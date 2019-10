Verzichten kann ich leicht, so dachte ich jedenfalls: Ich trinke keinen Coffee to go, esse kein Fleisch und habe vier Jahre vegan gelebt. Überhaupt fühle ich mich recht ökologisch. Ich benutze Spültücher ohne Mikroplastik, trinke Leitungswasser und koche fast jeden Tag frisch. Mindestens die Hälfte meines Einkaufs besteht aus Bio-Lebensmitteln.

Für diesen Text will ich aber eine Woche lang etwas ganz anderes vermeiden: endokrine Schadstoffe. Stoffe also, die Hormone beeinflussen und die für Fettleibigkeit, Diabetes, Unfruchtbarkeit und Krebs mitverantwortlich gemacht werden. "Zeitbomben für die menschliche Gesellschaft" nennt sie Josef Köhrle, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und ehemaliger Direktor des Instituts für Experimentelle Endokrinologie an der Berliner Charité. "Der Gesetzgeber überlässt das Problem weitgehend dem Markt und seinen Lobbygruppen, und die Schadstoffe sind weiterhin überall."

Mein Selbstversuch entpuppt sich schnell als überaus anspruchsvoll. Mehr als 800 Varianten der problematischen Stoffe gibt es. Die Weichmacher Bisphenol A (BPA) und Phthalate sind am bekanntesten. Sie stecken in Lebensmittelverpackungen, sind Kosmetika zugesetzt, haften als Flammschutzmittel auf Matratzen und Backpapier oder bleiben als Pestizid-Rückstände auf Obst und Gemüse zurück. Der Körper nimmt sie über die Nahrung, die Lunge und die Haut auf. "Die in Deutschland vertriebenen kosmetischen Produkte sind sicher und verträglich", schreibt der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel auf seiner Website. "Kunststoffverpackungen für Lebensmittelkontakt, die auf den EU-Markt gebracht werden, sind aus unserer Sicht sicher", sagt Fang Luan, Referentin der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, die Europäische Lebensmittelbehörde habe die "Grenzwerte bereits sehr konservativ festgesetzt". Köhrle rät Verbrauchern dennoch, die Stoffe zu meiden: "Die hormonell bedenklichen Stoffe können in geringeren Dosen sogar gefährlicher sein als in großen." Der im Körper entstehende Cocktail verschiedenster Chemikalien sei bedenklich.

Die App zeigt: Überall in meinen Schränken finde ich hormonwirksame Produkte

Je näher mein Versuch rückt, desto mehr ahne ich: Das ist Wahnsinn! Als Erstes scanne ich alle Haushalts- und Kosmetikprodukte in meinen Schränken mit der App "Codecheck". Diese listet die Schadstoffe auf, die ich vermeiden soll: In fast allen Produkten sind hormonwirksame Stoffe enthalten. Make-up, Zahnpasta und Abschminktücher sind besonders bedenklich. Da alles in Plastik verpackt ist, aus dem Chemikalien in die Produkte übergehen können, verbanne ich sogar die Naturkosmetika. In dieser Woche sind nur Bio-Lebensmittel erlaubt, denn auch Pestizide sind hormonell wirksam. Zudem keine Konserven, keine Tetrapaks, kein Plastik, kein Alu. Essen darf ich nur Bio-Kost, die gar nicht oder in Glas und Papier verpackt ist.

Schon am Gemüseregal im Supermarkt bin ich frustriert. Fast alle Bio-Lebensmittel sind in Plastik verpackt. Ich drehe um, jetzt heißt es Planänderung. Wieder zu Hause, wasche ich alte Marmeladengläser aus, krame mein Bienenwachstuch zum Einschlagen aus der Schublade und laufe los. Vier (!) Stunden später, nach Einkäufen in der Drogerie, im Bio-Laden und im Unverpacktladen, sitze ich auf einer Bank, auf halbem Wege zu meiner Wohnung, und habe meine erste Krise. Mindestens zehn Kilo Lebensmittel stecken in meinem Rucksack. Es ist 15 Uhr, ich habe immer noch nichts gegessen, und mir tut alles weh. Wie konnte ich nur so dumm sein?

Am ersten Tag esse ich nur Brot mit Aufstrich, zu jeder Mahlzeit. Irgendwie aus Trotz, denn Kochen erscheint mir zu kompliziert. Am zweiten Tag koche ich Schakschuka – im Topf, da auch beschichtete Pfannen Weichmacher enthalten. Im Laufe der Woche wird es leichter. In einem Bio-Laden bekomme ich Reis und Nudeln in Papier, passierte Tomaten, Sahne und Milch im Glas, Bio-Eier, dazu frisches Obst und Gemüse. Statt Schokolade löffle ich abends Schokocreme. An den folgenden Tagen gibt es Dinkelnudeln in Pilz-Sahne-Soße mit Rucola; Salat, Kartoffeln und Rührei (mit viel Öl geht das auch in der Edelstahlpfanne); Penne mit Mangold-Kürbis-Soße. Langsam läuft’s.

Frustrierend: Viele Bio-Käse werden mit einer Kunststoffschicht haltbar gemacht

Die ganze Woche über suche ich nach Käse, nach Parmesan zu den Nudeln etwa. Ich war mit meinem Bienenwachstuch in jedem nahen Bio-Markt. Dort wird der Käse vom Laib in Stücke geschnitten und sofort in Frischhaltefolie verpackt. Viele Bio-Käse werden mit einer Kunststoffschicht haltbar gemacht. Diese Inkonsequenz macht mich wütend: Da investiert man viel Zeit und Mühe, um Lebensmittel und Rohstoffe ohne Pestizide anzubauen, und packt sie dann wieder in Plastik ein. Auf dem Wochenmarkt finde ich zwar unverpackten Käse, allerdings nicht in Bio-Qualität. Ich bin frustriert.

Ich beginne zu verwahrlosen. Die Woche zehrt an den Nerven. Meine Haare wasche ich mit Haarseife. Sie fühlen sich pappig und fettig an. So fest ich unter der Dusche reibe und versuche, die Seife zum Schäumen zu bringen, die Haare bleiben die ganze Woche über fettig. Laut Internet soll eine Spülung mit Essig helfen. Bei mir nicht. "Du siehst aus, als hättest du seit einer Woche 40 Grad Fieber", resümiert mein Freund.