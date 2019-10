Natürlich ist es nicht eben originell, einen Text über einen der größten Fälscherskandale des deutschen Journalismus mit einer Binse zu beginnen. Aber diesmal muss es sein: Glaubt man noch dem, der einmal gelogen hat? Denn das ist die Frage, die sich nach der neuesten Wendung in dem Fall in doppelter Hinsicht stellt. Ausgerechnet gegen das Buch, das die unglaubliche Geschichte minutiös nacherzählt, wird nämlich nun wegen vermeintlicher Falschaussagen juristisch vorgegangen. Und der, der das tut, ist niemand anderes als der Fälscher selbst: Claas Relotius.

Wenn diese Ausgabe der ZEIT erscheint, wird der bekannte Medienanwalt Christian Schertz im Auftrag seines Mandanten Relotius dem freien Spiegel-Autor Juan Moreno und dessen Verlag Rowohlt Berlin eine Forderung auf Unterlassung zugestellt haben. Gegenstand sind mehr als 20 Stellen aus Morenos Buch Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus, die "erhebliche Unwahrheiten und Falschdarstellungen" beinhalten sollen. "Unser Klient muss gerade aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe die Verbreitung von Unwahrheiten nicht hinnehmen", heißt es in dem Schreiben, unabhängig von der Frage, "inwiefern es zulässig oder auch ethisch zu verantworten ist, ein Buch über einen Menschen zu schreiben, der erkennbar psychisch erkrankt ist". Gefordert wird, die "falschen streitgegenständlichen Aussagen" nicht weiter zu behaupten oder zu verbreiten. Andernfalls soll eine "von unserem Klienten zu bestimmende Vertragsstrafe" fällig werden.

Nun könnte man denken, dass Relotius, der wie ein Schattenmann in einem gigantischen, aus lauter Lügen errichteten Glaspalast sitzt, vielleicht besser nicht mit Steinen werfen sollte, schon gar nicht mit so kleinen. Denn im Vergleich zu seinen teils komplett erfundenen Reportagen sind manche der Vorwürfe gegenüber Moreno allenfalls Petitessen. Wie die, ob Relotius "jeden Tag" mit Kollegen zum Mittagessen ging oder eher seltener. Oder ob er mit Praktikanten im selben Büro saß oder nicht.

Aber auch wichtigere Details, die Moreno zur Grundlage seiner Relotius-Exegese macht, stimmen nicht, angefangen bei den "mehr als 40 Journalistenpreisen", die der Fälscher gewonnen habe. Diese Zahl nennt auch der Abschlussbericht der Spiegel-Kommission, die den Skandal im eigenen Haus aufarbeitete. Auf diese Angabe bezieht sich Moreno in einer Stellungnahme gegenüber der ZEIT. Er erwähnt die Zahl mehrfach, unter anderem als Beleg für seine These, Relotius habe seinen Aufstieg nicht Glück oder Talent zu verdanken, sondern dieser sei "von langer Hand geplant, kühl exekutiert" gewesen. Etwa dadurch, dass Relotius "so ziemlich jeden Text" einreichte, der veröffentlicht wurde. Doch es sind 19 Preise und zwei Auszeichnungen von Journalisten-Magazinen ("Top 30 unter 30").

Alles andere als unerheblich ist auch die Geschichte mit Relotius’ Schwester. Er hat sie erfunden, wie er selbst zugibt, um gegenüber seinen Vorgesetzten zu begründen, warum er eine ihm angebotene feste Stelle beim Spiegel nicht annehmen wollte: Sie sei krank, er müsse sich um sie kümmern. Als sei diese Erfindung nicht schon skrupellos genug, schreibt Moreno, Relotius habe behauptet, sie sei an Krebs erkrankt und er müsse sich "jeden Morgen und jeden Abend" um sie kümmern. Dazu von der ZEIT befragt, erklärt Moreno: Die Geschichte der Krebserkrankung habe Matthias Geyer, Relotius’ damaliger Chef, ihm und einer Gruppe von Kollegen erzählt. Gegenüber der ZEIT bestreitet Geyer, dass im Gespräch mit Relotius von einer Krebserkrankung oder den Pflegezeiten überhaupt die Rede war oder er von beidem in der Redaktion erzählt habe.

Juan Moreno Der Fall Relotius Im Dezember 2018 gab der Spiegel bekannt, dass Dutzende Geschichten seines preisgekrönten Reporters Claas Relotius ganz oder in Teilen gefälscht waren. Auch Geschichten in anderen Medien, darunter sechs bei ZEIT ONLINE und ZEIT Wissen, enthielten zahlreiche Fehler oder Erfindungen. Erst Juan Moreno, Pauschalist des Spiegels, der gemeinsam mit Relotius an einer Reportage arbeitete, schöpfte Verdacht und entlarvte den Betrüger. Am 17. September ist Morenos Buch über den Fall erschienen, Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus.

Und schließlich ist da eine der wichtigsten Stellen des Buches: der Schluss. Moreno schreibt, ein Spiegel-Kollege habe einige Monate nach Bekanntwerden des Skandals mit Relotius telefoniert und dieser habe behauptet, er befinde sich in einer Klinik in Süddeutschland zur Behandlung. Am folgenden Tag aber habe eine Spiegel-Sekretärin Relotius auf dem Fahrrad gesehen: "In Hamburg." Dies ist der triumphal nachhallende letzte Satz des Buches. Er insinuiert, dass der Lügner nicht krank und in Behandlung ist, sondern unbelehrbar. Und dass er immer weiterlügt. Doch mehrere Zeugen bestreiten, auch gegenüber der ZEIT, diese Darstellung: Weder habe die Sekretärin (die nicht mit Moreno gesprochen hat) Relotius auf dem Rad zweifelsfrei erkannt, noch stimme der geschilderte zeitliche Zusammenhang. Moreno sagt der ZEIT auf Nachfrage, ein Kollege habe ihm die Geschichte so erzählt.

Es mag kleinkrämerisch wirken, angesichts der von Relotius gar nicht bestrittenen Dimension seines Betrugs nun in der Asche des Skandals herumzustochern. Aber muss nicht in einem Buch, das den Anspruch erhebt, nichts als die Wahrheit darüber zu erzählen, noch das kleinste Detail stimmen? Relotius erklärt hierzu gegenüber der ZEIT: "Ich bin mir meiner eigenen großen Schuld heute sehr bewusst und will durch die Auseinandersetzung mit diesem Buch nicht davon ablenken. Ich stelle mich allem, wofür ich verantwortlich bin, aber ich muss keine unwahren Interpretationen und Falschbehauptungen von Juan Moreno hinnehmen. Ohne mich persönlich zu kennen oder mit Menschen aus meinem näheren Umfeld gesprochen zu haben, konstruiert Moreno eine Figur." Und weiter: "Nicht eigensinniges Kalkül, sondern krankhafter Realitätsverlust" stünden hinter seinem, Relotius’, Handeln.