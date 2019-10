Während seiner Amtszeit darf kein amerikanischer Präsident vor einem Strafgericht angeklagt werden, ganz egal, was er getan hat. Die Verfassung aus dem Jahre 1787 lässt nur einen einzigen Weg zu, das Staatsoberhaupt zur Verantwortung zu ziehen: ein Amtsenthebungsverfahren, das Impeachment. Vorgesehen ist es bei Hochverrat und Bestechung ("treason and bribery") und bei anderen schweren Verbrechen ("high crimes and misdemeanors"). Allerdings ist nirgends definiert, was genau darunter zu verstehen ist, Juristen können darüber endlos streiten. Ob Donald Trumps versuchter Ukraine-Deal in die Kategorie "high crimes" fällt, vermag niemand eindeutig zu sagen.

