Neulich im Restaurant wurde mir wieder ein "Kotelett vom Iberico-Schwein" angeboten. Ich verstehe diese Formulierung nicht, ich denke immer, es muss doch viele Iberico-Schweine geben, oder gibt es wirklich nur eines? Das Iberico-Schwein? Das muss aber supergroß sein!? Wo ist es??

Ich hätte Lust, hier über sprachlichen Unsinn zu schreiben, aber es gibt Dringlicheres. Die Klimapolitik etwa ist sehr dringlich, so dringlich, dass kürzlich sogar der kanadische Premier Justin Trudeau auf einer Demonstration mitlief, "für den Planeten, die Kinder und deren Zukunft", wie er in einem Tweet dazu schrieb.

Mein Blick auf Politik ist inzwischen so stumpf geworden, dass mir das Groteske an dieser Tatsache erst gar nicht auffiel. Ich blieb, als ich Trudeaus mit einem Bild von ihm selbst garnierten Tweet sah, vielmehr wieder an seinem unglaublich flachen Bauch hängen und dachte einmal mehr, wer so einen Bauch hat, ist gewiss auch ein guter Politiker. Ein Klügerer als ich aber antwortete auf Trudeaus Tweet mit den schönen Worten: "You don’t need to march, bro. You’re literally the fucking guy in charge." – "Du brauchst nicht zu demonstrieren, Alter. Du bist buchstäblich der verdammte Typ an der Macht."

Da war was dran. Wem genau demonstriert Trudeau, der in Kanada zuletzt ein total klimakillendes Pipeline-Projekt durchgewinkt hat, eigentlich irgendwas? Welchen mächtigen Politiker will der kanadische Premier zum Handeln bewegen?

Politiker haben auf Demos nichts zu suchen, es sei denn, sie wollen ihre eigene Machtarmut beklagen. Wenn Sadiq Khan als Bürgermeister von London für ein neues Brexit-Referendum demonstriert: Will er damit zeigen, dass er anders keinen Einfluss nehmen kann? Ebenso die Berliner Politikerin Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, die nach dem antisemitischen Anschlag in Halle auf einer Solidaritäts-Demo mitmarschierte. Vielleicht sollten die Menschen, denen diese Demos ein Signal sein sollen – und das sind alle Menschen mit einem politischen Mandat –, sich diese Demonstrationen besser ansehen, statt mitzulaufen? Weil sonst nämlich niemandem irgendwas demonstriert wird?

Vielleicht wollen Trudeau, Khan und Chebli allen zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Wahrscheinlich aber geht es ihnen einfach darum, Sympathien und Stimmen zu gewinnen, was bedeutet, dass sie ihr Amt als Selbstzweck begreifen oder jedenfalls nicht als Verantwortlichkeit, jenen Einfluss zu nehmen, den sie vorgeblich mit ihren Mitdemonstranten in der Politik bewirken wollen.

Wir wären damit bei Guy Debords Gesellschaft des Spektakels gelandet: Die Politik ist nur noch Show. Das Deprimierendste an Debords Analyse ist, dass er hinter dem politischen Spektakel nicht bloß zynische Berechnung vermutet, sondern meint, es gebe in der dauernden Show tatsächlich nur noch Darsteller und keinen Regisseur. Die Politiker haben vielleicht wirklich das Gefühl, dass sie selbst aus gewissen Notwendigkeiten heraus nicht genug bewegen können. Sie appellieren daher sozusagen an den Weltgeist, der Sache eine gute Wendung zu geben.

Ich verstehe das Gefühl, mais je ne suis pas d’accord, Monsieur Trudeau. Zwar ist der kanadische Premier, anders als in dem gemeinen Tweet behauptet, nicht der Typ an der Macht, so jemanden gibt es nicht, so wenig wie es das Iberico-Schwein gibt. Aber es gibt sehr wohl Verantwortung für das, was im eigenen Wirkungskreis liegt. Es gibt das Kotelett von der Macht, und für Politiker liegt es nicht auf der Straße.