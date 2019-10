Wie versetzt man im Herbst 2019 einen Saal mit etwa 1000 jungen Menschen, überwiegend männlich, überwiegend konservativ, in Ekstase? Ganz leicht: Man erklärt ihnen zuerst, dass "wir nicht in Berlin-Mitte bei veganem Chai Latte philosophieren", was insofern logisch ist, als der Parteitag der Jungen Union am vergangenen Wochenende zum einen in Saarbrücken stattfand und dieser zum anderen ohnehin nicht fürs Philosophieren bekannt ist. Anschließend ruft man: "Es soll auch noch Leute geben, die im Sommer in den Sommerurlaub nach Malle fliegen." Man muss wissen, dass auf einem Parteitag die maximale Gefühlsregung üblicherweise rhythmisches Klatschen ist, um zu erkennen, welche emotionale Wucht der JU-Chef Tilman Kuban mit diesen Worten erzeugte. Denn plötzlich begannen die Delegierten hundertfach, nun ja, zu singen: "Aber scheiß drauf! Malle ist nur einmal im Jahr."

