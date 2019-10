Eine WhatsApp-Nachricht aus Rakka: "Wir sind wohlauf. Aber unser Volk geht durch eine schwere Zeit", schreibt Emina Osa. "Wir haben alle Hände voll zu tun, es sind Flüchtlinge hier. Wir sind im Ausnahmezustand."

Es ist Montagmorgen, genau eine Woche nachdem an der nordöstlichen Grenze Syriens die ersten US-Soldaten ihre Posten räumten. Türkische Kampfjets bombardieren im Norden, syrische Soldaten rücken aus dem Süden vor, und russische Kampfjets kreisen über Ortschaften, in denen kürzlich noch US-Truppen patrouillierten. Videos zeigen gepanzerte Fahrzeuge der US-Armee, die über die löchrigen Straßen Nordsyriens rasen, auf dem schnellsten Weg hinaus.

Für Emina Osa und Hunderttausende Menschen in Nordsyrien endet eine Hoffnung.

Die 42-jährige Osa ist eine ranghohe Funktionärin der kurdisch-dominierten "Autonomen Selbstverwaltung" im Nordosten Syriens. Die ZEIT traf Osa dort vor sechs Monaten. Osa hatte in Rakka, einst die "Hauptstadt" des IS-Kalifats, eine Akademie für Frauenbildung gegründet. In der ZEIT erschien eine Reportage darüber (Nr. 19/19). In der Akademie stand Osa, leise und ernst, in wetterfester Jacke und festen Stiefeln vor einer Klasse erwachsener Frauen und sagte: "Wer die Gesellschaft verändern will, muss sich zuerst selbst ändern."

Nach dem Einmarsch der Türkei vergangene Woche schrieb Osa: "Die Akademie ist vorerst geschlossen. Die Frauen haben wir nach Hause geschickt."

Osa und die Frauenakademie verkörpern das System, das hier gerade kollabiert. Dessen Credo: die Emanzipation der Frau, die Befreiung der Gesellschaft. Freiheit für die Kurden. Es ist die Ideologie von Abdullah Öcalan, dem Anführer der Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Für Osa und andere Kurden Syriens war deren Kampf gegen den türkischen Staat lange ein Vorbild. Auch die Kurden Syriens wurden jahrzehntelang vom Staat drangsaliert. Doch als das Assad-Regime während des rebellischen Jahres 2011 wankte, schlossen kurdische politische Führer einen informellen Pakt mit Damaskus. Sie würden das Regime nicht angreifen – und dafür den Nordosten Syriens künftig selbst verwalten, wo besonders viele Kurden wohnen.

Es entstand ein gut organisierter Quasi-Staat; politisch unter der strikten Kontrolle der PKK-nahen PYD-Partei, aber doch deutlich freiheitlicher als das Syrien Assads. Die kurdischen Kampfverbände wurden zum wichtigsten Partner der US-geführten Koalition gegen den IS.

Nun endet dieser Quasi-Staat, wie er begonnen hat: im Einvernehmen mit Damaskus.

"Wir sind nicht für das Regime. Wir haben es rufen müssen, um die barbarischen Angriffe der Türkei zu stoppen", schreibt Osa am Montag.

Schon im Frühjahr zeigte sich die Angst vor einer türkischen Militäraktion. Entlang der Landstraßen nach Rakka gruben kurdische Kämpfer Gräben und Tunnel: Verteidigungsanlagen gegen einen möglichen türkischen Angriff. Das wirkte irgendwie überzogen – die USA würden wohl kaum der Türkei das Feld überlassen. Und hilflos – solche Gräben würde die zweitstärkste Nato-Armee sicherlich nicht aufhalten können. Während des Einmarsches vergangene Woche konnten die kurdischen Kämpfer die Löcher schon nicht mehr nutzen. Sie hatten die Anlagen im Sommer auf Geheiß der US-Armee zerstört. Eine "vertrauensbildende Maßnahme" gegenüber der Türkei, wie es hieß.

Inzwischen sind nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 158 kurdische Kämpfer, 82 Zivilisten und 128 türkische Soldaten sowie deren Verbündete getötet worden. Mehr als 250.000 Menschen haben ihre Häuser in den grenznahen Ortschaften verlassen, überwiegend Kurden.