Entspannung ist ein psychophysischer Zustand, doch Zustände sind flüchtig. Beim Kanzlermacher Philipp Maderthaner reichte im Frühsommer eine Meldung, um alle gefühlte Entspannung, die seine zweiwöchige Ayurvedakur zur Stressreduktion bringen sollte, zu verlieren. Als am 17. Mai um 18 Uhr Ausschnitte des Ibiza-Videos von Spiegel und Süddeutscher Zeitung veröffentlicht wurden, war für den Kampagnenspezialisten der Volkspartei klar: Jetzt wird es stressig.

Ebenso klar war vier Monate und zwölf Tage später, dass Maderthaners Auftrag wieder einmal geglückt war: Zum dritten Mal hat der 38-jährige Agenturgründer aus Niederösterreich für seinen schillerndsten Klienten, den Politiker Sebastian Kurz, einen Wahlerfolg auf nationaler Ebene erringen können. Beim ersten Mal, im Jahr 2013, erhielt der damalige Integrationsstaatssekretär Kurz dank Maderthaners Kampagnenstrategie 35.000 Vorzugsstimmen. Beim zweiten Mal, 2017, schaffte Kurz als Spitzenkandidat seiner auf Türkis getrimmten Volkspartei den Einzug ins Kanzleramt. Und nun, am 29. September 2019, endete einmal mehr ein Wahlkampf in einem Triumph für Kurz.

Philipp Maderthaner ist ein Werbeprofi, der auch den Erfolg mit Sebastian Kurz im Duktus der Marketingbranche zu erklären versucht. Er spricht von Emotionen und Anreizen, vom Menschen als Herdentier mit seinem Wunsch nach Zugehörigkeit und natürlich von den "drei C" einer aus seiner Sicht gewinnbringenden Kampagne: Candidate, Cause, Campaign, also der Kandidat, sein Anliegen und die Kampagne.

Maderthaner gilt vielen als das technologische Ass in Kurz’ Ärmel, jenes Genie, das es erneut, trotz der diesmal ganz und gar nicht geplanten Neuwahlen, geschafft hat, eine erfolgreiche Wahlkampfarchitektur zu installieren.

Diese Erzählung stimmt nur zur Hälfte. Kurz hat die Wahl nicht gewonnen, weil rund um ihn herum auf die Schnelle eine phänomenale Kampagne erfunden worden wäre. Sondern weil der Kurz-Wahlkampf nie aufgehört hat. "Es stimmt schon", sagt Maderthaner, "dass das Fundament des Erfolgs 2019 einerseits in der Person des Sebastian Kurz begründet ist, zum anderen in der Aufbauarbeit der vergangenen Jahre."

Aufgebaut wurden von Maderthaners Unternehmen, dem 50 Mitarbeiter zählenden Campaigning Bureau in der Wiener Innenstadt, vor allem sogenannte Unterstützer: Menschen, die der Partei freiwillig ihre E-Mail-Adresse oder Handynummer geben, die fortan ziemlich individuell zugeschnittene Nachrichten bekommen und die Schritt für Schritt dazu animiert werden, doch auch selbst für "den Sebastian" etwas zu tun.

Mit der Schaffung des Datenbergs, auf dem Kurz’ ÖVP heute sitzt, hat Maderthaner 2013 begonnen. Der Wahlkampf vor zwei Jahren war die Höchstphase der Anwerbung, fast 300.000 Kontakte sammelte man bis zur Nationalratswahl. Seitdem, sagt Maderthaner, seien zwar noch "einige Zehntausend" dazugekommen, der große Aufwand geht aber längst nicht mehr in die Anwerbung neuer Fans. Irgendwann ist auf digitalen Kanälen das Maximum potenzieller Anhänger erreicht. "2017 ging es sehr stark um die Rekrutierung neuer Unterstützer, 2019 um die Aktivierung der bestehenden Unterstützerschar."

Das verschworene Team um Sebastian Kurz hält seit vielen Jahren eng zusammen

Die Basis all dessen ist ein verhaltensorientiertes Datenbanksystem, dessen Algorithmen nicht nur dazu dienen, zielgruppengerechte Informationen auszusenden, sondern im grassroots-Stil zum Aktivwerden zu animieren – im Netz wie in der analogen Welt. Das Resultat sind Heuballen am Rande von Feldwegen, auf denen im September der Name Kurz in Türkis prangte, Familien, die Fotos von ihren selbst gebackenen, türkis gefärbten Kuchen auf sozialen Netzwerken teilten, oder Fans, die türkisfarbene Bänder in ihre Schuhe einfädeln.

Für das digitale Instrumentarium hat sich Maderthaner einst den legendären Obama-Wahlkampf 2008 zum Vorbild genommen. Der gelernte Touristiker hatte zu dem Zeitpunkt bereits eine steile Karriere in der ÖVP hingelegt: Mit 21 Jahren war er von Johanna Mikl-Leitner für die Politik rekrutiert worden, nur zwei Jahre später wurde er Pressesprecher in der niederösterreichischen Volkspartei unter Erwin Pröll, stand bald als Kommunikationschef der Bundespartei vor und focht Wahlkampf um Wahlkampf aus.

Schon in Niederösterreich hatte Maderthaner den damals 20-jährigen Sebastian Kurz kennengelernt. Das verschworene Team, das sich rund um den aufstrebenden Jungpolitiker bildete – neben Maderthaner sind das Stefan Steiner, Gerald Fleischmann, Axel Melchior, Elisabeth Köstinger –, hält bis heute zusammen.