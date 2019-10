Es wirkte wie der Jubel der Verzweifelten: Als am vergangenen Sonntag die SPÖ bei den Landtagswahlen in Vorarlberg 9,5 Prozent erreichte und damit einen Prozentpunkt zugelegt hatte, war die Freude der Genossen groß. Der Abwärtstrend sei gestoppt, meinte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Dass die Sozialdemokraten von den Grünen überholt wurden und nun auf dem vierten beziehungsweise vorletzten Platz liegen? Einerlei. Man ist bescheiden geworden.

Die Krise der SPÖ ist Dauerthema. Schon Viktor Klima kündigte in den Neunzigerjahren eine Reform seiner Partei an, seine Nachfolger taten es ihm alle gleich. Herausgekommen sind ab und an ein paar Büchlein, ein Bekenntnis hier, eine Retusche da. Zu groß sind die Einzelinteressen mächtiger Gruppen in der Partei, die kein Verlangen danach haben, dass sich etwas ändert. Warum auch sollte ein Machtblock wie eine Sektion in Liesing, die fein säuberlich bis in die letzte Verästelung mit der Partei verwoben ist, das wollen?

An rhetorischen Bekenntnissen hat es nie gemangelt. Man wolle sich öffnen, die eigenen Werte und Inhalte in die Gegenwart übersetzen. Außer ein paar kosmetischen Maßnahmen blieb nichts übrig. Die Basis, auf die man nun wieder einmal zugehen möchte, wurde vernachlässigt. Die Partei zog eine harte Grenzen zwischen jenen, die Entscheidungen fällen, und den anderen, die im Wahlkampf rote Jacken tragen, Kugelschreiber oder Luftballons verteilen und dann wieder in ihren Ortsgruppen geparkt werden.

Der große Hemmschuh ist der Erfolg vergangener Zeiten. Wenn sich die Partei neu erfinden möchte, schlägt sie jedes Mal das eigene Geschichtsbuch auf, ist stolz auf die Errungenschaften des Roten Wiens, bleibt schließlich bei Bruno Kreisky hängen und vergisst dabei, dass Sozialdemokratie einmal eine Utopie beschrieb. Sie hatte etwas Revolutionäres an sich, etwas Umstürzlerisches und eine Masse, die Arbeiter, auf die sie sich stützte.

Das Radikale hat die SPÖ längst abgelegt. Selbst die letzten verbliebenen Forderungen, wie zum Beispiel die Einführung einer Erbschaft- und Vermögensteuer, wurden mal über Bord geworfen und kleinlaut dann doch, irgendwie, wieder vertreten.

Der Parteitag in Hainfeld, die Gründung der österreichischen Sozialdemokratie vor 130 Jahren, war ein Kompromiss, die Suche nach dem gemeinsamen Nenner und die Benennung eines gemeinsamen Gegners. Die Arbeiterklasse sollte durch geeintes Auftreten Macht bekommen.

Zu ihren Glanzzeiten hatte die sozialdemokratische Partei 750.000 Mitglieder und regierte mit absoluten Mehrheiten. Keine andere Partei in Europa war derart erfolgreich. Das Parteibuch brachte Wohnung sowie Job. Am Wochenende traf man sich im Sektionslokal, es wurde getanzt und Karten gespielt. Von dieser Welt ist wenig übrig geblieben.

Solidarität unter Erwerbstätigen zu organisieren ist komplizierter denn je geworden. Was haben Pflegekräfte, die im Wochenrhythmus nach Österreich pendeln, mit Stahlarbeitern aus Linz gemein? Warum sollte sich ein Erntehelfer im Burgenland mit Saisonarbeitern im Tiroler Tourismus verbunden fühlen?

Das ist ein grundlegendes Dilemma, zu dem noch etwas hinzukommt: Von den 4,3 Millionen Erwerbstätigen im Land sind 700.000 ausländische Staatsbürger – darunter viele, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben. Die Sozialdemokratie müsste also Politik für Menschen machen, von denen sie am Ende ein großer Teil gar nicht wählen kann.