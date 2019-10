Hätte man doch bloß ein wenig Vielsaft-Trank! Mit ein paar Schlucken des magischen Gebräus könnte man für eine Weile aussehen wie Harry Potter. Leider gibt es solche Zaubertränke nur in der magischen Welt. Und an diesem Wochenende Anfang Oktober sind bloß 75 Muggel-Kinder in einen großen Übungsraum eingeladen. Sie alle hoffen, sich ganz ohne Hexerei in junge Zauberer zu verwandeln. Sie wollen nämlich eine der Rollen im Harry Potter-Theaterstück ergattern.

