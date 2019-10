* Originalzitat aus einer anonymen E-mail an CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring

Das Besondere an politischer Rohheit ist, wie schnell sie zu roher Normalität werden kann. Am Sonntag, eine Woche vor der Thüringer Landtagswahl, steht Mike Mohring, der CDU-Spitzenkandidat, in Steinbach, einem Dorf ganz im Westen Thüringens. Er war ein paar Minuten zuvor Zeuge, wie ein Rentner am Rande eines Volksfests das Fernsehteam der heute-show angriff: Der Mann versuchte, dem Tontechniker das Mikrofon zu entreißen, weil Politiker und Medien, so sah es der Rentner, auf einer Kirmes nichts zu suchen hätten. Zwei Polizisten und der Bürgermeister mussten eingreifen.

Danach wurde Mohring von einem Betrunkenen angepöbelt, der ihm hinterherrief: "Mohring, du hast uns die ganze Kirmes versaut!"

Schließlich fuhr Mohring ein Stück vom Festgelände weg und zeichnete ein Video auf, das die Geschichte dieses Thüringer Wahlkampfs erzählt.

Er habe eine Morddrohung erhalten, sagte Mohring in die Kamera. Jemand habe ihm geschrieben, dass er sofort seinen Wahlkampf einzustellen habe, sonst werde er niedergestochen auf einer Veranstaltung. Die Mail kam von einem Absender namens "Staatsstreichorchester".

"Wir müssen zusammenstehen in Thüringen", sagt Mohring. "Wir dürfen keinen Platz lassen für die, die Angst machen."

Still, fast schleichend ist in Thüringen, im letzten Ost-Land, das 2019 wählt, ein Klima eingezogen, in dem Politiker anfangen, sich zu fürchten. Dass in Deutschland die Bedrohungslage, die Gefahr persönlicher Angriffe angestiegen ist – hier ist das kurz vor der Wahl am Sonntag nicht mehr nur ein diffuses Gefühl. Hier ist es sichtbar, erlebbar. Thüringen, das ist vielleicht der erste Wahlkampf in einer neuen Zeit.

Fast jeder in diesem Freistaat, der eine exponierte Rolle innehat, kann inzwischen Geschichten von Attacken und Einschüchterungsversuchen erzählen, von Übergriffen und übelsten Schmähungen aus den vergangenen Wochen.

"Wer die AfD unterstützt, der ist unser Feind!", sprühten Leute, die offenbar zur autonomen Szene gehören, ans Wohnhaus des FDP-Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich.

Den Ministerpräsidenten der Linken, Bodo Ramelow, erreichte kurz vor Wahlkampfschluss eine Zuschrift, die endete mit: "Ramelow, Sie nützlicher Idiot! Sie dummes, dreckiges Verräterschwein! FÜR EUCH DIE KUGEL!"

Dirk Adams, Spitzenkandidat der Grünen, erhielt eine ähnliche Mail wie Mike Mohring, gezeichnet von einer "Cyber-Reichswehr", die ihn mit einem Messerattentat oder einer Autobombe bedrohte, falls er nicht seine Partei verlasse.

In Pößneck wurden vor einem Auftritt Ramelows nach Drohungen die Wohnräume eines 41-jährigen Neonazis durchsucht. Die Beamten fanden illegale Schusswaffen.

Seit dem Anschlag von Halle lassen sich die Vorfälle nicht mehr ignorieren

Auch Björn Höcke, der AfD-Spitzenkandidat, erhielt mehrfach Morddrohungen. Zuletzt, so erklärte es ein Parteisprecher, sogar gegen seine Familie. Höckes Wahlkampf-Lkw wurde nächtens angezündet und brannte komplett aus.

Wenn ein Wahlkampf kein Wettstreit politischer Konzepte mehr ist, sondern eine permanente Lebensgefahr – dann läuft etwas aus dem Ruder. Hunderte Botschaften mit Bedrohungen gegen Politiker und Funktionsträger seien inzwischen eingegangen, sagen Thüringer Ermittler. Nie seien flächendeckend so viele Plakate mit Hassbotschaften bekritzelt worden.

Früher hätte man all das womöglich abgetan, zu ignorieren versucht. Aber seit dem Anschlag auf die jüdische Gemeinde von Halle in Thüringens Nachbarland Sachsen-Anhalt geht das nicht mehr. Alle Sicherheitsbehörden sind alarmiert: Wird der täglich radikalere Ton allmählich Grundlage für Taten?

In Gera steht ein Mann auf der Bühne, mit ernstem Blick, und warnt vor dem Verfall der Sitten. "Wir haben es mit einer totalen Verrohung unserer Gesellschaft zu tun", sagt der Mann. "Diese totale Verrohung unserer Gesellschaft ist eben nicht das Ergebnis eines Kometeneinschlages. Sie ist kein Naturereignis. Nein: Sie ist von Menschen gewollt, von Menschen in konkrete Politik übersetzt worden und damit von Menschen zu verantworten."

Das Mann auf der Bühne ist Björn Höcke, und er will nach der Landtagswahl, so sagt er es in derselben Rede, "diese Ganoven da oben" von der Regierungs- auf die Anklagebank bringen.

Höcke ist der Mann zwischen den Welten, eine Art Scharniergestalt, derjenige, an dem sich am besten zeigen lässt, was in Deutschland gerade geschieht.