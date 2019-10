Mit trockenem Mund und dem Kompass in der Hand steige ich über Wacholdersträucher, immer der Nadel nach. Es fühlt sich an, als wäre ich einem fetten Schatz auf der Spur, dabei suche ich nur Wasser. Irgendwo hier müsste aus einem Fels ein Bächlein sickern. Das zumindest zeigt der Kreis auf der Landkarte, die ich gerade erst zu lesen gelernt habe. Tatsächlich – dahinten höre ich etwas plätschern. Joachim, unser Guide, tritt neben mich und gibt mit einem Nicken sein Okay: Das Rinnsal ist klar genug, um daraus zu trinken. Ich komme mir vor wie der Pfadfinder, der ich nie war, und lasse meine Flaschen volltröpfeln. Zivilisation, nimm das!

Ich bin unterwegs im Osten Korsikas. Eine Woche lang ziehe ich hier durchs Unterholz, zusammen mit Guide und zwölf anderen, mit denen ich bis zu dieser Reise kaum mehr gemein hatte als die Sehnsucht nach Natur. Diese Sehnsucht wollen wir beim Wildniswandern stillen: Wir laufen auf Trampelpfaden abseits der großen Wanderrouten und auch mal querfeldein. Wir lernen, uns in der Natur zurechtzufinden, und übernachten unter freiem Himmel. Unsere Wasserflaschen füllen wir an Quellen und Bächen, weil wir Städte und Dörfer meiden. Eine Tour, so einsam, als wären wir nach einer Zombie-Apokalypse die einzigen Überlebenden.

Wildniswandern mag nach Aussteigertum und into the wild-Verehrung klingen. Aber es hat klare Grenzen: Von der Natur müssen wir uns nicht ernähren – wir schleppen alle Nahrung mit und ergänzen sie nur durch frische Kräuter. Auch Campingkocher, Schlafsack und Isomatte haben wir dabei; Route und Rastplätze stehen vorab fest. Wildniswandern soll in die Sinne gehen, nicht an die Substanz.

Ich gehöre zu jenen Wanderern, die Angeber-Wanderstiefel besitzen, sie aber viel zu selten tragen. Durch die Sächsische Schweiz und die rumänischen Karpaten bin ich schon darin gelaufen; auch Alpengipfel habe ich bestiegen. Solider Outdoor-Mittelbau. Aber länger als bis zur nächsten Berghütte samt Kaiserschmarrn hielt ich es selten aus. Dabei sehne ich mich, je länger ich in einer Großstadt lebe, umso mehr danach, mal richtig Teil der Natur zu sein – ohne sie mit meinen Komfort-Ansprüchen zu stören.

Der Komfort dieser Reise endet mit dem Schließen der Beifahrertür. Von der Hafenstadt Bastia hat man uns nach Cervione gefahren. Auf den Straßen des Bergdörfchens ist kaum ein Mensch, am Himmel kreist ein einsamer Steinadler. Auf einem staubigen Pfad, an dessen Rändern nur ein paar Sträucher im Wind zittern, geht es bergan. Bei den ersten Schritten fühlt sich der 20 Kilo schwere Rucksack an wie ein Felsbrocken.

Der erste Ausblick. Ein "Hach" geht durch die Gruppe, für das je nach Fitness die Schönheit der Landschaft oder die Anstrengung der Auslöser ist; oder wie bei mir: beides. Ringsum breitet sich die grüne Vegetation Korsikas aus, die sich dicht wie ein Rollrasen über die gesamte Insel zieht. Das Mittelmeer liegt milchig in weiter Ferne, die Luft schmeckt trotzdem salzig. Es duftet streng, nach Oregano und Pfefferminze und dem Schweiß des Vordermanns.

Drei, vier Stunden laufen wir weiter, vor uns der Weg aus Geröll, die meiste Zeit geht es bergauf. Als Joachim seinen Rucksack auf einem Plateau in die Wiese wirft und die Isomatte ausrollt, wissen wir, dass die erste Etappe geschafft ist. Zwischen Farnen und getrocknetem Kuhdung lassen wir uns fallen. In Sichtweite fließt trinkbares Wasser in einem Verhau für Hirten. Am Himmel keine Wolke, der Boden fluffig weich. Joachim empfiehlt, den Dung zu essen: "Ist gesund!" Ich winke ab, wie die anderen auch, und zeige auf meinen Müsliriegel. Joachim greift zu, um zu beweisen, dass es schmeckt.