Sieht so ein Drogendealer aus? Kurzhaarfrisur, dunkler Anzug, dezente Krawatte, der Blick freundlich. Nein, an Wolfgang Heer ist nichts verdächtig. Und wenn der 64-jährige Wirtschaftsingenieur an diesem Spätsommertag in Mannheim mit kurpfälzisch gefärbtem Tonfall die Lage der Dinge erklärt, wirkt er durchaus vertrauenerweckend.

Was Wolfgang Heer aber verdächtig macht: Er verkauft Zucker. Und zwar so viel wie niemand sonst. Der Pfälzer ist Vorstandsvorsitzender der Südzucker AG, Marktführer in Deutschland und Europa, der größte Weißzuckerhersteller der Welt. Der Konzern mit 19.000 Beschäftigten und Sitz in der badischen Industriemetropole versorgt nicht nur Supermärkte und Tante-Emma-Läden, die Lastwagen aus seinen 28 europäischen Zuckerfabriken liefern die weißen Kristalle auch tonnenweise an Großabnehmer aus der Lebensmittelindustrie. Ob Schokolade von Ritter Sport, Kekse von de Beukelaer oder Coca-Cola – überall ist Südzucker drin.

Aber Zucker ist ins Gerede geraten. Wenn es um die Gesundheit geht, wird das "süße Gift" (Spiegel) neuerdings in eine Reihe mit Suchtstoffen wie Heroin, Tabak oder Alkohol gestellt. Da erklären die "Essensretter" von Foodwatch den 12. August zum "Kinder-Überzuckerungstag", weil dann die zuträgliche Menge für das gesamte Jahr schon erreicht sei. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat der Lebensmittelindustrie im Rahmen der von der Regierung vorangetriebenen "Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fett & Salz" empfohlen, freiwillig eine Lebensmittelampel (Nutri-Score) vorn auf ihre Packungen zu drucken. Je mehr Zucker in einem Produkt drin ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass so der Button rot (ungesund) statt grün (gesund) anzeigt.

"Da wird mittlerweile publizistisch sehr übertrieben", sagt der Südzucker-Chef. Es gehe immer um das Übergewicht, "und da ist Zucker nicht allein verantwortlich. Der Zuckerverzehr in Deutschland ist seit 30 Jahren gleichbleibend." Was sich verändert habe, sei der Lebensstil: Fertigprodukte konsumieren statt selber kochen. Zu wenig Bewegung im Verhältnis zu den aufgenommenen Kalorien.

Noch ist der Absatz in Europa kaum gesunken, aber die drei deutschen Zuckerriesen Südzucker, Nordzucker und Pfeiffer & Langen haben aktuell ein noch größeres Problem. Im Jahr 2017/18 wurde in Europa eine Rekordernte eingefahren. Zudem vertrieben große Rohrzuckerproduzenten wie Brasilien, Indien oder Thailand Rekordmengen. "Das Angebot überstieg die Nachfrage bei Weitem", sagt Heer. Die Folge: Die Preise für Zucker sind in der EU und im Rest der Welt dramatisch eingebrochen. Mitte 2017 wurde die Tonne Weißzucker noch zu gut 500 Euro gehandelt, im Spätsommer 2018 war die Tonne nur noch knapp 300 Euro wert. Damit könne kaum ein Zuckerproduzent auf der Welt mehr Geld verdienen, sagt Heer.

"Wir erleben derzeit die größte Branchenkrise seit Jahrzehnten", beschreibt der Südzucker-Chef die Lage. Das letzte Geschäftsjahr schloss Südzucker mit einem Rekord-Bilanzverlust von über 800 Millionen Euro ab (Umsatz 6,7 Milliarden Euro).Und auch im ersten Halbjahr 2019 schrieb das Unternehmen hohe Verluste im Zuckergeschäft.

Zucker ist für den Unternehmenserfolg weit weniger wichtig als in früheren Jahren

Doch trotz der dramatischen Entwicklungen wirkt der Südzucker-Chef erstaunlich gelassen. Der Topmanager hat seine gesamte Karriere im Unternehmen verbracht, seit 2009 steht er an der Spitze.

Und während dieser Zeit hat sich viel getan bei Südzucker." Das Gewicht von Zucker hat sich in unserem Unternehme stark verändert", sagt Heer. Will sagen, andere Geschäfte sind wichtiger geworden. Der bereits von seinen Vorgängern vor 25 Jahren begonnene Diversifikationskurs zahle sich aus. Gut 60 Prozent des Umsatzes macht der Konzern mittlerweile außerhalb des klassischen Zuckergeschäfts. Und das sorgte dafür, dass trotz der Krise im "operativen Geschäft" unterm Strich noch ein kleiner Gewinn übrig blieb. Zudem hat Südzucker bei der Strategie in seinem Stammgebiet eine drastische Kehrtwende angekündigt. "Man muss hinter die Zahlen schauen", sagt Heer. Er ist guten Mutes, dass Südzucker bald wieder bessere Zeiten sieht.

Was außerhalb des Unternehmens kaum bekannt ist: Südzucker stellt nicht nur Weißzucker in allen Formen her, sondern ist in drei weiteren großen Geschäftsgebieten engagiert.