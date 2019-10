Den "Panzer" muss er an diesem Abend nicht nehmen. Das BKA hat Alexander Gauland erlaubt, von der Jubelfeier für den thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke am Sonntagabend in Erfurt mit einem nicht kugelsicheren Dienstwagen zurück nach Potsdam zu fahren: keine größere Gefahrenlage.

Aber für die AfD selbst stecken verrückterweise in Höckes Triumph auch Gefahren. Eben noch hat Gauland den Mann, der mittlerweile gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden darf, im Fernsehen die "Mitte der Partei" genannt. Ausgerechnet die Symbolfigur Björn Höcke, weltbekannt für Hitler-Verteidigung und Bürgerkriegsfantasien, konnte die AfD-Ergebnisse verdoppeln – ein Triumph. Und doch herrscht von dem Moment an, in dem sich Gauland auf die Rückbank fallen lässt, eine seltsam ernüchterte Stimmung im Auto. Man wird das Gefühl nicht los, für den Parteichef wäre ein etwas weniger grandioses Ergebnis der bessere Ausgang gewesen.

Es gibt da nämlich einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Selbstbild der AfD und der Sicht des Landes auf die Partei.

Von außen scheint alles klar zu sein. Seit es die AfD gibt, erzählt man sich über sie die Geschichte von der Zwiebel. Vom Parteigründer Lucke über seine Nemesis Frauke Petry bis zum Duo Meuthen/Gauland hat die AfD eine Hülle nach der anderen fallen gelassen, bis nun endlich der wahre Kern zutage tritt: Mit Björn Höcke in Thüringen und Andreas Kalbitz in Brandenburg sind zwei Protagonisten in die Position potenzieller Ministerpräsidenten gelangt, an deren völkischer Gesinnung nun wirklich nichts zu deuteln ist. Höcke, der von "brandigen Gliedern" am Volkskörper schreibt, die nun einmal "nicht mit Lavendelwasser kuriert" werden könnten. Und Kalbitz, der noch 2014 – als also von "Jugendsünden" keine Rede mehr sein konnte und er längst Mitglied der AfD war – den Vorsitz eines Vereins übernahm, der vom ehemaligen SS-Hauptsturmführer und NPD-Funktionär Waldemar Schütz mitbegründet worden war.

Aber wie wird der Aufstieg der Völkischen innerhalb der AfD selbst gesehen? Offiziellen Bekundungen nach will sie auf keinen Fall eine rechtsextreme Partei sein. Bürgerlich, patriotisch, konservativ – das ja. Aber nichts mit Nazi, gar nichts, auf keinen Fall. Also was ist da passiert, jetzt in Erfurt und letztens in Potsdam? Ein Versehen?

Alexander Gauland wird in der AfD gelegentlich mit einem Krokodil verglichen. Scheinbar träge treibt der 78-Jährige durch die Zeitläufte, aber niemand außer ihm hat den Biss, das politische Gewicht und die Erfahrung, um zuzuschnappen, wegzujagen, abzugrenzen und umzusteuern, wenn die Richtung nicht mehr passt. Wenn man mit ihm in diesen Tagen über den Aufstieg des "Flügels" spricht – also des innerparteilichen Treuebundes, dem Höcke und Kalbitz angehören –, sagt er: "Den Flügel können Sie nicht von außen domestizieren, das muss von innen kommen. Von einer Machtübernahme kann aber keine Rede sein."

Auf dem AfD-Parteitag Ende des Monats in Braunschweig will Gauland eigentlich, so heißt es, einen Teilrückzug antreten und Ehrenvorsitzender werden. Aber weiterhin wird er es sein, auf den die AfD schaut, wenn sie wissen will, wer sie ist. Er hat über Andreas Kalbitz nach dessen Wahl das schützende Etikett des "Bürgerlichen" ausgebreitet und Björn Höcke einen "Nationalromantiker", einen Demokraten und eben "die Mitte" genannt. Gauland wird dem Flügel politisch nicht widersprechen, er hat diesem selbst die Stichworte gegeben: mit der Deportationsdrohung an ein Mitglied der Bundesregierung, mit der Rede vom "Vogelschiss". Niemand von den Exponenten des rechten Flügels, kein Höcke und kein Kalbitz, würde es wagen, öffentlich mit dermaßen ausgreifenden Grenzüberschreitungen voranzugehen, wie Gauland es getan hat. Beim Flügel raunt man lieber unbestimmt, brutal und bierselig.