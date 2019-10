Die Homöopathie taugt für vieles: Sie bedient Sehnsüchte nach einer sanften Medizin, bei ihr wird der Mensch ganz individuell betrachtet. Für eines aber taugt sie nicht: für die Behandlung von Krankheiten. Deswegen lässt sich an ihr so gut die Inkonsequenz vieler Menschen im Umgang mit Wissenschaft zeigen. Aber von vorn.

Die Homöopathie ist eine sogenannte alternative Heilmethode. Doch schon die Wörter "alternativ" und "Heil" leiten fehl. Denn eine Alternative zur Schulmedizin kann sie nicht sein, heilen kann man mit der Methode nämlich nichts: In den vielen Studien, die bislang zur Homöopathie gemacht wurden, hat sich kein Beleg dafür gefunden, dass sie eine Wirkung hat, die über den sogenannten Placeboeffekt hinausgeht. Sie wirkt also nicht besser als Scheinmedikamente.

Trotzdem ist sie bei vielen Menschen äußerst beliebt, auch wenn die sich noch so aufgeklärt und abgeklärt geben. Aktuelles Beispiel sind die Grünen. Hier hat die Homöopathie unter Mitgliedern und Anhängern so viele Fans, dass sie die Parteispitze derzeit in ein Dilemma stürzt. Denn die Partei muss auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz Mitte November womöglich darüber entscheiden, wie sie es mit der Homöopathie hält – und damit auch, wie sie mit wissenschaftlicher Evidenz umgeht. Für die Grünen scheint das Konfliktpotenzial so groß, dass ein Antrag, der sich kritisch mit der Homöopathie auseinandersetzt, auf der Konferenz womöglich gar nicht erst diskutiert wird. Stattdessen möchte der Bundesvorstand wohl lieber abseits der Versammlung einen Kompromiss finden.

Die Frage ist eine ganz grundsätzliche: Ziehen die Grünen wissenschaftliche Fakten nur dann heran, wenn sie ihnen passen, und begründen damit ihre Politik – oder halten sie sich generell an die Erkenntnisse der Forschung? Sie stellt sich auch bei der Kontroverse um neue Gentechnik-Methoden wie Crispr.

Beim Klimawandel gibt es für die Partei keinen Zweifel: Der ist menschengemacht, und es bedarf großer Anstrengungen bei der Einsparung von CO₂, um ihn auch nur einigermaßen zu begrenzen. Das ist auch Konsens unter allen seriösen Wissenschaftlern. Die Grünen folgen den Empfehlungen dieser Forscher wie keine zweite große Partei in Deutschland. Ihr Image als unerschrockene Kämpfer fürs Klima trägt nicht unerheblich zu ihrem Erfolg bei den Wählern bei.

Mit der Homöopathie aber tun sich viele Grüne schwerer, da hören sie nicht so gern auf das Urteil der Wissenschaft. Es ist schon erstaunlich: Gebildete, aufgeklärte Menschen zweifeln auf einmal die Erkenntnisse der Wissenschaft an. Und das ist ein Problem, das weit über die Grünen hinausreicht. An der Homöopathie zeigt sich eine fast schon unglaubliche Inkonsequenz im Umgang mit wissenschaftlicher Erkenntnis – in einer Gesellschaft, die von Wissenschaft und Bildung durchdrungen ist wie keine vor ihr.

Menschen verlassen sich auf der einen Seite ganz selbstverständlich auf die Errungenschaften der Naturwissenschaften: Sie nutzen den Strom, der aus der Steckdose kommt, und das Wasser aus dem Hahn; sie nehmen ein Antibiotikum, wenn sie eine Lungenentzündung haben; sie verlassen sich auf die statischen Berechnungen von Architekten und Ingenieuren, wenn sie ein Gebäude betreten oder über eine Brücke fahren; es ist für sie ganz klar, dass sie bestimmte Eigenschaften an ihre Kinder vererben.