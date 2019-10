Der Holocaust-Überlebende

Es gibt nur einen in der Gemeinde, der sich noch daran erinnern kann, wie das war, als in Halle schon einmal der Terror gegen Juden wütete.

Max Schwab ging 1938 in die erste Klasse, zusammen mit seinem Zwillingsbruder, "wir waren die Klassenbesten", sagt der alte Mann.

Am Einschulungstag, dem 20. April 1938, habe die Lehrerin gefragt, welcher besondere Tag heute sei, und keiner der anderen, der nichtjüdischen Schüler habe es gewusst, anders als er und sein Bruder. Der Geburtstag des "Führers".

Brave, gute Schüler waren die Zwillinge. Trotzdem mussten sie ihre Schule am 10. November 1938 verlassen, am Morgen nach den Pogromen. Es war derselbe Morgen, an dem ihr Vater zusammen mit 123 anderen Männern nach Buchenwald gebracht wurde. Er starb im Vernichtungslager Auschwitz.

81 Jahre nach jener Nacht, in der in Halle die Synagoge niederbrannte und jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert wurden, zwei Tage nachdem ein 27-jähriger Attentäter versuchte, während der Jom-Kippur-Feier in die neue Synagoge einzudringen, sitzt Max Schwab in seinem Wohnzimmer und schweigt mehr, als dass er erzählt. Schwab ist ein schmaler Mann, er trägt einen viel zu großen Pullover, der vermuten lässt, dass er einmal mehr wog. Er, einst Professor für Geologie, kann heute nur mühsam sprechen – das Alter, die Erschütterung. Seine Frau Jutta, 85, zwei Jahre jünger als er, und der Sohn führen seine Sätze fort, erklären und ergänzen, was er sagt.

"Draußen waren die Straßen menschenleer, es war wie damals, im Krieg." – Jutta und Max Schwab. Er ist der Einzige aus der Gemeinde, der schon in den Dreißigerjahren in Halle lebte. © Paula Winkler für DIE ZEIT

Am Tag des Anschlags, gegen Mittag, rief Tobias, der Sohn, bei Jutta und Max Schwab an: Seid ihr in Sicherheit? Geht nicht vor die Tür! Es soll jemand mit einer Waffe unterwegs sein.

Draußen waren die Straßen menschenleer, es war wie damals im Krieg, beim Bombenalarm, sagt Jutta Schwab. Über ihren Mann sagt sie: "Er saß vor dem Fernseher und sprach kein Wort." Er schaut sie an und sagt: "Ich habe alles verfolgt."

Am Tag zuvor noch war Max Schwab in der Synagoge gewesen. "Ich habe meinen festen Platz in der Gemeinde", sagt er. Die erste Bank am Eingang, vierter Sitz. Drei Stunden Gebete am Vorabend von Jom Kippur, von 18 bis 21 Uhr. Eigentlich wollte Max Schwab am Mittwochmorgen wieder in die Synagoge, aber er war zu erschöpft.

Um Menschen wie Max Schwab soll es hier gehen, nicht um den Täter: um die Jüdische Gemeinde von Halle, von deren Existenz viele in der Stadt erst so recht erfahren haben, als in den Medien über das Attentat berichtet wurde. 550 Menschen, die in Halle gemeinsam feiern, beten und leben. Max Schwab ist der Einzige der 550, der schon zur NS-Zeit in Halle lebte. Die anderen sind, ausschließlich, jüdische Osteuropäer, Menschen aus der früheren Sowjetunion, und ihre Kinder. Manche von ihnen wollen lieber nicht auffallen, andere wünschen sich, dass die Gesellschaft mehr Notiz von ihnen nimmt. Wie wird das Erlebte ihre Gemeinschaft verändern?

Der Vorbeter

Der schlimmste Moment, sagt Roman Yossel Remis – der schlimmste Moment war, als die Passantin erschossen wurde. Er sah es über den Monitor der Überwachungskamera, die auf die Straße vor der Synagoge gerichtet ist.

"Zu den Gästen habe ich noch gesagt: Hier brauchst du keine Polizei. Schau dir diese stille, ruhige Straße an." – Roman Yossel Remis, Vorbeter der Gemeinde © Paula Winkler für DIE ZEIT

Remis, 31 Jahre alt, ein Mann mit akkurat rasiertem Vollbart, spricht so schnell, als sei jeder Tag zu kurz. Er ist in Vilnius, Litauen, geboren und lebt in Berlin, aber er kommt dreimal pro Monat nach Halle, in die kleine Gemeinde, die sich ihren Rabbiner mit einer anderen Gemeinde teilt und deshalb zusätzlich ihn als Vorbeter engagiert hat. Normalerweise schläft Remis im Gästezimmer der Synagoge. Heute, an Tag zwei nach dem Anschlag, ist dort aber zu viel los. Deshalb hat sich Remis in einem Hotel in der Innenstadt von Halle einquartiert. Mit einer Basecap auf dem Kopf sitzt er im Frühstücksraum. Unter der Basecap trägt er die Kippa. Die zeige er in der Öffentlichkeit nicht, sagt er, "ich mag dieses Gegaffe nicht, alle gucken: Och, das ist ja ein Jude." Remis will Normalität. Mit Kippa gebe es die nicht.

Die Frage ist, was Normalität bedeutet für ein jüdisches Leben in Deutschland 2019. Es ist die Frage, auf die sie alle nun nach einer Antwort suchen.

Remis stand in festlicher Kleidung, den Kopf unter dem Tallit, einer Art Kutte, in der Synagoge und las aus der Thora, als er draußen eine Explosion hörte, wie von einem Böller: Einer der selbst gebauten Sprengsätze, der Attentäter hatte ihn über die Mauer geworfen, aber das wusste Remis in diesem Moment noch nicht. Die gesamte Gemeinde schaute zur Tür, wo ihr Wachmann auf einem Stuhl saß, neben dem Bildschirm der Überwachungskamera. Auf dem Monitor sahen sie einen Mann, der sich auf sie zubewegte, in Kampfmontur.

Remis schickte die Gemeinde ins Obergeschoss. "Bleibt geduckt, legt euch oben auf den Fußboden!", habe er auf Russisch und auf Englisch gerufen. "Schaut nicht hoch!"