Es hätte viel früher passieren können. Schon vor Jahrzehnten war eine Frau auf gutem Wege, die erste Chefin eines der bedeutendsten Unternehmen Deutschlands zu werden. In den siebziger und achtziger Jahren eilte Ellen Schneider-Lenné die Hierarchie der Deutschen Bank hinauf. Mit 46 Jahren saß sie im Vorstand des Geldhauses, das damals noch Weltrang hatte. Allein unter Männern. Dort war die Betriebswirtin nicht etwa für das Personalwesen zuständig wie später viele ihrer Nachfolgerinnen in deutschen Chefetagen. Schneider-Lenné verantwortete die globale Kreditvergabe, das Kerngeschäft der Bank. 1988 war das.

Vielleicht wäre alles anders gelaufen, wäre sie nicht acht Jahre später, mit nur 54 Jahren, nach schwerer Krankheit gestorben. Möglicherweise wäre die Deutsche Bank mit der ebenso direkten wie menschenfreundlichen Managerin nicht auf die schiefe Bahn der Finanzskandale geraten. Und zumindest einer der im Aktienindex Dax versammelten 30 größten Konzerne des Landes hätte vielleicht schon viel früher eine Chefin gehabt.



Heute ist Ellen Schneider-Lenné in Vergessenheit geraten. Zwischen der Ernennung der Deutschbankerin Schneider-Lenné zur Vorständin und jener Frau, die als Erste bei einem Dax-Konzern den Gipfel der Macht erklommen hat, ist viel Zeit verstrichen: 31 lange Jahre. Seit vergangenem Freitag ist die Amerikanerin Jennifer Morgan die neue Co-Chefin des Software-Riesen SAP.



Viele Unternehmen holen in ihrer Not Frauen von außerhalb – anders lief es bei Morgan

In Morgans Heimat werden Konzerne längst von Frauen geführt, General Motors und IBM zum Beispiel. In Deutschland hingegen ist Morgans Berufung eine Sensation, die gefeiert wird wie die Geburt eines Eisbärbabys im Zoo. Das zeigt vor allem eines: wie rückständig die deutsche Wirtschaft bei Geschlechterfragen ist.

Die Deutschland AG fand jahrzehntelang keinen Gefallen an Vielfalt in der Führung. Man würde ja geeignete Frauen in den Vorstand holen, wenn es nur welche gäbe: Solche Sprüche mussten sich Feministinnen und Diversity-Verfechter sogar noch im neuen Jahrtausend anhören. Selbst die Androhung von Quoten konnte die Männer kaum umstimmen. Und so sind Frauen dort, wo es in der Wirtschaft um Positionen mit Macht und Einfluss geht, auch im Jahr 2019 nach wie vor in der Minderheit. Sie stellen nur neun Prozent der Vorstände und 27 Prozent der Aufsichtsräte in den 200 umsatzstärksten Unternehmen des Landes. Nur vier Prozent dieser Firmen werden von einer Frau geführt. Nun ist es eine (einzige) mehr.

Viele Unternehmen haben es versäumt, einen Pool an weiblichen Talenten aufzubauen, aus dem sie Frauen für Vorstandsposten rekrutieren konnten. Stattdessen holten sie in ihrer Not meist Frauen von außerhalb. Dabei haben es Quereinsteiger erwiesenermaßen schwerer als Manager, die im eigenen Unternehmen aufsteigen. Wer von außen kommt, hat – egal, ob Mann oder Frau, – ein grundsätzlich höheres Risiko zu scheitern, wie eine Untersuchung der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) nahelegt. Die Außenseiter kennen das Unternehmen nicht, müssen sich erst ein Netzwerk aufbauen und Verbündete um sich scharen, ohne die an der Spitze niemand überleben kann. So gesehen hat die neue SAP-Chefin Jennifer Morgan einen Vorteil. Sie ist seit 15 Jahren im Unternehmen und wurde vom bisherigen Vostandschef Bill McDermott gefördert.

Und noch etwas unterscheidet Morgan von anderen Top-Managerinnen: Oft kommen Frauen nur an die Spitze, wenn Männer ein Unternehmen kaputtgewirtschaftet haben und kein männlicher Bewerber diesen aussichtslosen Job übernehmen will. Diese Krisenmanagerinnen stehen vor einem Glass Cliff: Sie stehen vor einer Klippe und blicken in den existenzbedrohenden Abgrund. Das ist gerade beim kriselnden Stahl- und Aufzugkonzern Thyssen zu beobachten, der seine Aufsichtsratsvorsitzende Martina Merz zur Vorstandschefin machte. Nicht einmal der Titel der ersten Dax-Chefin war Merz für diese undankbare Aufgabe gegönnt: Einen Tag vor ihrer Ernennung flog Thyssen wegen mangelnder Performance aus dem Leitindex.