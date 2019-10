Darf der Staat das? Darf er einem Säugling gegen den Willen der Eltern abgeschwächte Viren injizieren, die eine Hirnhautentzündung auslösen können? Das Risiko, dass die Masernimpfung eine derartige Schädigung nach sich zieht, ist zwar verschwindend gering; laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gab es weltweit nur "wenige Einzelfälle", und ein Zusammenhang mit der Impfung sei nicht einmal belegt. Doch so gering das Risiko auch sein mag, und sei es nur für leichtere Reaktionen wie Fieber und Ausschlag, es bleibt die Grundsatzfrage: Hat der Staat das Recht, die Gesundheit Einzelner aufs Spiel zu setzen, um die Gesundheit vieler zu schützen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) findet: Ja. Er will Kinder und Erwachsene, die Kitas und Schulen besuchen oder dort arbeiten, zur Impfung gegen Masern verpflichten. Masern, so heißt es in Spahns Gesetzentwurf zur Impfpflicht, gehörten zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten: "In vielen Fällen treten schwere Komplikationen, im schlimmsten Fall mit Todesfolge, auf." Weil die Durchimpfungsrate der deutschen Bevölkerung unter die kritische Marke von 95 Prozent gefallen sei, müsse die bisherige Freiwilligkeit durch Zwang ersetzt werden, lautet die Begründung für das Gesetz.

Dieser bußgeldbewehrte Zwang kollidiert mit drei Verfassungsgarantien: dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, dem Erziehungsrecht der Eltern und der Menschenwürde. Die ersten beiden lassen sich noch recht einfach gegen die Rechte der Mitmenschen abwägen. Weil das Risiko, durch eine Masernimpfung leicht zu erkranken, deutlich geringer ist als das Risiko, durch Ansteckung schwer zu erkranken und zu Tode zu kommen, gebietet es der Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Mehrheit, für das eigene Kind die Impfung hinzunehmen. Aus demselben Grund tritt das Erziehungsrecht der Eltern hinter die Gesundheitsinteressen eigener und fremder Kinder zurück.

Doch wie steht es mit der Menschenwürde? Artikel 1 des Grundgesetzes schützt den Bürger davor, verdinglicht zu werden. Der Mensch darf nie zum bloßen Objekt des Staates gemacht werden. Doch wenn ein Bürger nicht geimpft werden möchte, auch nach der Verhängung eines Bußgeldes nicht, müssten ihn dann nicht etwa Polizisten festhalten, damit ihm eine Nadel in den Oberarm gestochen werden kann? Das Bundesgesundheitsministerium verneint das: "Eine Zwangsimpfung kommt in keinem Fall in Betracht." Doch in Fällen drohender Epidemien darf der Staat schon heute Zwangsimpfungen anordnen. Laut Infektionsschutzgesetz kann in Extremfällen angeordnet werden, dass Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen "teilzunehmen haben".

Aber wäre dies nicht eine Verzweckung der Menschen, weil sie dazu benutzt würden, andere zu schützen? Aus einem ganz anderen Kontext, aber aus derselben Prinzipienwelt stammen folgende Sätze des Bundesverfassungsgerichts: "Die Betroffenen (...) werden dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt wird, verdinglicht und entrechtet." Mit diesem Hinweis auf die Menschenwürde erklärte das Gericht 2016 ein Gesetz für nichtig, das der Bundesregierung den Abschuss eines von Terroristen entführten Passagierflugzeuges erlaubt hätte. Der Unterschied zur Impfung ist natürlich, dass die Passagiere mit Sicherheit stürben, sollte ein Bundeswehr-Kampfjet das Flugzeug, in dem sie sitzen, beschießen. Aber das Problem der Verzweckung besteht in beiden Fällen.

Außerdem: Wenn es gerechtfertigt ist, jemandem ein bisschen was (etwa einen Fieberschub nach der Impfung) anzutun, um viele andere zu schützen, wie will man da das Folterverbot aufrechterhalten? Nehmen wir den Fall eines geständigen Bombenlegers im Verhörraum, der eine Explosion durch die Preisgabe des Bombenverstecks noch verhindern könnte. Warum dürften Polizisten ihm nicht eine kleine Nadel unter den Fingernagel schieben, ihm also vorübergehenden Schmerz zufügen, um Hunderte oder Tausende zu retten?

Wann immer Jens Spahns Masernschutzgesetz verabschiedet wird – es dürfte vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Den Richtern stehen harte Fragen ins Haus.