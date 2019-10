Ben hat seinen Kopf zum Laptop heruntergebeugt, seine Augen sind dicht vor dem Bildschirm. Darauf zu sehen ist eine lange Abfolge von Zahlen und Buchstaben, die sich aber nicht zu deutschen Wörtern zusammensetzen. Mit diesem Code will er ein einfaches Computerspiel basteln. Doch nichts passiert. "Warum funktioniert das nicht?", murmelt Ben leise, dreht sich nach links und fragt: "Erik, kannst du mal schauen?" Sein Nachbar wirft einen schnellen Blick auf Bens Bildschirm und sagt: "Der Sub steht in der While, der muss aber vor der While stehen." Ben hat offenbar verstanden, was das bedeutet, denn er antwortet mit einem dankbaren "Aaaaaah!" und nickt heftig.

