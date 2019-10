Ich hatte schon mit 16 wahnsinnigen Horror davor, alt zu werden. Jeder runde Geburtstag war ein schwarzer Tag. Als ich in meinen Vierzigern von dem Ü50-Schönheitswettbewerb hörte, wollte ich sofort mitmachen. Ich finde, die attraktive reifere Frau kommt zu wenig in der Öffentlichkeit vor. Für mich war das ein Ansporn, mich fit zu halten. 2016, mit 50, trat ich an, kam aber nur in die Top Ten. Da saß meine Mutter im Publikum. Sie starb ein Jahr später. Als ich 2018 noch einmal mitmachte, tat ich das auch für sie. Mehr als 500 Frauen hatten sich beworben – mit Bildern, Fragebogen, Konfektionsgröße. Beim Casting in Frankfurt kamen 20 Kandidatinnen ins Finale. Ich war dabei.

