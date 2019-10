Hinter Gittern gibt es fast immer zu viel Zeit zum Warten. Doch auch dann kennt Geduld ihre Grenzen. 32 Termine hatte eine Sozialarbeiterin mit Stefan L., Insasse der Justizanstalt Floridsdorf, vereinbart. 31 davon hielt sie nicht ein. "Ich habe mich noch nie detailliert über diese Missstände beschwert, aber meine Geduld ist jetzt in einem Ausmaß überschritten, das absolut nicht mehr hingenommen werden kann", schreibt der Häftling in einem Beitrag, mit dem er sich im vergangenen Jahr über die Zeitschrift Blickpunkte an die Öffentlichkeit wandte. Das zeigte Wirkung: Sowohl Volksanwaltschaft wie Justizministerium setzten sich mit seinem Fall auseinander.

Die Blickpunkte sind keine gewöhnliche Zeitschrift. Vor 25 Jahren erschien in der Justizanstalt Wien-Mittersteig ihre erste Ausgabe unter dem Titel Mittersteig-News: ein paar von einem Häftling per Schreibmaschine getippte und kopierte Blätter. Als Gefängniszeitschrift ist sie damit die älteste und zugleich die letzte ihrer Art in Österreich – die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte.

Grund dafür ist ein Erlass des Justizministeriums. Seit 2016 ist es Justizmitarbeitern untersagt, medienrechtliche Funktionen zu übernehmen. Wer aber sollte es im Gefängnis sonst tun? Die Häftlinge können zwar schreiben, redigieren und layouten, als verantwortliche Herausgeber oder Medieninhaber fungieren dürfen sie aber nicht.

Die Geschichte der Blickpunkte war immer auch eine des Ringens mit dem Justizapparat – besonders seit dem Jahr 2011, als am Mittersteig eine Runde journalistisch engagierter Insassen beschloss, die Häfnzeitung zum Medium für die Öffentlichkeit zu machen. Wurden die Blickpunkte bis dahin nur hinter den Mauern der Sonderanstalt für sogenannte "geistig abnorme", zurechnungsfähige Rechtsbrecher (ZEIT Nr. 29/18) herumgereicht, entstand nun eine Zeitschrift mit Anspruch, gedruckt und gebunden in der Gefängnisdruckerei Stein, produziert in einer Auflage von bis zu 1000 Stück. Knastwitze oder sexistische Bildchen verbot man sich, stattdessen wandte sich die Laienredaktion über Interviews mit renommierten Experten, Hintergrundberichte und Reportagen rund um Haftalltag, Justizsystem und Strafrecht auch an Angehörige und Entlassene, Juristen, Politiker, Interessierte.

So schwierig die Umstände – echte Recherchen, Internetabfragen oder Telefongespräche sind im Knast nicht erlaubt –, so bemerkenswert das Resultat. 2015 erhielt die Redaktion des Magazins für Häfnkultur und Menschenrechte, so der damalige Untertitel, die ehrende Anerkennung des Claus Gatterer-Preises.

In der Unfreiheit ist das Zeitungsmachen ein Stück Freiheit, aber auch eine Form der Beschäftigung, die im Sinne von Therapie und Resozialisierung kaum infrage gestellt wird. Die kritische Haltung, die zu einer Redaktion aber auch gehört, ist hier weniger erwünscht.

Schon 2006 kam es zu einer ersten Stilllegung der Blickpunkte, eine Ausgabe mit strittigen Texten wurde nicht gedruckt. 2014 wurden die Computer der Redaktion auf unbestimmte Zeit "zur Überprüfung" eingezogen. Angeblicher Grund: Therapievideos aus der Anstalt waren an Medien gelangt. Zuvor wurde aber eine Sondernummer über den Maßnahmenvollzug produziert, die der Anstaltsleitung zu kritisch war. Erst als sich ein Redakteur an die Öffentlichkeit wandte, durfte die später viel beachtete Ausgabe erscheinen. Und selbst dann, wenn es nicht gleich um ein ganzes Heft ging, war stets klar: Artikel werden kontrolliert und gegebenenfalls zensiert.