern, treffen die Wahl, welchem Segment der Realität wir uns aussetzen, was wir aushalten können.

Verdrängung halt.

Die Welt der Ich-Erzählerin in Valeria Luisellis Roman Archiv der verlorenen Kinder lässt sich zuordnen. Eine New Yorker Patchwork-Familie, sie mit ihrer Tochter (5), er mit seinem Sohn (10), wochenlang im Auto unterwegs in den Süden der USA. Hörbücher werden gehört, Popsongs gesungen, pädagogisch wertvolle Vorträge gehalten (das Stück "bezeichnet man nicht als Lied, sondern als Suite"). Leider kriselt die Beziehung, sie sinniert über das erwartete Auseinandergehen, er sagt nicht viel. Beide sammeln beruflich Soundbites: Er ist auf den Spuren der letzten freien Chiricahua-Apachen, sie reist mit journalistischem Interesse für die immigration crisis, besonders für die vielen unbegleiteten Flüchtlingskinder, die versuchen, sich aus Zentral- und Südamerika in die Vereinigten Staaten durchzuschlagen. Ihre Recherchen berichten vom Trick mit der eingestickten Telefonnummer. Sieben Archiv-Schachteln stapeln sich im Kofferraum (zusätzlich zum sonstigen Gepäck!, staunen Mittelklasse-Lesende), vier mit Materialien für das Projekt des Vaters, eine mit Materialien der Mutter und jeweils eine pro Kind, aus Gründen der Fairness.

Die Inhaltsverzeichnisse dieser sieben sorgfältig inventarisierten Schachteln strukturieren das Buch. Valeria Luiselli führt uns in eine wohlgeordnete Akademiker-Welt. Scheint es. Romane finden sich da, Sekundärliteratur, Karten, Gedichte, Audios, kleine Bibliografien zu "archivieren", "inventarisieren", "katalogisieren" – willkommen in der Metaebene. Die Realität besteht aus widersprüchlichen Segmenten, aber Luisellis Figuren kämpfen darum, sie doch zu fassen zu kriegen. Wie ist sie zu benennen und zu ordnen, wie ist den Euphemismen zu entkommen und den Kurzschlüssen, was ist festzuhalten und was nicht? Dem Leser präsentiert sich das auch mal wissenschaftlich oder collagenhaft, als Polaroid-Sammlung oder in essayistischen Passagen; Luisellis Schreiben experimentiert in vieler Hinsicht mit der Form. Was darf Kunst? Was soll Journalismus angesichts des puren Elends? Wie handelt sich "Familie" aus? Und, Achtung, auch: Was täten unsere Kinder, wenn sie auf sich allein gestellt wären?

Die Grenze zwischen Realität und Fiktion ist nicht nur im Buch hauchdünn. Valeria Luiselli, in Mexiko geboren und heute in den USA lebend, hat eine ähnliche Fahrt mit ihrer Patchwork-Familie unternommen, sie hat darüber im New Yorker geschrieben, sie hat als ehrenamtliche Übersetzerin für unbegleitete Flüchtlingskinder gearbeitet und auch das in Essays verarbeitet (Tell Me How It Ends). Damals wurde sie auf die verzweifelte Technik des Stickens von Telefonnummern gestoßen. Die Schatten der realen Fälle unterwegs verschwundener Kinder verfolgen nun auch die privilegierten Protagonisten im Buch. In Romanform kann Luiselli tagesaktuelle Debatten verlassen (Trumps Mauer wird in dem auch im Original 2019 erschienenen Buch nicht erwähnt, die Handlung spielt vor dem politischen Hintergrund des Jahres 2014), sie setzt sich grundsätzlicher, persönlicher mit Flucht und Migration auseinander – und mit dem Schreiben darüber. Writing about writing about the border crisis, hat der Kritiker James Wood das genannt.

Mit Susan Sontag, Ezra Pound, Emmet Gowin, Robert Frank blickt die Ich-Erzählerin auf Leben und Land, immer on the road zwischen Intertextualität und American Diner. In ihrer Schachtel liegen aber auch Statistiken und Zeitungsberichte darüber, wie Fünf- bis Zehnjährige Tausende von Kilometern bewältigen, zu Fuß, auf Zugdächern, durch Urwald, durch die Wüsten zwischen Mexiko und Arizona, wie sie interniert werden, welche Sterblichkeitsraten wo zu verzeichnen sind. Ergibt alles zusammen – gelehrte, hilflose Zeugenschaft. Alle Ordnungssysteme wird die Verfasserin später implodieren lassen, beim Plot und bei der Form.

Während also ausführlich die Netzwerke des Geistes und der Belesenheit beschworen werden, entsteht der Verdacht, dass dieser Text trotzdem nicht vollständig ist. Intellektuell versiert, das ja. Erst viel später erfahren wir von der politischen Wut und der Verzweiflung, die die Hauptfigur treiben. Und zwar erfahren wir das von einem zweiten Ich-Erzähler, der überraschend auf S. 219 eingeführt wird. Ein Kunstgriff: Von den blinden Flecken der Erwachsenen wechselt die Perspektive zu den blinden Flecken und tieferen Wahrheiten eines Kindes. Also ein geordneter Neustart: "Dies ist unsere Geschichte und die der verlorenen Kinder von Anfang bis zum Ende, und ich werde sie dir erzählen ...", so verspricht der zehnjährige Junge seiner Schwester Deutung und Klarheit. In seiner Archiv-Schachtel spielen nämlich völlig andere Kategorien eine Rolle: Die Referenzen verschwinden, alles wird unmittelbar. Sehr genau hat dieses Kind die Entfremdung der Erwachsenen mitbekommen und ihre wachsende Erschütterung über das Schicksal der Flüchtlinge. Am Flughafen von Artesia, Arizona, beobachtet die Familie eine Abschiebung, Wendepunkt für alle und Beginn dieses zweiten Teils des Romans: Kinder seien "porös", hatte die Mutter klug bemerkt, ihr chaotisches Innenleben verwandele "alles Reale in eine gespenstische Version seiner selbst". Und genau das passiert, genau das ist Luisellis Mittel, um die Verbindung zwischen road novel und Schleppertreck zu erschaffen.

Denn die beiden Kinder laufen davon, auf der Suche nach den verlorenen Kindern gehen sie selbst verloren; das Buch kippt, die Ordnung der Schachteln wird zerstört, die Wirklichkeiten berühren sich, verschwimmen; ein geheimnisvolles rotes Buch aus Schachtel V entwickelt sich zur dritten Erzählstimme. Nach den oft kurzen Kapiteln der ersten Hälfte kulminiert der Roman in einem mehr als 22-seitigen Satz – alles geht mit allem zusammen. Und genauso atemlos liest man das auch, aus der Geborgenheit der Querverweise herausgerissen, hineingestoßen in den Albtraum.

Ausgehebelt, die Verdrängung.

Aus Sprengung der Romanform, Autofiktion, Imagination und mithilfe eines bravourösen Rollenwechsels stellt Valeria Luiselli Entsetzen her, das Entsetzen, das uns packt, wenn das eine Kind verschwindet. Politisch kann sich daraus nur der Kampf für eine andere Grenz- und Einwanderungspolitik "dieses gigantischen Landes" ergeben. Bis dahin bleibt die Herausforderung, die Geschichten der Verlorenen aufzubewahren, immer wieder aufzurufen und neu zu erzählen. So, wie Valeria Luiselli das reflektierend und suggestiv zugleich tut – anstrengend und umwerfend. Das viel beschworene Archiv macht sie zum "Echo-Register" – es kann die getrennten Sphären verbinden, die Autobahnfahrten und die Wüstendurchquerungen. Auch ihr Roman soll ja ein Archiv der verlorenen Kinder sein. Sie wird der Aufgabe verstörend gerecht.

Valeria Luiselli: "Archiv der verlorenen Kinder"

Roman; a. d. Engl. v. Brigitte Jakobeit; Kunstmann, München 2019; 432 S., 25,– €, als E-Book 19,99 €