Ein Sieg ist dann besonders euphorisierend, wenn es lange nicht danach aussah. Und eine Niederlage ist dann besonders schmerzhaft, wenn man kurz zuvor die Hoffnung hatte, sie abwenden zu können. Ganz egal also, wie die Landtagswahl in Thüringen an diesem Sonntag ausgeht: Es wird ein Tag der großen Emotionen für Mike Mohring, den CDU-Kandidaten, der so lange gekämpft hat um eine Chance, von der er nun nicht weiß, ob er sie bekommen wird.

An einem Donnerstagabend, eine Woche vor der Wahl, sitzt Mohring auf einer Bühne in Greiz in Ostthüringen, Stimmung aufgekratzt, Ärmel hochgekrempelt, und spricht über das beste Rezept gegen Müdigkeit: eben die Hoffnung.

Rund 100 Menschen hören ihm zu, Männer in karierten Hemden und Frauen mit Modeschals, neben ihm auf der Bühne grinst einer, der Sportreporterlegende genannt wird, hinter den beiden steht ein Aufsteller, der groß ihre Gesichter zeigt, damit man auch weiß, wo man ist: "Mike Mohring trifft Waldemar Hartmann". Und Mike Mohring erzählt: Am Abend zuvor sei er nach einem Wahlkampftermin in Richtung Berlin gefahren, um dort bis spät in die Nacht über die Grundrente zu verhandeln, und habe um halb sieben in der Früh den Zug zurück genommen, nach zwei Stunden Schlaf. "Ich war hundemüde", sagt Mohring. Aber dann habe er die neue Umfrage gesehen. Und nach einem Sommer, durch den er sich mit schlechten Zahlen hatte schleppen müssen, habe diese Umfrage des ZDF-Politbarometers die CDU endlich wieder fast vorne gesehen – mit 26 Prozent nur noch einen Prozentpunkt hinter den Linken. Die AfD dagegen, mit 20 Prozent, lediglich auf dem dritten Platz. Mohring: "Da war ich auf einmal wach. Da gab es einen kleinen Adrenalinstoß."

Das muss natürlich nichts heißen. In einer anderen Erhebung, die am selben Tag veröffentlicht wird, im Auftrag der ARD, liegt die Linke mit einem ordentlichen Vorsprung weiterhin auf dem ersten Platz, die CDU teilt sich den zweiten mit der AfD. Dass die AfD schwächer abschneidet im Vergleich zu vorherigen Wochen: Vielleicht hat es mit dem Terroranschlag in Halle zu tun. Man weiß nicht, ob das hält, ob es nur ein kurzfristiger Schock war oder ob einige AfD-Wähler tiefer ins Nachdenken geraten.

Doch Mike Mohring ist bestens gelaunt. Für ihn ist diese Umfrage wichtig. Wie der Moderator in einer Castingshow wichtig ist, der bis zur allerletzten Minute betont: Aaaalles ist offen!

Mike Mohring, 47 Jahre alt (für die Politik: jung), arbeitet schon sehr lange auf diesen Sonntag hin. Seit der Wende ist er Politiker, er war im Neuen Forum. Mit Anfang 20 ging er in die CDU. Er hat einen Vorzeige-Werdegang: mit 27 Jahren in den Landtag, mit 32 Jahren Generalsekretär, mit 36 Jahren Fraktionsvorsitzender, mit 42 Jahren der Parteivorsitz in Thüringen. Er hat versucht, alles richtig zu machen, und manche sagen, er habe dabei oft eine Spur zu glatt, zu perfekt, zu ehrgeizig gewirkt. Er sitzt seit dem vorigen Jahr im Präsidium der CDU, er ist ständig in den Talkshows. Diese Landtagswahl sollte seine werden. Die, die ihn zum Ministerpräsidenten macht.

Aber dann kamen die Wahlen in Brandenburg und in Sachsen und mit ihnen eine Dynamik: Der amtierende Ministerpräsident liefert sich einen Zweikampf mit der AfD, am Ende landet die Partei des Ministerpräsidenten auf dem ersten Platz, die AfD auf dem zweiten. Auch in Thüringen schien alles auf genau dieses Szenario hinauszulaufen, schien Mohring Opfer von Umständen zu werden, die er nicht beeinflussen konnte. Bis die Umfrage Hoffnung brachte.

Mohring muss sich einem Vergleich stellen: dem mit Sachsen, dem mit Michael Kretschmer. Das wird an diesem Abend deutlich, an dem er mit der Sportreporterlegende auf der Bühne sitzt.

Die jüngsten Umfrageergebnisse zur Thüringen-Wahl, in Prozent Die jüngsten Umfrageergebnisse zur Thüringen-Wahl, in Prozent © ZEIT GRAFIK

Das Format mit Waldemar Hartmann soll ein lockeres sein, Spaß und Weißbier. Politik wird versteckt wie der Apfel unter den Süßigkeiten im Lunchpaket. Viele kennen Waldemar Hartmann, 71 Jahre alt, geborener Bayer, glühender Franz-Josef-Strauß-Fan, seit Neuestem Wahl-Leipziger. Seit einigen Monaten macht er jetzt Wahlkampf für die CDU. In Sachsen tourte er mit dem Fraktionsvorsitzenden Christian Hartmann durchs Land. Nun mit Mike Mohring durch Thüringen.

Doch in Greiz überstrahlt das Nachbarland öfter den Abend. Wegen Hartmann. Der spricht gern über Sachsen und noch lieber über Kretschmer. Er schwärmt auf der Bühne geradezu von dem sächsischen Ministerpräsidenten, seiner Standfestigkeit, seiner Direktheit; erzählt, wie Kretschmer ihn bei ihrem ersten Treffen mit seinem Witz begeistert habe (wie er Mohring kennenlernte, erzählt er nicht). Der Sieg der CDU in Sachsen, betont Hartmann, sei Kretschmer zu verdanken: "Der ist physisch und psychisch bis an die Grenze und weit darüber hinaus gegangen." Dann ergänzt er noch schnell, mit dem Blick nach rechts: "Mike, und dir geht’s ja genauso."

Als ob ihm gerade noch rechtzeitig aufgefallen sei, für wen er hier Werbung machen soll. Dass es eigentlich Mohring ist, der in diesem Jahr etwas Übermenschliches geschafft hat, weil er eine Krebserkrankung besiegte, vor den Augen der Öffentlichkeit.