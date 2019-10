An diesem Tag zerteilt eine unsichtbare Frontlinie die Innenstadt von Heilbad Heiligenstadt, einem Ort mit Fachwerkhäuschen ganz im Nordwesten Thüringens. Auf der einen Seite: etwa 100 Menschen, sie warten auf den Spitzenkandidaten der AfD, Björn Höcke, der hier, im Wahlkreis Eichsfeld I, bei der Landtagswahl das Direktmandat gewinnen will. Es gibt Bratwurst, natürlich, und Bier.

Auf der anderen Seite, keine 20 Meter entfernt, sind vegetarische Falafel und Shawarma mit Huhn im Angebot, es gibt Kastanienbasteleien für Kinder und lila Beutel mit der Aufschrift "Rassismus raus aus den Köpfen". Es ist die Gegenveranstaltung zur AfD, die "Meile der Demokratie". Da steht ein Mann mit robustem Körperbau und freundlichem Brillengesicht. Thadäus König, 37 Jahre alt, ist seit Januar Abgeordneter im Erfurter Landtag, als Nachrücker. Nun tritt er als Direktkandidat im Wahlkreis Eichsfeld I an. Für die CDU. Gegen Höcke.

Normalerweise, so sagen es alle in der Stadt, müsste König das Landtagsmandat im Eichsfeld gewinnen, mit Leichtigkeit. Schließlich wurde hier, wo die Mehrheit seit je streng konservativ und römisch-katholisch ist, schon zu DDR-Zeiten bevorzugt CDU gewählt. Seit 1990 erst recht.

Aber normal ist nichts mehr. "Ich weiß, dass ich kämpfen muss", sagt Thadäus König. Er weiß, dass sein Sieg keine Selbstverständlichkeit ist. Höcke lebt im Eichsfeld, und er ist, anders als König, inzwischen ein Prominenter. Bei der Kommunalwahl im Mai zog Höcke mit den zweitmeisten Stimmen in den Kreistag des Eichsfelds ein, geschlagen nur vom Landrat. Die AfD liegt in den Wahlumfragen für Thüringen fast gleichauf mit der CDU. Und: Die AfD tut viel, um im Eichsfeld einen symbolischen Sieg zu erringen. "Die AfD ist hier plötzlich sehr aktiv geworden", sagt König. Noch nie habe die Partei mit so vielen Veranstaltungen, Plakaten, Flugblättern gearbeitet. "Das Eichsfeld soll Höckes Meisterstück werden."

Es war Anfang Juli, in Leinefelde nicht weit von Heiligenstadt, als Höcke den Kampf um seinen Wahlkreis eröffnete. Zum ersten Mal veranstaltete der "Flügel", die von ihm gegründete Rechtsaußen-Gruppierung der AfD, ein Treffen im Eichsfeld. Wie ein Feldherr zog Höcke unter dem Dröhnen hymnischer Musik in die Halle ein, ließ sich von Hunderten Fähnchen schwenkenden Anhängern feiern. Mehr als eine Stunde lang griff er die "Kartellparteien" an, aber auch die "Spalter" in der AfD, die den "Flügel" für eine Gefahr hielten. Wenn erst die Landtagswahlen im Osten gewonnen seien, rief er, werde er sich um die Wahl des neuen Bundesvorstands kümmern.

Die Presse hatte der "Flügel" nicht in die Leinefelder Halle gelassen, aber die Rede wurde im Netz übertragen. Er habe, rief Höcke, lange überlegt, wo er als Kandidat für ein Landtagsmandat antreten solle – und was "die Medien daraus machen, wenn es dann vielleicht am Ende doch nicht reicht". Aber: "Wir dienen dort, wo wir hingestellt werden." Deshalb werde er im Eichsfeld den "CDU-Erbhof" attackieren. "Und selbst wenn ich es am Ende nicht schaffen sollte, liebe Freunde: Dann wird das kein Erbhof mehr sein für die CDU, dann wird der sturmreif geschossen sein!"

Thadäus König hat sich das Video der Rede mehrfach angeschaut, er ist promovierter Politikwissenschaftler, er sagt, ihn habe die Strategie interessiert. "Höcke spielt auf Risiko", sagt König. Natürlich könnte er sich blamieren, es hätte Wahlkreise gegeben, in denen ein AfD-Sieg einfacher zu haben wäre. Andererseits könne Höcke viel gewinnen. "Auch ein Achtungserfolg wird ihm nützen", sagt König. Eines findet der Abgeordnete auffällig: Thorsten Heise, der NPD-Landeschef, der in Höckes Nachbardorf wohnt und mit Höcke privat bekannt ist, tritt diesmal nicht im Wahlkreis als Direktkandidat an. Stattdessen wirbt er auf seiner Facebook-Seite: "Erststimme AFD, Zweitstimme NPD!!" Spätestens damit, sagt König, sei für ihn klar: "Ich kämpfe nicht nur gegen Björn Höcke. Ich kämpfe auch gegen Nazis."