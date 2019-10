Erhard Eppler starb am 19. Oktober in Schwäbisch Hall. Er wurde 92 Jahre alt. © Konrad Rufus Müller/​Agentur Focus

Erhard Eppler war ein Vordenker und ein Wegweiser in schwierigen Zeiten, nicht nur für seine Partei und für unser Land, sondern auch für mich persönlich – in meinen Juso-Zeiten, während meiner Kanzlerschaft und auch danach.

Unsere Wege haben sich häufig gekreuzt. Dabei waren wir nicht immer einer Meinung. Auch lässt sich schwerlich bestreiten, dass wir unterschiedliche politische Charaktere waren. Aber das machte gerade den Reiz unserer Gespräche aus. Vor allem war mir jedoch eines sehr wichtig: sein Rat und seine Einschätzung politischer Ereignisse und Entwicklungen.

In schwierigen Phasen meiner Kanzlerschaft unterstützte er mich, insbesondere während der Auseinandersetzungen um den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo-Konflikt 1999 und während der innerparteilichen Debatten um die Agenda 2010. Ohne seine Hilfe wäre die Durchsetzung dieser Entscheidungen schwieriger, wenn nicht gar unmöglich gewesen.

Selten habe ich einen so politischen Menschen kennengelernt wie Erhard Eppler, der bis ins hohe Alter aktiv blieb. Vor zwei Jahren durfte ich zu seinem 90. Geburtstag in der Evangelischen Akademie Bad Boll die Laudatio halten. Das Publikum erlebte einen agilen, hellwachen und humorvollen Jubilar. Er schickte mir Briefe und Artikel, warb für einen von ihm gegründeten Friedensgesprächskreis und setzte sich für eine Verbesserung des deutsch-russischen Verhältnisses ein.

In unseren Gesprächen beeindruckte mich, dass er die Fähigkeit besaß, analytisches Denken, Reflexion und politisches Handeln miteinander zu verbinden. Aber vor allem hatte er ein mächtiges Werkzeug: seine Sprache. Wer ihm zuhörte, der war beeindruckt von ihrer Präzision, von der unglaublichen Argumentations- und Überzeugungskraft. Seine Sprache war nicht wissenschaftlich verklausuliert, sondern eingängig und anschaulich.

Und daher konnte er viele Debatten beeinflussen. Einen Begriff prägte Erhard Eppler in besonderer Weise: Nachhaltigkeit. Dieser Begriff war für ihn nie auf das Ökologische beschränkt, sondern ein umfassender politischer Ansatz, der die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in Frieden, Sicherheit und Wohlstand schaffen sollte. Das galt sowohl für die Umweltpolitik als auch für die Sozial- und Finanzpolitik und ebenso in den internationalen Beziehungen. In meiner Regierungszeit griffen wir diesen Ansatz auf, entwickelten eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie und beriefen den Rat für Nachhaltige Entwicklung.

Erhard Eppler gehörte zu den Ersten, die auf die großen Chancen eines ökologischen Wachstumspfades für die entwickelten Industriegesellschaften hinwiesen. Eine Position, die zunächst auf Ablehnung stieß, und zwar bis hinein in die eigene Partei. In der Sozialdemokratie sollte es noch ein Jahrzehnt dauern, bis das Thema Nachhaltigkeit programmatisch verankert werden konnte. Angesichts der aktuellen Herausforderungen, die der Klimawandel verursacht, bleibt die Zielsetzung einer sozialen und ökologischen Demokratie sein Vermächtnis.

Aber Erhard Eppler war keinesfalls ein Verzichtsethiker oder gar ein Gesinnungsethiker, sondern ein Ethiker, der die Folgen des eigenen Handelns für die Zukunft bedachte. Er blendete dabei die Wirklichkeit nicht aus. Pragmatismus war für ihn kein Gegensatz zum visionären Denken, denn Politik hatte für ihn immer auch realitätstauglich zu sein. Gerade wegen dieses doppelten Bekenntnisses zur Zukunft wie zur Gegenwart ließ er sich nie ideologisch vereinnahmen.

Besonders deutlich wurde dies, als der Nachrüstungsgegner Erhard Eppler in jener für die Sozialdemokratie ungemein schwierigen Entscheidungsfindung über den Einsatz deutscher Soldaten im Kosovo im Jahr 1999 eindeutig Stellung bezog: Zusehen bei Menschenrechtsverletzungen, abwarten, wenn die Rechte der Schwächeren mit Füßen getreten werden, so sagte er, "ist nicht automatisch die pazifistische Art". Dass die deutsche Sozialdemokratie diese schwierige Lage gemeistert und die historisch richtige Entscheidung auf dem Parteitag im Jahr 1999 getroffen hat, war auch Erhard Epplers intellektueller Kraft, seiner sprachlichen Klarheit und seiner politischen Sensibilität zu verdanken – Eigenschaften und Fähigkeiten, mit denen er die Partei beschwor und sie am Ende überzeugen konnte.

Gerhard Schröder war von 1998 bis 2005 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland

Mit eindringlicher Schärfe hatte Erhard Eppler schon früh auf die mörderischen Risiken einer "privatisierten Gewalt" aufmerksam gemacht, wie wir sie dann am 11. September 2001 erleben mussten. Aber er reduzierte diese Gefahren nicht auf den internationalen Terrorismus, sondern wies zu Recht darauf hin, dass an den Orten, wo staatliche Ordnung zerfällt, kommerzialisierte Gewalt entsteht. Diese Gewalt, das wissen wir heute, bedroht nicht nur unsere Sicherheit, sondern rührt an den Wurzeln der sozialen Gerechtigkeit. Denn in dem Maße, wie Gewalt privatisiert wird, privatisieren Einzelne die Sicherheit. Damit wird Schutz zu einer Frage des Geldbeutels.

Erhard Eppler stellte damals eine der zentralen Zukunftsfragen: Welche Rolle wollen wir dem Staat und dem Handeln multinationaler Institutionen beimessen? Eppler wollte immer den aktiven und interventionsfähigen Staat. Ohne ihn, davon war er überzeugt, wäre Eigenverantwortung nichts anderes als Privatisierung – der Bildung, der öffentlichen Güter und der Infrastruktur, aber eben auch der Lebensrisiken. Er war für einen, wie er sagte, "notwendigen Staat", der sein Handeln nicht nach Partikularinteressen ausrichtet, sondern der dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Damit vertrat Erhard Eppler eine ursozialdemokratische Einstellung, der wir auch heute verpflichtet bleiben.

Es war die Art des Denkens in Prinzipien und Konsequenzen, die Erhard Eppler unverwechselbar machte. Seine visionären Thesen zu Nachhaltigkeit und zur Zukunftstauglichkeit von Politik bleiben für uns und unsere Kinder von größter, von überlebenswichtiger Bedeutung. Daher werden wir noch für lange Zeit in den großen gesellschaftlichen Debatten auf seine Visionen zurückgreifen können.

Erhard Eppler war ein großer Deutscher und ein großartiger Mensch. Ich werde ihn vermissen.