Keller in Österreich bergen zahlreiche Geheimnisse. Das können Nazi-Devotionalien sein, exotische Jagdtrophäen oder sadomasochistisches Foltergerät. Das alles führt Ulrich Seidl in seinem Dokumentarfilm Im Keller vor Augen. Er porträtierte Menschen, die im Tiefparterre eigenartigsten Obsessionen nachgehen. Fetisch im Souterrain.

Ein Keller mit erstaunlichem Inhalt ist dem peniblen Spurensucher Seidl allerdings entgangen. Er befindet sich im Untergeschoss des japanischen Restaurants Shiki in der Wiener Innenstadt, wo Alois Traint als Küchenchef arbeitet. Was den Koch dort tagtäglich in den Keller zieht, sind seine Messer, fein säuberlich in Laden und Regalen abgelegt oder an den Wänden aufgereiht. Es sind Hunderte von ultrascharfen Schneidewerkzeugen in allen erdenklichen Variationen, vom Oktopus-Messer mit Elfenbein- und Schlangenholzgriff bis zum japanischen Samurai-Schwert.

Das Schneiden, könnte man meinen, ist für Traint fast schon ein erotischer Moment

Es handelt sich keineswegs um die übliche Ausrüstung eines Kochs, für den das Schneiden und Filetieren zum Alltag gehört. Traints Messer-Arsenal ist voll von raren Kunstwerken, hergestellt von den besten Produzenten und Schmieden der Welt. Manche Edelstücke mit reich verzierter Holzscheide kosten so viel wie Mittelklassewagen

Alois Traint ist ein Messer-Freak, wenn er über dieses Thema zu reden beginnt, "dann wird das für gewöhnlich ein mehrstündiger Monolog", sagt einer der beiden Restaurantleiter im Shiki.

Dabei gerät Traint rasch ins Fachsimpeln. Dann spricht er von handgeschmiedeten Damaszenerklingen, von der Körnung eines Schleifsteines namens "belgischer Brocken", vom Rockwell-Grad, einer Maßeinheit für die Härte technischer Werkstoffe, oder er nennt Namen von japanischen Messerproduzenten und er schwärmt von einem deutschen Messermacher namens Robert Kaufmann, der regelrechte Kunstwerke aus Griff und Klinge herstelle. Es gebe japanische Messer, erklärt Traint, die in der deutschen Übersetzung etwas sperrig als "Rundespitzetintenfischaufschneidemesser" bezeichnet werden, von denen es in Japan nur zwei gibt.

"Damit kann man die Motorhaube eines Autos wie eine Sardinendose aufschneiden." Alois Traint, Sternekoch über eines seiner Messer

Es überrascht nicht, dass ein Koch gerne mit Messern hantiert. Das gehört zu seinem Beruf. Doch was Alois Traint am Schneiden fasziniert, ist weit mehr als nur das Zerkleinern von Fleisch, Fisch und Gemüse. Er habe im Lauf der Zeit, so erläutert der 49-jährige Messersammler, eine geradezu "suchtartige Lust am Perfekten" entwickelt. Es fasziniere ihn, wenn Griff und Klinge beim Schneiden eins werden mit der Bewegung der Hand, wenn die ultimative Schärfe des Messers dafür sorgt, dass das Metall wie scheinbar von selbst das Fleisch eines rohen Fisches durchdringt. Ein, so könnte man meinen, fast schon erotischer Moment.

Alois Traint Zwischenbilanz: Erfolge 2017 Geadelt Das japanische Restaurant Shiki erhielt unter der Küchenleitung von Alois Traint den ersten Michelin-Stern. 2017 Diskont Robert Kaufmann aus dem Allgäu , einer der besten Messermacher der Welt, fertigte extra für Alois Traint ein spezielles Messer an. Weil Kaufmann in Traint einen Freund gewonnen hatte, der nach Messern so verrückt ist wie er selbst, verkaufte er es Traint zu einem Preis weit unter dem wahren Wert. Misserfolge 1992 Nie aufgegangen Traint arbeitete im Restaurant Walter Bauer in der Wiener Innenstadt. Er musste ein Soufflé machen. Es misslang nach allen Regeln der Kunst. Inhaber Walter Bauer kam alle fünf Minuten in die Küche und fragte nach. Das Soufflé wurde nie serviert. Eine unvergessene Niederlage. 2007 Splitter Traint arbeitete in dieser Zeit im Schwarzen Kameel. Bei der Arbeit in der Küche zersprang plötzlich die Klinge eines seiner sündteuren Messer. Es lagen tausend Splitter am Boden – und viel Geld war dahin.

Alois Traint trägt immer ein Piratenkopftuch. Wenn er über seine Messer redet, dann leuchten seine Augen. Traint ist der einzige Koch in Österreich, der mit seinen Messern ganze Thunfische zerlegt und zerschneidet. "Das macht sonst niemand", sagt er. Und das verwundert auch kaum. Denn erstens hat niemand die entsprechenden Werkzeuge dafür, und zweitens ist wohl niemand so verrückt, sich Tiere ins Haus zu liefern zu lassen, die weit über 100 Kilo schwer sind. Traint: "Wenn wir so einen Fisch in den Keller bringen, da ist dann schon ganz schön was los hier."

Irgendwie schaffen es seine Leute, das Ungetüm in den Keller zu bringen, dort wird dann ein riesiges Brett aufgespannt, auf dem der monströse Fisch zum Liegen kommt. Jetzt beginnt das Zerteilen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist der kompromisslose Küchenchef voll in seinem Element. Allein um die Haut aufzuschneiden, braucht es ein spezielles Messer. Und davon hat Traint jede Menge in der Lade. Es sind kleine Profijagdmesser mit dicker Klinge, sie sind so scharf, dass sich Ungeübte schon beim Hinschauen verletzen. "Damit kann man die Motorhaube eines Autos wie eine Sardinendose aufschneiden", sagt Traint, "und das ist auch notwendig, denn die Haut eines Thunfisches ist fünf Millimeter dick und von der Konsistenz her so zäh wie ein ultraharter Kunststoff." Nachsatz: "Da weißt du dann recht rasch, was ein falsches Messer ist."