Meine Mutter hat mir zum Geburtstag einen Kaffeebecher geschenkt. Er ist so groß wie eine Tulpenvase und hat einen Deckel mit Nuckelloch. "Weil du doch Coffee-to-go-Becher nicht magst", sagte sie vorsichtig. "Aber das IST ein Coffee-to-go-Becher", antwortete ich. "Ja – aber zum Immer-wieder-Benutzen und aus nachwachsendem Bambus", entgegnete sie.

Ich drehte den Bambus-Cup in meiner Hand. "Be happy" stand darauf. Ich unterdrückte einen Seufzer. Genau das brachte mein Problem auf den Punkt. Von dem Becher gingen unangenehme Imperative aus: Sauf dich glücklich! Rette das Klima! Sei eine gute Konsumentin! "Danke, Mama", sagte ich pflichtschuldig. Seitdem steht das Vieh in meinem Küchenschrank und konfrontiert mich mit der Frage, wie es diese hässlichen Riesenpötte geschafft haben, dass sie neuerdings nicht nur von Öko-Hipstern, sondern von Hinz und Kunz durch die Gegend geschleppt werden.

Wenn man bei Instagram das Wort "Mehrwegbecher" eingibt, sieht man schöne Influencerinnen ihre bunten Kaffeenäpfe ins Selfie halten, als wären es Öko-Pokale. Bundestagsabgeordnete, Kommunalangestellte, sogar Polizeibeamte grinsen damit stolz in die Kameras und feiern sich und ihr moralisch korrektes Trinken. Bei Amazon gibt es Thermobecher, Bambusbecher, Keramikbecher. Mit Mustern, Sprüchen, Korkmanschetten. Das ganze Land ist mittlerweile durchzogen von Allianzen pro Mehrweg: Fast jede Stadtverwaltung bringt eigene Pfandbecher auf den Weg, in denen der brave Bürger seinen "Hannoccino" im "FreiburgCup" ("Just swap it") herumtragen darf. Studierendenwerke, Versicherungskonzerne, Mensen sind eingestiegen ins Geschäft mit den Öko-Cups. Die Deutsche Umwelthilfe sucht schon seit Jahren "Becherhelden" und will zum Nachfüllen motivieren. Wohin ich auch gehe, soll ich einen Kaffee mitnehmen. Will ich aber nicht. Nicht mehr jedenfalls.

Ich erinnere mich noch an meinen ersten Coffee to go. Ich trank ihn vor zehn Jahren in Chicago, auf meiner ersten Reise in die USA. Als ich die Stufen des U-Bahn-Schachts hinaufstieg, war es, als beträte ich eine andere, irgendwie größere, glitzerndere Welt. Die Spiegel der Fassaden, die weiten Avenues, die eiligen Menschen. Ich stand allein im Schneeflockenwirbel eines Dezembertages und beobachtete, wie man zu sein hat in der Neuen Welt.

Und da sah ich sie, die zahllosen Menschen mit ihren zahllosen Deckelbechern. Wie sie als Hand- und Seelenwärmer von den urbanen Leistungsträgern an mir vorbeigeschleppt wurden, als wäre die kalte Straße deren Kaffeebar. Ein portabler Napf, darin der nach Zimtflavour duftende Herzbeschleuniger, das war hier der Treibstoff, in dieser hämmernden Welt. Er versprach: Du kannst machen, was du willst, sein, wer du willst, du kannst gehen, wohin du willst – und dabei jederzeit ein Käffchen trinken.

Diese Verheißung verfing bei mir sofort. Als ich kurz darauf mit meinem Becher aus der Starbucks-Filiale heraustrat, war es genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte: Ich tauchte ein in die Menschenmassen (allerdings mit erhöhter Konzentration, man muss diesen Balanceakt mit dem Becher ja erst üben), zog mit dem Kaffee durch die aufregend fremden Straßen (allerdings mit einem riesigen Kaffeefleck auf dem Mantel, weil das Scheitern zum Üben dazugehört) und sog die große Freiheit durch ein kleines Loch in einem Plastikdeckel. Ich war in Chicago, Mann! Es war wunderbar.

Inzwischen hat sich der Coffee-to-go-Becher längst zum symbolträchtigen Accessoire einer gehetzten Gesellschaft entwickelt. Wer ihn vor sich herträgt, signalisiert wortlos, dass er zum Frühstücken keine Zeit hat, weil ihm wichtige Termine bevorstehen, bei denen er wach und fit sein muss. Er muss sich dopen, aufputschen, hochbringen. Bis Ende des Jahres 2003 galt Koffein der Anti-Doping-Agentur noch als verbotenes Stimulans im Sport und wurde auf der Dopingliste aufgeführt. Angeblich spricht es im Hirn die gleichen Regionen an wie Kokain und ist damit die ideale Kapitalismusdroge.

Kaffee unterwegs, das heißt entspannen und beschleunigen, frühstücken und zur Arbeit fahren, genießen und abliefern. Alles gleichzeitig schaffen, alles haben können – das große Versprechen in jedem kleinen Americano zum Mitnehmen.