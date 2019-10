Tel Tamer. Das Gesicht des jungen Mannes ist bedeckt von Ruß und Erde. Vier ältere kurdische Frauen beugen sich über die Krankenpritsche, auf der er liegt. Sie tragen Kopftücher und Mundschutz. Eine von ihnen löst ihm die Klettverschlüsse der Sandalen. Eine zweite nimmt seine Hand in die ihre. Er hat sie zur Faust verkrümmt, sie öffnet sie ihm sanft, Erde fällt daraus. Eine dritte durchsucht seine Hosentaschen, in der sie ein Telefon findet. Das Telefon klingelt. Sie schaltet es aus. Eine vierte wäscht ihm das Gesicht mit Wasser aus einer Plastikflasche. Unter dem Dreck kommen Augenbrauen zum Vorschein, Lippen, das fast bartlose Kinn. Ein junger Mann, Anfang 20, sein Bauch aufgerissen von Dutzenden Metallsplittern.

Die Frauen im Hof des kleinen Krankenhauses im nordsyrischen Tel Tamer stecken das Handy in einen Plastikbeutel. Den Beutel legen sie ihm auf die Brust. Sie wickeln ihn in eine Wolldecke, danach in ein schwarzes Tuch, das sie mit weißen Schnüren zubinden. Dann wenden sie sich dem Nächsten zu, der aber kein Gesicht mehr hat, das sie waschen können. Wo Nase und Mund waren, klafft ein großes Loch, aus der die Zunge über den Unterkiefer hängt. Rasch verhüllen sie ihn. Es ist der zehnte Tag des türkischen Angriffs auf den Nordosten Syriens. 30 Kilometer sind die Milizen der Nationalen Syrischen Armee gemeinsam mit der türkischen Armee mittlerweile ins Land eingedrungen, nur noch wenige Kilometer stehen sie vor der kleinen Stadt. Es ist der vergangene Freitag, der erste Tag des Waffenstillstands, der am Abend zuvor in Ankara vom US-Vizepräsidenten Mike Pence und Recep Tayyip Erdoğan verkündet wurde. Fünf Tage soll er währen, doch von einem Waffenstillstand ist hier noch nichts zu spüren. Es wird weiter gestorben.

Nur einen Tag nach der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, die amerikanischen Truppen aus dem Gebiet der kurdischen Selbstverwaltung abzuziehen, begann Ankara mit massiven Luftangriffen und Artilleriebeschuss. Nirgendwo im Nahen Osten zeigen sich die Folgen von Trumps erratischen Entscheidungen so unmittelbar. Nirgendwo ist die Verwüstung, die er hinterlässt, so brutal wie hier. "Es ist Zeit, dass wir aus diesen lächerlichen nicht enden wollenden Kriegen rauskommen ... und unsere Soldaten nach Hause bringen", twitterte Trump. Nur wenige Stunden später überschritten türkische Truppen und mit ihnen verbündete syrisch-arabische Milizen die Grenze zu Syrien.

Auf einer Länge von 120 Kilometern rücken sie vor. Jahrelang waren die USA und die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) enge Bündnispartner im Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) gewesen. Unter diesen Bündnispartnern ist auch die YPG-Miliz, die die Türken als Terroristen ablehnten und bekämpften. Das von der SDF kontrollierte Gebiet umfasst ein Drittel Syriens, es reicht von der Türkei bis zum Euphrat, wo die syrischen Ölquellen liegen, von der irakischen Grenze bis knapp vor Aleppo, Syriens zweitgrößte Stadt. Erst im März hatte die SDF mit amerikanischer Unterstützung dem IS unter großen Verlusten das letzte Territorium entrissen. Seitdem war der Region, mit 52.000 Quadratkilometer in etwa so groß wie Kroatien, ein relativer Frieden vergönnt. Er währte nur ein halbes Jahr.

Verlassen vom amerikanischen Partner, ging die SDF in ihrer Not einen Pakt mit dem syrischen Regime ein. Das Regime, das einst Kurdisch als Unterrichtssprache verbot, Hunderttausenden Kurden die Staatsbürgerschaft entzog, kurdische Dörfer wirtschaftlich vernachlässigte und arabische Nachbardörfer förderte, ist den Kurden nun die letzte Hoffnung. Die SDF soll in die syrische Armee integriert werden. Als am vierten Tag des türkischen Angriffs der Pakt mit Assad verkündet wird, beschließen sämtliche Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen, die Region zu verlassen. Auch fast alle Journalisten fliehen. Sie fürchten die Verhaftung durch das Regime.

Bevor sie abziehen, zerstören die Amerikaner ihren eigenen Stützpunkt

Als kurz darauf die Kurden versichern, sie würden die Sicherheit von internationalen Journalisten garantieren, reisen einige wenige wieder ein. Doch die Reise nach Rojava, wie die Kurden diesen Teil Syriens nennen, fühlt sich nun anders an. Die Region, die nach der Niederlage des IS zuletzt relativ sicher war, ähnelt einem sich ständig verändernden Labyrinth. Einige Straßen sind ungefährlich, andere Straßen bergen das Risiko der Verhaftung, weil dort die Truppen Assads warten. Andere Wege wiederum bringen leicht den Tod, weil auf ihnen islamistische Milizen oder IS-Zellen Überfälle begehen.

In Tel Tamer befindet sich das letzte Krankenhaus vor der Front. Der Gesundheitsminister der kurdischen Selbstverwaltung, Juan Mustafa, 48, ein Zahnarzt, hat es zu seinem Hauptquartier gemacht. Er sitzt erschöpft im Büro des Chefarztes. "Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht." Er gehört der Kurdischen Einheitspartei an, der sozialistischen PYD, die eng mit der PKK kooperiert. Würde die Türkei ihn fassen, würde sie ihn als Terrorist zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilen.