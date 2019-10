Die Aktivistin Laura Zimmermann und der Autor Sascha Lobo treffen sich, um darüber zu streiten, ob man mit Rechtspopulisten reden sollte. Kurz bevor die beiden im Büro der ZEIT in Zürich ankommen, gibt es erste Eilmeldungen über den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Zu diesem Zeitpunkt ist noch vieles unklar. Trotzdem entscheiden sich die beiden, das Gespräch zu führen – und wollen es auch veröffentlicht sehen, nachdem sich herausgestellt hat, dass ein Rechtsextremist zwei Menschen ermordete.

DIE ZEIT: Frau Zimmermann, Sie sind Co-Präsidentin der Operation Libero, einer parteiunabhängigen Organisation in der Schweiz, die den Streit mit Rechtspopulisten sucht. Sie greifen diese mit Ihren Kampagnen frontal an und stellen sich ihnen in öffentlichen Debatten. Wieso tun Sie das?

Laura Zimmermann: Das hat zum einen mit meinem persönlichen Verständnis von Meinungsfreiheit zu tun, die meines Erachtens auch für die absurdeste Meinung gelten soll, solange diese nicht gegen geltendes Recht verstößt. Zum anderen haben wir in der Schweiz gemerkt, dass uns die reine Empörung über die Schweizerische Volkspartei (SVP) und ihre fremdenfeindliche Politik nicht weiterbringt.

Sascha Lobo, 44, ist Autor und Blogger. Er beschäftigt sich unter anderem mit Hass in sozialen Netzwerken.

Sascha Lobo: Es tut mir sehr leid, das so offen zu sagen: Aber diese Haltung ist spektakulär naiv und höchst gefährlich. Wenn man ernsthaft sagt, dass in der Öffentlichkeit jede Meinung einen Platz hat, dann hat man weder liberale Demokratie noch den Diskurs verstanden. Und erst recht hat man nicht verstanden, um was es den hier gemeinten Rechten geht: nicht um eine Debatte, sondern um eine Zerstörung der Debatte. Wenn man solchen Menschen nun entgegentritt und so tut, als sei deren Meinung diskutabel, dann ist das gefährlich. Es gibt einen krassen, aber zutreffenden Witz, der Ihre Haltung gut beschreibt.

Laura Zimmermann, 27, leitet die politische Bewegung Operation Libero. Die Juristin ist eine der profiliertesten Gegnerinnen der SVP.

Zimmermann: Ich kenne ihn.

Lobo: Ein Nazi sagt: "Tötet alle Juden." Ein Demokrat sagt: "Nein." Und Sie würden sagen: "Ach, das sind also die beiden Extremmeinungen, jetzt versuchen wir mal ein bisschen common ground zu finden."

Zimmermann: (schüttelt den Kopf) Natürlich gibt es eine Grenze. Wenn eine Meinungsäußerung unmittelbar zum Schaden von Dritten führt, kann sie eingeschränkt werden.

Lobo: Wer zieht diese Grenze?

Zimmermann: Das ist die Frage. Welche Meinung toleriert man, wen will man zum Schweigen bringen? In der Geschichte waren es oft die Minderheiten, die Frauen, die Liberalen, deren Meinungen man unterdrückte und für nicht tolerierbar hielt. Deswegen lege ich die Meinungsfreiheit derart weit aus.

ZEIT: Die Operation Libero ist ein Verein, den junge Akademiker in der Schweiz vor fünf Jahren gegründet haben. Sie gehen immer wieder in die Auseinandersetzung mit der rechten SVP um Christoph Blocher. Was hat Ihre Strategie bis heute konkret gebracht?

Zimmermann: Wir haben gezeigt, dass es gelingen kann, die politische Debatte anders zu framen, sie auf das eigene thematische Schlachtfeld zu ziehen und sie dort für sich zu entscheiden. Wir hatten in der Schweiz viele fremdenfeindliche Volksentscheide, zum Beispiel die Minarett-Verbots- oder die Ausschaffungs-Initiative. Urheberin war immer die SVP. Sie hat aber keine Mehrheit, sie braucht Wählerinnen und Wähler anderer Parteien, die für ihr Narrativ anfällig sind. Deshalb ist entscheidend, dass man selbst mit einer klaren Wertehaltung antritt. Das ist den klassischen Parteien in der Schweiz oft nicht gelungen.

ZEIT: Was haben Sie anders gemacht?

Zimmermann: Das beste Beispiel ist die sogenannte Durchsetzungsinitiative der SVP. Da wollte die Partei über kriminelle Ausländer sprechen. Sie sollten in bestimmten Fällen ohne Einzelfallprüfung und ohne Ermessensspielraum der Gerichte abgeschoben werden. Uns ging es aber um den Rechtsstaat, den diese Initiative, wäre sie erfolgreich gewesen, ausgehebelt hätte. Nach der Abstimmungsniederlage sagte der SVP-Präsident, er wisse auch nicht, wie das passieren konnte, aber irgendwann hätten in der Schweiz alle nur noch darüber gesprochen, ob die Rechtsstaatlichkeit diese Idee zulässt. Das war für uns das größte Kompliment.