Auf dem alten Foto schmiegt sich ein kleines Mädchen an seine Mutter. Große, traurige Augen. Sie sieht eingeschüchtert aus. Wer war sie, und was dachte sie? Das kann niemand mehr sagen. Geblieben sind ein paar vergilbte Bilder, versehen mit ihrem Spitznamen, unter dem sie beim Publikum bekannt war – Petite Capeline, die "kleine Kapbewohnerin". Und der Totenschein. Eine Lungenentzündung hat sie umgebracht. Das etwa zweijährige Mädchen, sagt Pierre Blanchard, starb in den Armen seiner Mutter, unter den Augen der gaffenden Menge. "Nicht als echtes Kind, sondern als Mitglied einer minderwertigen Art." Ein kaputtes Ausstellungsstück in einem Gehege im Pariser Jardin d’Acclimatation.

