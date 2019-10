Man dachte ja, der orkanartige Streit um den Literaturnobelpreis für Peter Handke würde nun allmählich abflauen. Doch seit Günter Grass’ verzwiebeltem SS-Bekenntnis vor auch schon wieder 13 Jahren hat keine Diskussion die Literaturwelt derart aufgewühlt wie die jetzige, nochmalige um Handke und dessen proserbisches Engagement in den Balkankriegen der 1990er-Jahre. Jetzt hat der Schriftsteller Thomas Melle in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter der Überschrift "Clowns auf Hetzjagd" eine wuchtige Kritik am Debattenstil veröffentlicht und dabei einen Protagonisten, seinen zwei Jahre jüngeren Kollegen Saša Stanišić, scharf attackiert. Er mokiert sich über dessen "niedliche Selbstinszenierungen" auf Twitter, inklusive Grippeerkrankung und Fotos von bunten Socken, denn: "Das menschelnde Element darf nicht fehlen, um die faktische Verdammung des Feindes von einem weichgezeichneten Standort aus geschehen zu lassen." Der Feind ist Handke; Stanišić hatte die Preisvergabe an ihn in einer mehrtägigen Tweetkaskade heftig kritisiert ("er zetert regelrecht"); vier Tage später bekam er selbst den Deutschen Buchpreis. Stanišić’ eindringliche Dankrede wiederum stehe "ganz im Gegensatz zu seinem bisherigen Auftreten", so Melle: "Hier spricht plötzlich das echte, entkommene Leben. Es ist ein nicht ganz lauterer Move, aber unantastbar, und die Rede ist stimmig und gut."

Der 1975 geborene Melle gehört zu den wichtigen Autoren seiner Generation, 2016 wurde er für den autofiktionalen Roman Die Welt im Rücken über seine Bipolarität gefeiert. Minutiös zeichnet Melle jetzt nach, wie die Debatte via Twitter und sozialer Medien explodierte: "Das Tempo diktiert die Fragmentarisierung, es muss fetzen." Und natürlich: "Die Literatur des Nobelpreisträgers kommt überhaupt nicht mehr vor." Mit dabei in Melles Panoptikum der Eskalierer ist neben Stanišić unter anderem die Autorin und Spiegel Online-Kolumnistin Margarete Stokowski, deren Handke-Kommentar gegen die Trennung von Werk und Autor unter der Hate-Speech-Überschrift "Perfide Mülltrennung" stand, und die Schauspielerin Mateja Meded, die in Clownsgestalt in einem peinlichen Handke-Debatten-Video auftrat.

Allerdings nennt Melle niemanden beim Namen, er anonymisiert die durchaus erkennbaren Personen konsequent. Das ist sein Clou, denn er zielt anhand des Handke-Falles weit über den Literaturbetrieb hinaus: "Twitter, das den Puls der Meinungsmacher vorgibt, richtet die Inhalte einfach auf diese Weise zu, formatiert sie in toxische Fetzen und süffisante Häppchen." Das Medium erzeuge "eine Atmosphäre der Intellektuellenfeindlichkeit", mit fatalem Hang "zum Ausschluss, zur Identität und zur Aburteilung" – und selbst jene, die sich gegen rechten Hass positionierten, würden bisweilen dem "Reiz des virtuellen Schauprozesses" nachgeben. Also wieder nur technikskeptische Kulturkritik? Keineswegs: Die Mechanismen des jungen Mediums Twitter werden von Thomas Melle demaskiert. Seit Enzensberger 1957 mit dem Spiegel ein ebenfalls sehr junges Medium kritisierte, hat kein deutscher Autor mehr solch scharfe Medienkritik formuliert.