Die Zimmertür fliegt auf, wir treten ein und wollen gleich wieder raus: auf den Balkon, zu dieser verdammten Diva in der Ferne. Hält sich wohl für was Besonderes, dieser Kasbek. Ist er auch.

Zwar ist er mit seinen 5047 Metern nicht der höchste Berg im Großen Kaukasus. Aber seine Formen sind so üppig, so gleichmäßig, dass man von ihm nicht loskommt. Am Kasbek soll Zeus Prometheus angekettet und gequält haben, weil der den Menschen das Feuer geschenkt hatte. Dieser Berg hat Geschichte und Persönlichkeit. Doch gerade hüllt er sich in Wolken.

Wir setzen uns ins Zimmer, das schlicht ist, aber Stil und Wärme hat, fast alles ist aus Holz. Nichts lenkt ab vom Wesentlichen – und das spielt sich draußen ab: Nirgendwo sonst hat man einen so spektakulären Fensterblick auf die Berge und die georgische Stadt Stepanzminda, die noch vor ein paar Jahren Kasbegi hieß. Früher stand hier ein sowjetisches Sanatorium, dann errichtete der Millionär Temur Ugulava einen Neubau, 2012 war die Eröffnung.

Wir lassen uns auf das Bett fallen. Schauen die Berge auf der anderen Seite des Tals an, die mit jedem Höhenmeter schroffer und karger werden. Und über allem thront der Kasbek, dessen Gipfel eben in den Wolken steckt. Wir öffnen einen kräftigen Saperavi-Rotwein und blinzeln in die Sonne. Komm schon, Kasbek, hab dich nicht so. Lass die Wolken weiterziehen. Zur Begrüßung! Nein? Dann vielleicht morgen?

Wir trotten ins Erdgeschoss, in die Lobby, die eigentlich eine Art Salon ist: zu allen Seiten hin offen, mit vielen Kerzen, Lampen, einem Kamin und Hirschgeweihen an den Wänden. Massive Bücherregale und alte Ledersofas gliedern den Raum. So wird er zu einer Mischung aus Bibliothek, Kaminzimmer, Bar und Restaurant. Gerade wird Musik aufgedreht, Happy Birthday!, Kellner bringen Kuchen mit Wunderkerzen. Das Geburtstagskind, ein Mann, eben noch am Handy, schaut schüchtern, während seine Freundin vor Freude quietscht. Drum herum klatschen alle. Vielleicht ist es solchen Hotels eigen, dass sämtliche Gäste für ein paar Tage zu einer Gemeinschaft werden, deren Mitglieder sonst Pässe und politische Konflikte trennen: die vollverschleierte Araberin, die israelische Großfamilie, die Deutsche, die für ihr Medizinexamen zu lernen scheint, die Asiatinnen, die mit ihren Säften für Instagram posieren, die Russinnen, die über die Terrasse laufen und alle an ihrem Gespräch mit der Familie daheim teilhaben lassen. Soul-Musik läuft, das Licht schmeichelt, und junge Kellner, die mit ihren Hemden, Bärten und tätowierten Armen aussehen wie aus Berlin-Mitte oder New York, schwirren umher, lächeln, bringen Drinks. Es ist, als sei man auf einem Raumschiff, das am denkbar schönsten Ort gelandet ist. Die Realität: weit weg. Die Welt: entrückt.

In der Realität mag ich keinen Rum, aber hier trinke ich begeistert einen Laffite’s Defeat aus altem Rum, Cocktailbitter, Ananas, Ingwer und Limette. Ich bestelle eine Flussforelle, gefüllt mit Walnusspaste und Kräutern, dazu Granatapfelsoße. Der Nachtisch fällt russisch aus: Es gibt Medovik, geschichteten Honigkuchen.

Mein Freund, der dem Rauchen abgeschworen hat, sagt, der Anblick sei zu schön, um nicht zu rauchen. Mit Zigaretten, Drinks und Decken setzen wir uns auf ein Sofa auf der riesigen Terrasse und schauen zu, wie die letzten Sonnenstrahlen sich vom Kasbek verabschieden. Irgendwann leuchtet in den Bergen ein Fenster auf: In der jahrhundertealten Dreifaltigkeitskirche, einem georgischen Wallfahrtsort, muss ein Mönch das Licht angemacht haben.