Der jährliche Wandertag führt die Belegschaft meines Amtsgerichts an einem Spätsommertag ins benachbarte Berlin. Bevor es auf dem Tempelhofer Feld und in der Kreuzberger Gastronomie gesellig wird, lassen wir uns von dem Historiker Jens Dobler durch die Polizeihistorische Sammlung der Hauptstadt führen. Dort steigt, im Zeittunnel 90 Jahre zurück, vor einem den Brüdern Sass gewidmeten Exponat in mir Unbehagen auf. Franz und Erich Sass waren zwei polizeibekannte Geldschrankknacker. Der auf sie angesetzte Kriminalsekretär Fabich kam ihnen zwar auf die Schliche, ohne sie jedoch gerichtsfest überführen zu können. Auch nach ihrem fulminanten Einbruch in die Diskontobank am Wittenbergplatz am 27. Januar 1929, mit einer Beute von mindestens zwei Millionen Reichsmark, wurden sie zwar verhaftet, von der Justiz mangels Beweisen aber wieder freigelassen. Die nassforschen Jungganoven feierten ihren Erfolg im Nobelrestaurant Lutter & Wegner am Gendarmenmarkt mit einer Pressekonferenz. Das war der symbolische Tropfen, erklärt Jens Dobler, der das Fass zum Überlaufen brachte. Berufsverbrecher als Superhelden, organisierte Kriminalität, tägliche Kloppereien zwischen Linken und Rechten: Die bis dahin mehrheitlich sozialdemokratisch gestimmte Berliner Polizei fühlte sich vom Rechtsstaat gefoppt und verfiel der nationalsozialistischen Autokratie. Vor der brachten sich die Brüder Sass 1933 ahnungsvoll in Sicherheit, exilierten nach Dänemark, wo sie allerdings das Einbrechen nicht lassen konnten und hier nun überführt und verurteilt wurden. Nach der Haftverbüßung und Auslieferung heim ins rechtsfreie Reich ereilte sie der viele Polizistenträume erfüllende Befehl des "Führers": 1940 wurden sie erschossen.

