Der Chef der Royal Society, Venkatraman Ramakrishnan, über die Folgen des Brexits für die Forschung

DIE ZEIT: Herr Ramakrishnan, Sie wurden in Indien geboren und gingen als junger Wissenschaftler in die USA. Warum?

Venkatraman Ramakrishnan: Als mein Vater ein Kind war, war Indien noch eine britische Kolonie. Viele Inder studierten damals in Großbritannien. Aber schon mein Vater ging 1951 in die USA, nach Wisconsin, um dort eine Postdoc-Stelle anzutreten. Das war nach der indischen Unabhängigkeit. Als meine Generation dann dran war, Ende der Sechzigerjahre, wollte niemand mehr nach Großbritannien oder Europa. Für einen jungen Wissenschaftler waren die USA das Gelobte Land.

ZEIT:Europa hatte die Anziehungskraft verloren?

Ramakrishnan: Aufklärung, industrielle Revolution, die modernen Wissenschaften – das alles hatte in Europa begonnen. Ein Ausdruck dessen ist die britische Royal Society, die 1660 gegründet wurde, um die empirischen Wissenschaften zu befördern. Im 20. Jahrhundert hat sich Europa dann zweimal in den eigenen Fuß geschossen, mit zwei Weltkriegen. Eine der Folgen war, dass die wissenschaftliche Vorherrschaft in die USA wechselte. Dort waren die Menschen, die Ressourcen, die Dynamik. Als ich 1971 nach Ohio ging, stand völlig außer Frage, dass die USA die führende Wissenschaftsnation waren. Aber in den vergangenen 40 Jahren hat die europäische Wissenschaft einen enormen Wiederaufstieg erlebt.

Venkatraman Ramakrishnan © Flavio Leone für DIE ZEIT

Venkatraman Ramakrishnan 66, ist Präsident der Royal Society, der 1660 gegründeten ältesten Wissenschaftsorganisation der Welt. 2009 erhielt er den Nobelpreis für Chemie.

ZEIT: Wie das?

Ramakrishnan: Europa ist wieder zusammengekommen. Die Mobilität innerhalb des Kontinents hat dramatisch zugenommen, die Investitionen in Forschung und Wissenschaft wurden gefördert.

ZEIT: Ist das ein Verdienst der EU? Sie fördert die Wissenschaft mit vielen Milliarden Euro.

Ramakrishnan: Es geht nicht allein um das Geld. Die EU ist eine großartige Vermittlerin. Sie hat es ermöglicht, dass Wissenschaftler auf dem ganzen Kontinent problemlos zusammenarbeiten. Sie brauchen keine Visa, sie können sich frei bewegen, sehr schnell Ideen austauschen. Der zweite große Vorteil der EU, den viele nicht erkennen, ist die Harmonisierung von Vorschriften und Regeln.

ZEIT: Wie bitte, ausgerechnet die ungeliebte Regulierung soll ein Vorteil sein?

Ramakrishnan: Wenn Sie etwa Tierversuche machen wollen oder mit biologischem Material arbeiten, brauchen Sie dafür einheitliche Regeln. Das macht die EU sehr effektiv.

ZEIT: War das der Grund, 1999 an ein Labor in Cambridge zu wechseln – Sie wollten in Europa forschen?

Ramakrishnan: Der einzige Grund für mich war dieses fantastische Labor. Wäre es in Neuseeland oder Australien gewesen, wäre ich dorthin gegangen.

ZEIT: Zwanzig Jahre später sind Sie britischer Staatsbürger und Präsident der Royal Society.

Ramakrishnan: Durch den Brexit denken viele Menschen, Großbritannien sei unfreundlich und fremdenfeindlich geworden. Tatsächlich ist die britische Gesellschaft noch immer eine der offensten der Welt. Als ich hierherkam, war ich Ende 40, hatte keinerlei Netzwerk. Und ich sehe nicht sehr "britisch" aus. Plötzlich werde ich gefragt, ob ich Präsident der Royal Society werden will! Wir müssen uns diese Offenheit bewahren.

ZEIT: Aber der Ruf des Landes hat bereits gelitten.

Ramakrishnan: Ich bin nicht sicher, ob das für die Wissenschaft gilt. Ich habe versucht herauszufinden, wie viele EU-Bürger, die hier wissenschaftlich arbeiten, das Land seit dem Referendum verlassen haben. Bislang gibt es keine messbaren Veränderungen. Viele sind unglücklich über die Situation, warten aber ab. Ich hoffe immer noch, dass es ein Abkommen mit der EU gibt und wir unsere sehr guten Beziehungen erhalten.