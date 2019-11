Gut ein Viertel der Saison ist rum – und der Rekordmeister aus München war zuletzt vor einem Monat Tabellenführer. Dafür besiegte Aufsteiger Union Berlin die Dortmunder. Die Partie Freiburg gegen Wolfsburg könnte man momentan als Spitzenduell bezeichnen. Viele Spiele bieten einen überraschenden Ausgang. Nach sieben Jahren Alleinherrschaft des FC Bayern wirkt die höchste deutsche Fußballklasse wieder wie eine Liga, eine Gruppe von Gleichstarken.

Uneingeschränkt schön ist das jedoch nur für den naiven Betrachter. Denn der deutsche Fußball ist wie der deutsche Schlager: unterhaltsam, aber qualitätsarm. Die Liga ist nur deswegen wieder spannend, weil sich die Spitze dem Rest angepasst hat – nicht umgekehrt. Die Bayern schaffen es seit dem Abgang Pep Guardiolas nicht, ihr wirtschaftliches Monopol in sportlichen Vorsprung umzumünzen. Die Chance, Bayern München hinter sich zu lassen, vielleicht gar auf Dauer von der Spitze zu verbannen, war lange nicht mehr so groß.

Fraglich, ob ein anderer Verein diese Chance zu nutzen weiß. Die Konkurrenz spielt, angeführt von einer eloquenten, aber meist unerfahrenen Trainergeneration, scheinmodernen Vintage-Stil. In der Bundesliga sind die Neunziger zurück: lange Pässe, harte Zweikämpfe, riesige Löcher im Mittelfeld, viel Physis und großer Wille. Inzwischen ist sogar der ausrangierte Libero wieder in Mode. Erfolg entsteht dabei eher zufällig.

Wer derart strategielos die internationalen Trends übergeht wie der deutsche Fußball, baut keine Substanz auf. Das ist im Profisport nicht anders als in der Wirtschaft. Und so produziert der Fußball wenig Exzellenz, obwohl seine Nachwuchsindustrie noch immer sehr viele Talente hervorbringt. Die fehlende Qualität spürt der deutsche Fußball regelmäßig im Europapokal, seit 1997 errang außer dem FC Bayern kein deutscher Club einen Titel. Der aktuelle Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gewann jüngst nicht einmal in der zweitklassigen Europa League eines seiner drei Spiele. Nur wer den Rest der Welt ignoriert, kann die Bundesliga Weltklasse finden.