Willy Brandt war toll, ist aber tot. Wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir jetzt ohne ihn auskommen müssen. Es rettet uns kein höh‘res Wesen. — Tobias Dünow (@TobiasDuenow) 21. Oktober 2019

Der Stallgeruch der Sozialdemokratie stellte über Jahrzehnte hinweg sicher, dass die SPD ihre Wurzeln als Arbeiterpartei ebenso wenig vergaß wie ihre schmerzhafte Geschichte. Der linke Traditionalismus war eine Kulturgeschichte des Stolzes auf Errungenes und Erkämpftes, auf bitter Bezahltes, historisch Einzigartiges (die Rede von Otto Wels gegen das Ermächtigungsgesetz der Nazis!) und würdevoll Ertragenes. In den 156 Jahren seit Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins hat die Sozialdemokratie viel geleistet für das Land, oft genug Heroisches. Auch in düsteren Zeiten gab dies den Genoss*innen das Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Es war eine Sache nicht nur des Verstandes, sondern des Herzens. Die SPD war eine Partei mit Seele.

Das ist sie heute nicht mehr. Ein Genosse wie Tobias Dünow, ehemaliger Sprecher der SPD und nun in der Landesvertretung Niedersachsens untergebracht, folgt einem Trend zum kühl Ahistorischen. Keine Partei hat ihre Kanzler so mies behandelt wie die SPD (und die CDU hat es mit Helmut Kohl wirklich versucht), keine Partei kann sich über staatsmännische Triumphe wie die Hartz-Reform so wenig freuen, kaum eine Partei sehnt sich so oft weg von den Mühen der Realpolitik wie die SPD. Ein schrotkörniger SPD-Chef wie Franz Müntefering wusste darüber zu klagen. Ein hanseatischer Kerzengerader wie Helmut Schmidt auch.

Die Partei entwickelt sich zur postmodernen Farce, zu einem linkspopulären Meinungsbrei. Sie hat sich dafür gerade auf Regionalkonferenzen amüsiert feiern lassen. Dabei fehlt der Partei aber jener Zug zur Macht, der mit den großen historischen Schuhen zu tun hat, die sich die Nachfolger Bebels, Lassalles und Brandts anziehen müssen. Sie können es nicht mehr. Deswegen wird das Erbe fast zynisch weggewischt. Substanz, Format und Charisma eines Willy Brandt müssten all seine Urenkel zur Einkehr und ins Bootcamp treiben.

Die Latte liegt hoch, Brandts Kniefall in Warschau war der größte Moment der Nachkriegsgeschichte vor dem Fall der Mauer. Das war nur möglich, weil Brandt im ganzen Wissen um die Geschichte seines Landes, seiner Partei und seiner Biografie wusste, was er tat. Er fühlte es. Es war keine Strategie. Er tat es für uns alle. Wir können nicht ohne ihn auskommen, weil er uns immer noch prägt.