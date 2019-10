Ich bin ganz oberflächlich unterwegs. Und bin begeistert von der Oberfläche. Vor meinen Augen zieht langsam ein sehr bekanntes Bild vorbei, die Skyline von Manhattan, eine Fassade aus Fassaden, was für ein Anblick. Meine Augen sind sicher inzwischen so groß wie die von japanischen Comicfiguren, damit noch ein bisschen mehr Panorama auf die Netzhaut passt. Ich sitze auf dem offenen Oberdeck einer Fähre, das Boot tänzelt durch den East River zwischen Manhattan und Brooklyn Richtung Norden und verschiebt und verschiebt und verschiebt den Blick auf den Stalagmitenwald von Midtown wie in einer Kamerafahrt. Das Empire State Building taucht im Hochhausgedränge auf und wird wieder verdeckt, ebenso das Chrysler Building. Aber es kommt ja gar nicht an auf das eine oder andere ikonische Gebäude. Es kommt an auf die Totale in Bewegung, die berauschende Partie entlang der Skyline.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden