Ein Wolfgang-Tiefensee-Moment, wie er selbst ihn liebt, geht so: Er, Thüringens SPD-Chef und Wirtschaftsminister, steht auf dem Erfurter Domplatz. Das ZDF hat ihn zum Interview gebeten, alle Augen, alle Scheinwerfer und die Kamera sind auf ihn gerichtet. Er steht im Mittelpunkt, er wird gesehen und beachtet. Als das Gespräch vorbei ist, sagt Tiefensee: "Aber schneiden Sie bloß nicht zu viel raus! Es sind aufgewühlte Zeiten – heute kann jeder Satz die Welt retten. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten heute die Welt nicht gerettet?"

Und man denkt, verdutzt: Was will er jetzt damit sagen? Dass seine Worte so wichtig sind, dass jedes davon Gold aufwiegt? Oder war es nur ein Scherz?

Vermutlich ein bisschen von beidem. Denn dass Wolfgang Tiefensee, 64, zu Selbstbewusstsein neigt, ist kein Geheimnis unter jenen, die ihn kennen. Dass er charmant, schlagfertig, charismatisch sein kann – ebenfalls. Aber auch, dass er eher von vergangener Bedeutung lebt. Die Reporter, die Kameras um ihn herum sind ja immer weniger geworden, seit Tiefensee als Leipziger Oberbürgermeister auf einer Bühne saß, Cello spielte und versuchte, die Olympischen Spiele in seine Stadt zu holen. Seit er, von 2005 bis 2009, Bundesverkehrsminister war und in dieser Zeit aber unter anderem daran scheiterte, die Bahn zu sanieren. Man sagte von ihm: Er sei eher über- als unterschätzt worden. Eine Legislatur lang war er dann nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter, ein Mann, der es schwer hatte, im Gespräch zu bleiben.

Bis ihn 2014 ein neues, ein spätes Glück ereilte, das er dem Umstand verdankte, in Gera geboren zu sein. Als Bodo Ramelows rot-rot-grüne Regierung an den Start ging, suchte die SPD händeringend Personal. Wolfgang Tiefensee war verfügbar, und er ließ sich als Thüringer verkaufen. Wenngleich er schon vom Kleinkindalter an in Sachsen, in Leipzig, aufgewachsen ist. Er wurde Wirtschafts- und Wissenschaftsminister.

Tiefensee hat, in diesem Amt, noch einmal Bedeutung erlangt, wenn auch regional begrenzte. Er ist, nach Bodo Ramelow, der zweitbeliebteste Politiker Thüringens. Sein Gesicht ist kantiger heute, die Haare sind dünner. Aber er hat das Aussehen eines Elder Statesman. Eines Politstars, der das Gröbste hinter sich hat.

In Thüringen will er sich ein letztes Mal beweisen. In Thüringen will er zeigen, dass er nicht überschätzt war. Er hat sich dem Bundesland voll verschrieben. "An Thüringen", sagt er, "habe ich keine Sekunde gezweifelt." Er hat seine Wohnungen in Berlin und Leipzig aufgegeben, lebt nun in Erfurt und Gera. Er hat sich 2018 den Landesparteivorsitz geschnappt, als der Moment günstig war. Er wurde Spitzenkandidat der SPD, aber in einem der kleinsten Bundesländer.

Wie wichtig ist ihm das, was er hier jetzt macht? Fragt man ihn das, auf dem Domplatz, nach den Fernsehinterviews, sagt er: "Es ist immer das am Wichtigsten, was jetzt ist." Er zündet sich eine Zigarette an, dann noch eine. Tiefensee ärgert sich darüber, dass er wieder zu rauchen angefangen hat, nach 35 Jahren. Ist es der Stress? Das Rauchen, sagt er, sei mit seiner neuen Partnerin, einer Raucherin, gekommen. "Viele ahnen ja nicht", sagt er, "wie mühsam Politik ist".

Wolfgang Tiefensee, 64, wuchs in Leipzig auf. © Nicolas Villalobos/​AP/​dpa

Wer ihn eine Weile begleitet, sieht einen Mann, der auch nicht weiß, ob er sich freuen soll oder nicht. Da sind, einerseits, die schlechten Zahlen für die SPD; eine Umfrage sah sie zuletzt bei nur sieben Prozent, ein Desaster wäre das. Da sind, andererseits, die guten Zahlen für ihn persönlich. Auf seine Arbeit ist er stolz, er kann das am Stück aufzählen: Nirgends in Deutschland steigen die Löhne so stark wie in Thüringen. Gerade half er, eine der größten Batteriezellenfabriken Europas nach Thüringen zu holen, der chinesische Hersteller CATL investiert 1,8 Milliarden Euro, 2000 Arbeitsplätze. Arbeitslosigkeit ist schon lange kein Problem mehr, die Wertschöpfung steigt. Nur aufs Konto der SPD zahlt nichts davon ein. Und so könnte es sein, dass diese Station als Minister Tiefensees erfolgreichste wird, dass am Ende aber trotzdem die größte Niederlage steht.