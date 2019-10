Ein entfesselter, profitgetriebener Kapitalismus und penetranter Marktfundamentalismus treiben die Menschheit unweigerlich in den Ruin." Von wem könnte dieser markige Satz stammen? Vom ewigen Jungstar der SPD Kevin Kühnert, der österreichischen Juso-Chefin Julia Herr oder gar von Papst Franziskus, dem trotz vatikanischer Fesseln sein südamerikanisches Temperament gelegentlich weiter durchgeht?

Weder in einer Runde altgedienter ÖVP-Funktionäre und schon gar in einer von slimfitten Kurz-Fans würde jemand den Urheber dieser antikapitalistischen Botschaft auf Anhieb erkennen: den ehemaligen ÖVP-Chef Josef Riegler.

Die Aussage stammt nicht aus den Tiefen des Archivs oder lässt sich nicht als Jugendsünde abtun. Riegler hat diese und ähnliche Sätze erst im Vorjahr zu Papier gebracht, in einem Sammelband über politische Grundsatzfragen, der aus Anlass seines 80. Geburtstages erschien. Titel: Vorrang Mensch. Co-Autoren: vom Münchner Kardinal Reinhard Marx über Ex-SP-Finanzminister Ferdinand Lacina bis zum grünen Landesrat Rudolf Anschober.

In einem langen Interview entwirft Riegler darin sein Weltbild: "Die Menschheit hat nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie verfolgt weiter eine Raubbau-Strategie und fährt damit mit Sicherheit an die Wand, oder sie schafft die Kurve in Richtung einer Balance zwischen Mensch und Natur." Seine politische Antwort darauf lautet "ökosoziale Marktwirtschaft" und fordert in einem Satz zusammengefasst: "Ökologische Kostenwahrheit, striktes Verursacherprinzip, Umbau des Steuersystems, damit sich das ökologisch Notwendige auch wirtschaftlich rechnet."

Josef Riegler blinkte schon Mitte der Achtzigerjahre als erster Schwarzer offensiv in Richtung Grün und propagierte als steirischer Provinzpolitiker das Prinzip, Ökologie, Ökonomie und Soziales müssten politisch in die richtige Balance gebracht werden. Dreißig Jahre später erlebt das längst vergilbte Schlagwort von der ökosozialen Marktwirtschaft eine politische Renaissance und könnte zum Motto der ersten türkis-grünen Koalition werden.

Wie immer der Anlauf für dieses Regierungs-Experiment am Wiener Ballhausplatz endet, eines ist schon jetzt reif für die Geschichtsbücher: Der erste schwarz-grüne Politiker heißt Josef Riegler.

Der aus kleinbäuerlichen Verhältnissen in der Oststeiermark stammende gelernte Agraringenieur stieß über die Katholische Jugend zur ÖVP und stieg im Bauernbund rasch vom Mitarbeiter und Funktionär zum Landespolitiker auf. Sein persönliches grünes Aha-Erlebnis liegt gut dreieinhalb Jahrzehnte zurück. Als Umwelt-Landesrat hatte er mit Umweltproblemen in der Papier- und Zellulose-Industrie zu kämpfen. "Die Firmenchefs haben mir gesagt", erinnert sich Riegler, "sie würden lieber Strafe zahlen, weil ihnen die Kosten für die schadstoffmindernden Investitionen viel zu hoch seien. Da wurde für mich klar, dass man die Erfordernisse des Umweltschutzes auch wirtschaftlich möglich machen muss."