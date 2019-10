DIE ZEIT: Herr de Meo, der Volkswagen-Konzern erlebt schwierige Zeiten. Fürchten Sie sich vor einer möglichen großen Autokrise?

Luca de Meo: Was Seat angeht, erst mal nicht. Seit 47 Monaten, also seit ich gekommen bin, sind wir gewachsen. Jedes Jahr ein neuer Verkaufsrekord. Nachdem es bis 2015 zehn Jahre lang immer wieder Verluste gegeben hatte, sind die Leute bei Seat heute optimistisch und stolz. Doch nun treffen uns mehrere Entwicklungen gleichzeitig, die in den nächsten zwei, drei Jahren den perfekten Sturm auslösen können.

ZEIT: Was braut sich da zusammen?

De Meo: Erstens sinken nach einem langen Aufschwung in der Autoindustrie nun die Kurse. Zweitens müssen wir riesige Summen für den Übergang zu Hybrid- und E-Autos sowie vernetzten und selbstfahrenden Autos investieren. Drittens kommen in Europa sehr hohe Strafen auf uns zu, wenn wir unsere CO₂-Ziele nicht erreichen. Europa ist der härteste Markt bei Emissionen geworden. Zwischen 2020 und 2025 erwarte ich einen darwinschen Ausleseprozess in der Branche.

ZEIT: Aber Europa hat doch recht mit seinen relativ strengen CO₂-Grenzen, oder?

De Meo: Die Idee ist richtig. Und normalerweise geben intelligent gemachte Regulierungen der Industrie die Gelegenheit, stark aus dem Sturm herauszukommen. Aber es kann auch schiefgehen. Erst mal bedeutet es in jedem Fall Rock ’n’ Roll, und für viele Unternehmen könnte das Ziel unerreichbar sein. Da muss man schon demütig rangehen.

ZEIT: Ist Seat für den Sturm gerüstet?

De Meo: Wir bringen viele neue Autos heraus. Die nächste Generation des Leon zum Beispiel, der ja der Kern unseres Geschäfts ist. Dann ein Elektroauto. Insgesamt werden wir nächstes Jahr sechs oder sieben neue Modelle vorstellen, was für eine eher kleine Marke wie Seat ungeheuer viel ist. Und noch etwas macht mich zuversichtlich: dass unsere Firma zum Volkswagen-Konzern gehört. Es ist ein Riesenvorteil. Ich kann sozusagen zum Supermarkt des Konzerns gehen und mir nehmen, was ich brauche. Einzelteile und sogar die Basis für ganze Modelle.

ZEIT: Aber Sie müssen bezahlen.

De Meo: Natürlich, und manchmal ist das ganz schön teuer. (lacht)

ZEIT: Verkauft Seat auch Dinge in den Konzern?

De Meo: Ehrlich gesagt, nicht viel. Wir müssen das ändern. Bisher stellen wir Getriebe her und für Audi den A1. Sonst ist da wenig. Auch deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf Entwicklungen beim vernetzten Auto und werden dadurch hoffentlich für den Konzern unverzichtbar.

ZEIT: Wofür stand Seat bisher?

De Meo: Die Leute fragten sich: Ist es das spanische Alfa Romeo? Eine günstige Marke, cool, aber nicht so essenziell? Eigentlich ist das albern, wird aber ernst, wenn in den Konzerngremien so gesprochen wird. Also halte ich mit Zahlen dagegen. Sieben von zehn Kunden kommen von außerhalb des Volkswagen-Konzerns zu uns – wir haben also eine hohe Eroberungsrate. Und wir haben von allen Herstellern in Europa die jüngsten Kunden.