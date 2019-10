Die gesellschaftliche Herausforderung Klimawandel: Auf der Karibikinsel St. Martin beobachten Touristinnen und Touristen Flugzeuge beim Landeanflug. © Mindaugas Kavaliauskas aus der Serie "A-spot", travel'AIR project/​VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Es ist kein Zufall, dass sich an der Klimafrage die Geister scheiden. Für die einen ist sie die finale Katastrophe, das letzte Gefecht von apokalyptischen Ausmaßen. Für die anderen ist sie geradezu ein Symbol für einen abgehobenen Experten- und Elitendiskurs mit kulturkämpferischen Dimensionen. Nicht umsonst gehört die Behauptung, einen menschengemachten Klimawandel gebe es gar nicht, zum Basisrepertoire rechter Bewegungen. Auf beiden Seiten übrigens steigt die Gefahr der Vereinfachung. Die Perspektive, dass alles sofort und radikal und ohne Kompromisse anders werden muss, ist dann ebenso populistisch wie jene, die das alles für eine Lüge einer ökonomischen, politischen, wissenschaftlichen oder urbanen Mafia oder Elite hält.

Armin Nassehi ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Herausgeber der Kulturzeitschrift Kursbuch.

Sobald Konflikte solche Formen annehmen, haben es tiefenschärfere Formen der Beobachtung schwer, denn beide Seiten kaprizieren sich auf Unbedingtes und finden im Gegenargument erst recht ihre Selbstbestätigung. Dabei gerät freilich die entscheidende Frage unter die Räder: Wie kann sich eine moderne, komplexe, in ihren Strukturen differenzierte Gesellschaft auf eine solche Gesamtherausforderung einstellen? Wenn man den Klimawandel als Problem ernst nimmt – und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, selbst wenn man manche apokalyptische Vision für allzu diskursstrategisch hält –, entsteht sofort eine das Gesamte in den Blick nehmende Perspektive. Das berühmte Apollo-8-Bild des aufgehenden Blauen Planeten hat schon öfter so etwas wie eine globale Perspektive angeregt: wie sehr wir doch alle Bewohner dieses einen Hauses sind, für das es keine Alternative gibt. Wie sehr uns ein gemeinsames Schicksal eint.

Klimawandel - Was, wenn wir nichts tun? Waldbrände, Eisschmelze, Unwetter: Der Mensch spürt die Erderwärmung. Wie sieht die Zukunft aus? Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf erklärt unsere Welt mit 4 Grad mehr.

Es liegt nahe, eine solche ganzheitliche Perspektive einzunehmen. Das Problem ist freilich, dass ein solcher Holismus selbst ein selektiver Blick ist, nur eine bestimmte Perspektive, die sich kaum in holistische Handlungskonzepte umwandeln lässt. Vielleicht ist das die große Kränkung derjenigen, die Gesamtbilder malen zu können glauben, was aber nicht gleichbedeutend ist mit einer Handlungsposition, die das Ganze als Ganzes trifft. Diese Begrenzung nicht sehen zu können, hat der Soziologe Pierre Bourdieu die "scholastische Vernunft" jener genannt, die aus der Art ihrer großen Sätze fälschlicherweise auf große Handlungsfähigkeit schließen.

Man muss es leider sagen: Nicht bloß die natürlichen Kapazitäten der Erde sind knapp und nur begrenzt belastbar. Auch die Kapazitäten der Gesellschaft, ihre Fähigkeit zur Reaktion auf Störungen und Herausforderungen sind es. Wer über ökologische Knappheiten redet, muss auch über die Knappheit sozialer Mechanismen sprechen – nicht um das Klimaproblem kleinzureden, im Gegenteil: um seine Brisanz überhaupt auf den Begriff bringen zu können.

Die Diskurslage ist schwierig. Für einen ähnlichen Gedanken musste sich der Autor dieser Zeilen von einem Kolumnisten eines Wirtschaftsblattes nachsagen lassen, er neige zu rechtspopulistischen Argumenten. Das ist nicht nur ein Hinweis auf die intellektuelle Armut dieses Kolumnisten, sondern vor allem ein Hinweis darauf, wie wenig wir im Diskurs um das Klimaproblem an diesen Gedanken gewöhnt sind. Hat die moderne Gesellschaft Kapazitäten, mit einer existenziellen Herausforderung umzugehen? Ist sie in der Lage, als Ganze auf ein ganzheitliches Problem zu reagieren?