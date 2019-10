Armut in Entwicklungsländern kann bedeuten, dass jemand hungert und friert. In den Industriestaaten ist diese Not so selten geworden, dass Armut hier heute oft anders definiert wird. So gilt in der EU als von Armut bedroht, wie es offiziell heißt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Damit, so der Gedanke, kann man sich so wenig leisten, dass man sich am unteren Rand der Gesellschaft bewegt. In Deutschland fällt ein Alleinstehender, der weniger als etwa 1050 bis 1100 Euro netto zur Verfügung hat, in diese Kategorie.

Zwischen 1991 und 2005 stieg der Anteil der Armutsgefährdeten in der Bevölkerung hierzulande von 11 auf 14 Prozent. Und je nach Quelle hat sich dieser Anteil auch in jüngerer Zeit noch erhöht, um ein bis zwei Prozentpunkte. Es gibt also mehr Menschen als früher, die deutlich weniger Geld zur Verfügung haben als die Mitte.

Experten vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft erklären das vor allem damit, dass viele Arbeitsmigranten und Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Die Armut wuchs demnach, weil mehr Arme ins Land kamen. Das trifft wohl zu, doch wie groß dieser Effekt genau ist, darüber wird gestritten.