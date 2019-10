Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn ein Armeechef erklären muss: Er führe gerade keinen Krieg, auch wenn alle finden, dass es so aussieht. Am Sonntag rollten Panzer durch die Straßen von Santiago, Soldaten wachten über eine abendliche Ausgangssperre in der chilenischen Hauptstadt, und der General Javier Iturriaga stellte klar: Er sei "ein glücklicher Mensch", und er führe "keinen Krieg gegen niemanden".

Da hatten aber schon elf Menschen an einem Wochenende voller Tumulte ihr Leben verloren, mindestens 239 wurden verletzt, aus insgesamt 70 Städten gab es Meldungen zu gewalttätigen Protesten gegen die Regierung. Vielerorts wurde von harten Übergriffen durch die Polizei und andere Sicherheitskräfte berichtet, und der Staatspräsident Sebastián Piñera hatte die Soldaten zu Hilfe gerufen.

© ZEIT GRAFIK

Wenn in Lateinamerika Panzer rollen und Soldaten die Straßen besetzen, erinnert das immer an die brutalen Militärdiktaturen der Sechziger- bis Achtzigerjahre. Damals traten in mehreren Ländern autoritäre Generale an und legten auch umfassende Wirtschaftsreformen auf – solche, die in demokratischen Gesellschaften wohl am öffentlichen Widerstand gescheitert wären, weil sie große Opfer bei Teilen der Gesellschaft forderten. Andersdenkende ließen die Generale zu Zehntausenden foltern und töten.

Chile war ein besonders berüchtigter Fall. Der durch einen Staatsstreich an die Macht gekommene General Augusto Pinochet peitschte in seinem Land zwischen 1974 und 1990 ein radikal wirtschaftsliberales Programm durch, für das er von Volkswirten der Universität Chicago beraten wurde.

So ist über die Proteste vom Wochenende die Erzählung aufgekommen, in einigen internationalen Medien und in Chile selbst: Es sei eigentlich der seinerzeit gesäte "Neoliberalismus", der in Chile jetzt in einem Volkssturm untergehe. Auf einigen Protestplakaten war tatsächlich vom verhassten "Erbe Pinochets" die Rede, die Universitätspublikation Diario U Chile titelte über den "neoliberalen Kollaps des Landes", die Schriftstellerin Isabel Allende – eine Nichte des von Pinochet einst abgesetzten Präsidenten Salvador Allende – gab dem "Neoliberalismus" die Schuld am Chaos auf den Straßen. Aber stimmt das so auch?

Millionen von Menschen glaubten an baldigen Wohlstand – nun sind sie bitter enttäuscht

Die Demos begannen vergangene Woche in Santiago, als Schüler- und Studentenproteste gegen eine Fahrpreiserhöhung im Nahverkehr. Der Preis für ein Ticket war Anfang Oktober von 800 auf 830 Pesos gestiegen, also von umgerechnet 99 Eurocent auf 103 Eurocent. Busse und U-Bahn-Stationen brannten, Supermärkte und Fabriken wurden geplündert – wegen ein paar Cent mehr pro Fahrkarte?

Dass dahinter mehr stecken muss, kann man allein daraus schließen, dass das Phänomen kein rein chilenisches ist. Straßenproteste, die sich an scheinbar geringfügigen wirtschaftlichen Anlässen explosiv entladen, gab es in der jüngsten Zeit häufiger in Lateinamerika. Sie traten in unterschiedlichen politischen Konstellationen auf.

In Argentinien etwa sind am kommenden Wochenende Präsidentschaftswahlen, und der wirtschaftsliberale Amtsinhaber Mauricio Macri muss aller Voraussicht nach seinen Stuhl räumen. Er war 2015 angetreten, um einen wirtschaftlichen Scherbenhaufen aufzusammeln, den seine Amtsvorgängerin, die Linkspolitikerin Cristina Fernández hinterlassen hatte. Macri kam aber nicht weit: Mehrere Reformversuche, vor allem seine Sparpläne, lösten auch in Argentinien gleich bittere Straßenproteste aus, denen Macri sich immer wieder beugen musste. Von seinen eigenen Anhängern wird ihm jetzt vorgeworfen, dass er so wenig von seinen Versprechungen umgesetzt hat.

In Ecuador will ein Mitte-rechts-Politiker, der Staatschef Lenín Moreno, seit 2017 die Wirtschaft nach zehn Jahren Linksregierung reformieren. Er kommt dabei ebenfalls nicht weit. Anfang Oktober brachen in Ecuador gewaltsame Proteste aus, als der Präsident ein Sparprogramm auflegte und unter anderem den schwer subventionieren Benzinpreis des Landes erhöhte. Moreno musste sogar seinen Regierungssitz vorübergehend in eine andere Stadt verlegen, um handlungsfähig zu bleiben.