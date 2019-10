Als ihre Partei ganz offen über den künftigen Kurs und die richtigen Schlussfolgerungen aus der verheerenden Wahlniederlage vom Sonntag streitet, sitzt Angela Merkel in Frankfurt und hört klassische Musik. Verdi, Streichquartett e-Moll. Am Tag nach der Thüringen-Wahl ist die Kanzlerin ins Hauptquartier der Europäischen Zentralbank gekommen, zur Verabschiedung von Notenbankchef Mario Draghi. Es sind Bilder, wie Merkels Leute sie lieben: die Kanzlerin in der ersten Reihe, links von ihr Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, rechts von ihr Ursula von der Leyen, die künftige Chefin der EU-Kommission. Weltpolitische Bedeutsamkeit, während sich zu Hause in Berlin die eigenen Parteifreunde beharken. Na und?

Business as usual signalisiert dieser Termin. Aber eben auch: Die Kanzlerin will mit dem ganzen Schlamassel ihrer Koalition nichts zu tun haben.

Und der Schlamassel ist groß.

Die AfD kann bei einer Wahl inzwischen aufstellen, wen sie will, im Osten holt sie verlässlich mehr als 20 Prozent. So war das in Brandenburg. In Sachsen. Und jetzt in Thüringen, wo ein Viertel der Wähler für einen Kandidaten stimmte, der vom "Bevölkerungsaustausch" und vom bevorstehenden "Volkstod" spricht. Erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte haben CDU, SPD, FDP und Grüne zusammen bei einer Wahl keine Mehrheit erreicht.

Man darf sich schon gruseln, nach dieser Landtagswahl. Aber noch gruseliger als der Wahlerfolg der AfD erscheint am Tag nach der Wahl die Unfähigkeit von CDU und SPD, damit umzugehen. Dieses Wahlergebnis war eine Zäsur, es hat alle Gewissheiten der großen Koalition infrage gestellt. Man kann das in Berlin förmlich spüren, am Tag danach, als im Präsidium der CDU der offene Streit darüber ausbricht, ob die Partei im Osten nun mit der Linken koalieren solle – oder ob nicht gerade diese Koalition ein weiteres Stärkungsprogramm für die AfD wäre. Man spürt das auch in der SPD, wo Ratlosigkeit herrscht über den Ausgang des Mitgliederentscheids zum Parteivorsitz, über die erschreckend niedrige Wahlbeteiligung und das mittelmäßige Abschneiden des prominentesten Kandidaten, Vizekanzler Olaf Scholz.

Es ist etwas in Bewegung geraten. Und in einer immer komplizierteren Realität werden die Umrisse einer neuen Normalität erkennbar.

Der Wunsch nach Stabilität schafft Instabilität

Noch nie brauchte die SPD so viele Veranstaltungen, um eine neue Parteispitze zu finden (23), noch nie traten so viele Kandidaten an (anfangs 17, am Ende noch 12). Die sozialdemokratische Marathonsuche nach neuen Vorsitzenden biegt nun auf die lange, sehr lange Zielgerade ein, nur noch zwei Paare können gewinnen – aber von keinem der sechs Kandidatenpaare ist auch nur eine inhaltliche Überraschung überliefert, irgendein Satz, der aufhorchen ließ und hängen blieb. So viel Aufwand, so viel Anderes, Neues – nur damit man dann einfach so weitermachen kann? Sozialdemokraten, das weiß man nach der ersten Runde ihrer Chefsuche, entscheiden sich für das, was sie kennen. Oder anders gesagt: Sie sehnen sich nach Stabilität.

Die Sehnsucht nach Stabilität, der Wunsch nach Sicherheit war in der deutschen Nachkriegsgeschichte aus historisch naheliegenden Gründen stets stärker ausgeprägt als das Bedürfnis nach Wandel und Veränderung. Von Konrad Adenauers "Keine Experimente" bis zu Angela Merkels "Sie kennen mich" hat diese Sehnsucht ein politisches System entstehen und sich perfektionieren lassen, in dem zwei Volksparteien, Union und SPD, eine breite politische Mitte besetzten und Wohlstand und Sicherheit garantierten. Das ging so lange gut, bis die Sehnsucht nach Stabilität sich überdehnte – und damit genau jene Instabilität erzeugte, die sie verhindern wollte.

Die große Koalition ist der ultimative Ausdruck dieser Sehnsucht, Stabilitätsgaranten unter sich. Drei Bündnisse in vier Legislaturperioden haben die Unterschiede zwischen CDU und SPD abgeschliffen, sie programmatisch wie personell ausgezehrt und ihre politische Energie so sehr verbraucht, dass sie für immer größere Probleme immer kleinere Antworten anbieten. Und selbst immer kleiner werden. Besonders dramatisch ist die Lage der SPD. Drei Mal hat sie sich in eine Koalition zwängen lassen, die sie nicht wollte und die ihr schadete. Das bundesrepublikanische Stabilitätsgebot hat die SPD so instabil gemacht, dass es nun egal scheint, wer sie künftig führen wird. Und dass es auch keinen großen Unterschied mehr macht, ob sie nun in der großen Koalition bleibt oder sie verlässt. Stark, stabil wird sie so schnell nicht wieder werden.

Die Basis ist auch keine Lösung

Mit einem Wort versuchte Mike Mohring zu erklären, welche Lehre aus seiner verheerenden Wahlniederlage gezogen werden müsse: zuhören. Nun, nach diesem Ergebnis, müsse man noch intensiver zuhören. Mohring, der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, klang in diesem Moment wie einer der vielen sozialdemokratischen Wahlverlierer der vergangenen Monate. Man könnte es auch so sagen: Das Zuhören ist so etwas wie die letzte große Überschrift der großen Koalition. Je dramatischer die Erschütterungen, desto eindringlicher wird das Bekenntnis, dass man nun, ganz sicher, zuhören werde.