Wo die Fahnen flattern, da ist der Geist in der Trompete – diesen Satz hat der österreichische Satiriker Karl Kraus angesichts der nationalistischen Besoffenheit Europas vor dem Ersten Weltkrieg notiert. Lange her, würde man meinen. Leider nicht. In Katalonien sind in den vergangenen Jahren und Monaten viele Fahnenträger durch die Straßen gezogen und haben ihre geistlosen Parolen hinausposaunt – mal waren die Flaggen Kataloniens zu sehen, mal war es die spanische Nationalflagge, getragen, begleitet und bejubelt von Zehntausenden. Da ging es plötzlich ziemlich nationalistisch zu im polyglotten Barcelona.

Die Stadt war zur Bühne für ein Stück aus dem 19. Jahrhundert geworden. Nun hat es seinen vorläufigen Endpunkt erreicht. Die Rädelsführer des katalanischen Separatismus sind bestraft worden. Sie müssen zwischen neun und 13 Jahren ins Gefängnis. Das ist nicht nur hart für die Betroffenen. Dem spanischen Zentralstaat wird das Urteil auch kein Glück bringen.

Die ganze Geschichte ist so vorgestrig, dass man sich die Frage stellen muss: Wie war das bloß möglich?

Wir haben es wohlgemerkt mit der Aufführung eines absurden Stückes zu tun. Den Separatisten ist mit den Mitteln der Propaganda gelungen, sehr vielen Katalanen weiszumachen, dass sie in Spanien unterdrückt werden, obwohl der Nachweis dafür nicht zu erbringen war und ist. Irgendwann fühlten sich die Volksverführer so stark, dass sie die Abspaltung von Spanien tatsächlich betrieben, obwohl die Verfassung einen solchen Schritt eindeutig verbietet.

Auffallend sind dabei die Dinge, an welche die selbst ernannten Kämpfer nicht gedacht haben. Hier eine kleine, unvollständige Liste:

Eine Mehrheit von etwas mehr als 50 Prozent der Katalanen wollte die Abspaltung nicht; die EU würde den neuen Staat schon allein deshalb nicht aufnehmen, weil Spanien sein Veto einlegen würde; von wem und wie sollten seine Grenzen bewacht werden? Welche ökonomischen Folgen würde die Abspaltung haben? Oder auch: Würde der große FC Barcelona sich damit zufriedengeben, nur mehr in der kleinen katalanischen Liga spielen zu können?

So etwas und vieles mehr interessierte die Separatisten nicht. Sie waren realitätsblind, geblendet von der eigenen Sehnsucht. Das harte Urteil des spanischen Gerichts ist so gesehen die Rache der rauen Wirklichkeit an verantwortungslosen Träumern.

Es hätte nicht so kommen müssen. Die andere Seite, Madrid, hätte nur etwas mehr Flexibilität, Großzügigkeit und Gelassenheit zeigen müssen. Es hätte gereicht, die Führer der Separatisten dazu einzuladen, die Abspaltung Kataloniens einmal öffentlich Schritt für Schritt durchzudeklinieren. Der linkische Carles Puigdemont wäre da schnell ins Stottern geraten. Und die ohnehin nicht zum Fanatismus, sondern eher zur Geschäftstüchtigkeit neigenden Katalanen hätten gewiss verstanden, dass sie die fälligen Preise sicher nicht zahlen wollten.

Aber die Moncloa, der Madrider Regierungssitz, ist leider kein Hort der Gelassenheit, eher schon ist er die Heimstatt des humorlosen Stolzes. Der knorrige, hölzerne Mariano Rajoy, damals Ministerpräsident, nahm jede Dummheit, die ihn aus Katalonien erreichte, todernst. Jeder Blödsinn galt ihm als Affront. Über nichts lachte er, obwohl es doch über vieles etwas zu lachen gab. Er hätte den Separatisten zurufen können: Ich sehe ja eure brennende Leidenschaft, aber wollen wir nicht lieber über künstliche Intelligenz sprechen, über Digitalisierung oder den Klimawandel? Stattdessen hat er den Popanz Unabhängigkeit weiter aufgeblasen.

Einen Film sollte man drehen, eine Komödie, in der man in einer Szene die fahnenschwingenden katalanischen und spanischen Patrioten durch die Straßen ziehen sieht. Dazu wünschte man sich den folgenden Text: Während sich die Erde bis zur Unerträglichkeit erwärmte, hielten sie ihre Fahnen hoch; während das kommunistische China Europa die Agenda vollständig diktierte, hielten sie ihre Fahnen hoch; während die Roboter die Herrschaft übernahmen, hielten sie ihre Fahnen hoch.