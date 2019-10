Es gibt immer noch Menschen, denen die Olympiasiegerin erklären muss, was sie macht. "Meistens ist ein Satz zu wenig", sagt Anna Gasser geduldig. "Ich sag dann, dass ich Snowboarderin bin. Dass ich die großen Sprünge mache. Und dass ich davon leben kann."

Offiziell heißt ihre Disziplin Big Air. Wie dieser Sport aussieht, kann man sich auf YouTube in unzähligen Videos anschauen: Ende August steht die Sportlerin zum Beispiel auf einem Gerüst hoch über dem Oslofjord. Ein unfreundlicher Wind verweht ihr langes blondes Haar. Eine Rampe, steiler als die Bergisel-Schanze in Innsbruck, führt in die Tiefe, sie gleitet durch eine schmale Luke im Hallendach. Innen ist eine Schanze mit Kunstschnee präpariert. Sie springt ab, fliegt bis knapp unter die Stahlträger, an denen die Schweinwerfer befestigt sind. In der Luft macht sie einen zweifachen Rückwärtssalto mit halber Drehung. Dieser Sprung heißt Cab Double Underflip 900, mit ihm gewinnt Gasser die Goldmedaille bei den X-Games. Für die Freestyle-Snowboarder ist dieser Wettkampf ähnlich wichtig wie die Olympischen Spiele. Bei denen hat Gasser im Februar 2018 in Südkorea auch die Goldmedaille gewonnen.

Anna Gasser wurde vor 28 Jahren in Kärnten geboren. Ein ausgeprägter Bewegungsdrang hinderte das Kind am Stillsitzen. In der Schule durfte sie im Stehen schreiben. Als sie sieben Jahre alt war, schickte die Mutter sie in den Turnverein. Dort lernte sie, ihren Körper im Sprung und im Flug zu beherrschen. Der Salto, vorwärts wie rückwärts, wurde für das Mädchen so selbstverständlich wie für andere Menschen das Aufstehen von einem Stuhl. "In der Luft hatte sie nie Angst", erinnert sich ihre Mutter Liesbeth Gasser. Heute ist ihre Tochter 1,65 Meter groß und wirkt wie ein Flummi: Elastisches Hüpfen scheint der natürliche Zustand dieser zierlichen Frau zu sein.

Mit 18 Jahren stand sie zum ersten Mal auf dem Snowboard. Nach der Matura ging sie in die Vereinigten Staaten, schlug sich einen Winter lang mit wenig Geld durch, um in Mammoth Mountain in Kalifornien die Tricks der Freestyler üben zu können. Weil sie die Abmachung mit ihren Eltern einhalten musste, begann sie anschließend ein Studium in Innsbruck, Sport und Englisch. Aber ihr Lebensziel lag im Schnee: Sie wollte vom Snowboarden leben.

Anna Gasser hatte Glück: Der Wintersport hat sich diversifiziert. Er teilt sich nicht mehr nur in Skifahrer und Snowboarder. Bei den Snowboardern gibt es die alpinen Disziplinen, und es gibt die Freestyler. Bei denen werden Medaillen im Slopestyle und im Big Air vergeben – auch wenn man Englisch kann, fällt es schwer, den Überblick zu behalten. In diesen jungen Disziplinen ist es leichter, Erfolge zu feiern, als etwa im traditionellen Abfahrtslauf. Ein achtzehn Jahre alter Quereinsteiger würde dort vergeblich von großen Siegen träumen. Neun Jahre nach den ersten Rutschversuchen auf dem Board gewann Gasser in ihrer Nische die olympische Goldmedaille.

Die trendigen Disziplinen sind auch für die Tourismuswerbung wichtig

Wirtschaft und Tourismus schmücken sich gern mit diesem hippen Trendsport. In Sölden, wo an diesem Wochenende der Weltcup der alpinen Skifahrer beginnt, waren Ende April die besten Freestyler zu einem Schaukampf eingeladen. Mit dem Big Air wollte sich das Ötztal nicht nur als junge Destination profilieren. Die Veranstaltung diente auch zur Saisonverlängerung. In der Woche nach Ostern, als die Skiurlauber mit dem Winter abgeschlossen hatten, schraubten die Actionsportler ihre spektakulären Sprünge in den Frühlingshimmel.

Für die Männer wurde in Sölden eine Monsterschanze gebaut. Die Frauen bekamen im Nachbarort Obergurgl einen eigenen Sportplatz: Zwei Pistenraupen sowie acht Mitarbeiter, die Shaper genannt werden, formten aus 35.000 Kubikmeter Schnee mehrere Schanzen, die in diesem Sport Kicker heißen. Daneben bauten sie eine halbrunde Scheibe auf, die wie ein schräg gelandetes Ufo aus dem Hang ragte. Sie warb für die Elektroautos von Audi, und an diesem künstlichen Hindernis zeigten die Freestyler ihre Tricks. Neben den Schanzen hielten Influencer ihre Sonnenbrillen und T-Shirts in die allgegenwärtigen Kameras. Am Himmel schwirrten Fotodrohnen.

In dieser merkwürdigen Welt bewegt sich Anna Gasser erstaunlich natürlich. Das Lächeln in ihrem schmalen Gesicht wirkt nicht aufgesetzt. Es klingt auch ehrlich, wenn sie sagt: "Ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich leben darf: die Reisen, die Ungebundenheit – für mich hat Snowboarden viel mit Freiheit zu tun."