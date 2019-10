Es gibt Medikamente, bei denen sich selbst Gesunde fragen müssen, ob es nicht besser wäre, diese prophylaktisch einzunehmen. Bei der Acetylsalicylsäure, besser bekannt als Aspirin, war es lange Zeit so, weil sie die Herzinfarktgefahr mindern sollte. Dann kamen die Statine auf, die nicht nur die Blutfette ins Lot bringen, sondern auch sonst günstige Effekte auf den menschlichen Organismus haben. Jetzt steht ein neuer Kandidat auf der Liste: Metformin, seit mehr als 60 Jahren ein Klassiker gegen Diabetes. Der soll plötzlich nicht nur gegen Zuckerkrankheit helfen, sondern gegen alles. Krebs. Frühgeburten. Übergewicht. Altern.

Seit einigen Jahren wecken Studien im Wochentakt Hoffnungen, beflügeln Fantasien. Im Einzelnen: Metformin könne Patienten beim Abnehmen helfen; es reduziere das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen selbst bei Nichtdiabetikern; es könne bei bestimmten Erkrankungen das Risiko von Frühgeburten mindern; es könne sogar den Nikotin-Entzug erleichtern (bisher allerdings nur im Tierversuch). Die positiven Wirkungen erscheinen so umfassend, dass einige gesunde, experimentierfreudige Zeitgenossen es bereits gegen das Altern einsetzen (ZEIT Nr. 30/19). Das Beste daran: Metformin ist alt, deshalb patentfrei – und daher sehr günstig.

Doch was ist an dem Hype dran? Eine der interessanten "Nebenwirkungen" von Metformin ist die mutmaßliche Hemmung von Krebszellen. So hatten Typ-II-Diabetiker, die lange Zeit Metformin einnahmen, seltener Krebserkrankungen als solche, die mit Insulin behandelt wurden. Laborversuche schienen diesen Befund zu bestätigen. Erst allmählich schälte sich der komplizierte Mechanismus heraus, auf welche Weise die Substanz das schafft: Metformin greift an vielen Stellen gleichzeitig in den Stoffwechsel ein. Es sorgt zum Beispiel dafür, dass besonders das Lebergewebe eine überschießende Glukoseproduktion drosselt, wodurch der Zuckerspiegel im Blut sinkt.



Gleichzeitig aktiviert es Mechanismen, die den Energiebedarf der Zellen senken: Zellteilungen und die aufwendige Produktion von Eiweißen werden hintangestellt, die Energiekraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, gebremst. "Dadurch arbeiten die Zellen ökonomischer", erklärt Michael Roden, Direktor des Instituts für Klinische Diabetologie an der Universität Düsseldorf. Krebszellen sind ganz besonders auf Glukose angewiesen – und Metformin lässt sie gleichsam verhungern. Zusätzlich aktiviert es den programmierten Zelltod.

Das Medikament wirkt also gleichzeitig an sehr vielen Stellen. Das erklärt auch, warum es sich möglicherweise gegen viele Erkrankungen einsetzen lässt. Ebendiese Wirkungen waren lange Zeit übersehen worden, denn 1922 wurde Insulin entdeckt. Das Problem Diabetes galt damit als weitgehend gelöst. Das schwächer wirksame Metformin wurde nur noch in Europa und dort meist bei älteren Patienten mit Typ-II-Diabetes eingesetzt. Erst 1994 wurde es in den USA zugelassen, womit der Kreis der Patienten, die das Medikament über längere Zeit schluckten, wuchs – und damit die verfügbaren Daten. Darin fiel plötzlich auf, dass Patienten, die Metformin einnahmen, seltener Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten. "Dieser Effekt ist der Grund, dass Metformin in den klassischen Diabetes-Leitlinien immer noch das Medikament Nummer eins ist", sagt Michael Roden. Mittlerweile ist es das am häufigsten verschriebene Diabetes-Medikament der Welt.

Trotz neuer Befunde wird Metformin offiziell weiterhin nur zur Behandlung gegen den Typ-II-Diabetes eingesetzt und gegen eine bestimmte Form von Eierstockzysten, die mit Diabetes einhergeht. Diese Zurückhaltung liegt an Erkenntnisproblemen, mit denen die Medizin immer wieder zu kämpfen hat. "Die ursprünglichen Daten stammen überwiegend aus der Epidemiologie, deren große Kraft und Stärke in der großen Zahl der Teilnehmer liegt", sagt Roden. Daraus resultierten interessante Assoziationen, aber eben nicht mehr. Und bei den Laborversuchen seien so hohe Dosen Metformin benutzt worden, sagt Roden, wie sie im Menschen nie vorkämen.